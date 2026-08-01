Không để quảng cáo trá hình "tiếp tay" cho cá cược trực tuyến

Một số điểm kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh sử dụng ô, ghế có in nội dung quảng cáo cờ bạc trá hình.

Quán ăn của bà L.T.H. (phường Thành Sen), trước đây có đặt 2 chiếc ghế đá và tấm biển quảng cáo cửa hàng in dòng chữ “Jun88”. Thời điểm tiếp nhận miễn phí những vật dụng này từ một số đối tượng lạ mặt, bà Hải hoàn toàn không biết đây là hình thức quảng bá cho hoạt động cá cược trực tuyến.

Chỉ sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, bà H. mới nhận ra những vật dụng ấy đã vô tình trở thành phương tiện quảng bá cá cược.

“Người ta mang đến cho thì tôi lấy, chứ lúc đó cũng không để ý trên ghế có chữ gì. Sau khi được công an tuyên truyền, tôi mới biết đây là nội dung liên quan đến cá cược trực tuyến”, bà H. chia sẻ.

Bà L.T.H. ký cam kết xóa bỏ nội dung quảng cáo cá cược trực tuyến, không tiếp tay cho hoạt động quảng bá trái phép.

Thực tế qua rà soát tại các quán ăn, quán nước, quầy tạp hóa trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện không ít biển hiệu, ô che, bạt rủ, hộp khăn giấy... in kèm các ký tự viết tắt dẫn truyền vào các trang web cá cược trái phép. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi là lợi dụng tâm lý thích nhận đồ hỗ trợ của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ để biến các cơ sở này thành "trạm quảng cáo di động" cho tội phạm công nghệ cao.

Quảng cáo cờ bạc trá hình được in trên cốc nước, gạt tàn...

... hay ở cả gối ôm.

Theo lực lượng công an, quảng cáo là một trong những phương thức để các đối tượng tổ chức, cá cược tiếp cận, lôi kéo người chơi. Vì vậy, nếu những nội dung này được đặt tại các địa điểm kinh doanh, nơi thường xuyên có người qua lại, khả năng tiếp cận sẽ càng rộng hơn. Để ngăn chặn từ cơ sở, lực lượng công an đang tăng cường rà soát các địa bàn, nhất là những nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chủ động phát hiện và loại bỏ các nội dung quảng bá cá cược.

Trung tá Lê Hữu Khôi - Phó Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết: “Phường Thành Sen là địa bàn trung tâm, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ nên nguy cơ các hình thức quảng cáo trá hình len vào đời sống cũng khá lớn. Thời gian qua, chúng tôi tăng cường rà soát, nắm tình hình tại các cơ sở, đồng thời tuyên truyền để các hộ kinh doanh nhận diện được những hình thức quảng cáo cá cược trực tuyến, nhất là qua biển hiệu, bàn ghế và các vật dụng được cho, tặng. Chúng tôi cũng vận động các hộ ký cam kết không tiếp tay, không sử dụng các hình thức quảng cáo này. Nếu phát hiện trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng công an sẽ xử lý theo quy định của pháp luật".

Từ sự vào cuộc sát sao, quyết liệt của lực lượng chức năng, trách nhiệm và nhận thức của các hộ kinh doanh trên địa bàn đã có sự chuyển biến rõ rệt. Không còn tâm lý thờ ơ hay chủ quan như trước, tại nhiều cơ sở kinh doanh, ngay sau khi được công an tuyên truyền, giải thích, các chủ quán đã tự giác tháo bỏ biển hiệu, dùng sơn che phủ hoặc bóc xóa toàn bộ các dòng chữ quảng bá cá cược trên bàn ghế, vật dụng.

Được tuyên truyền, các cơ sở kinh doanh chủ động tháo gỡ, xóa bỏ nội dung quảng cáo cờ bạc trá hình.

Ông Lê Văn Dũng - chủ cơ sở kinh doanh tại phường Thành Sen vừa cẩn thận dùng sơn đè lấp đi dòng chữ quảng cáo cờ bạc trên góc biển hiệu, vừa chia sẻ: “Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, chúng tôi mới hiểu rõ những nội dung quảng cáo như vậy là vi phạm pháp luật. Gia đình đã chủ động xóa bỏ những nội dung này. Từ nay, trước khi nhận các vật dụng được hỗ trợ, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ nội dung, không để quán mình vô tình tiếp tay cho việc quảng bá cá cược.”

Thực tế cho thấy, việc xử lý quảng cáo cá cược trực tuyến không chỉ nằm ở việc tháo một tấm biển hay xóa một dòng chữ. Quan trọng hơn là ngăn chặn từ đầu việc các đối tượng đưa những nội dung này vào đời sống thông qua những vật dụng tưởng như vô hại.

Một chiếc ghế đá, một tấm biển hay một chiếc ô được cho miễn phí có thể trở thành phương tiện quảng bá nếu người sử dụng không kiểm tra kỹ. Bởi vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo các hộ kinh doanh cần nâng cao cảnh giác, không nhận hoặc sử dụng những vật dụng có nội dung quảng cáo không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các nội dung liên quan đến cá cược trực tuyến. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi phát tán, lắp đặt hoặc cung cấp vật dụng nhằm quảng bá cho hoạt động cá cược, người dân cần kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng để xác minh, xử lý.