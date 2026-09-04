Khuyến cáo giải pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy khi để trẻ em ở nhà một mình

Vì nhiều lý do, không ít gia đình phải để trẻ nhỏ ở nhà một mình hoặc tự trông nhau trong dịp lễ, các ngày nghỉ; tuy nhiên, sự sơ ý, lơ là của người lớn có thể tiềm ẩn rủi ro đối với trẻ.

Trong trường hợp buộc phải để con ở nhà một mình mà không có ai bên cạnh, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) lưu ý một số biện pháp, cụ thể:

- Người lớn tuyệt đối không khóa cửa nhốt trẻ ở trong nhà mà không để lại chìa khóa cho trẻ. Cần đặt chìa khóa cửa chính tại một nơi quy định hoặc trong tầm tay của các em nhỏ khi đi ngủ, để các em có thể tìm được chìa khóa nhanh chóng và mở cửa trong trường hợp có hỏa hoạn hay các sự cố khác.

- Các bậc cha mẹ cần chuẩn bị đồ ăn cho con trước khi ra khỏi nhà, không cho bé tự đun nấu và tiếp xúc với thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt. Bố mẹ cũng cần gọi điện về cho con ít nhất 2 tiếng một lần, nếu nhà có camera, cần thường xuyên theo dõi con; đồng thời dặn trẻ tuyệt đối không ra hoặc chơi đùa khu vực ban công, khu vực có độ cao nguy hiểm.

- Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cháy nổ xuất phát từ các nguồn nhiệt trong gia đình như hệ thống điện tử, hệ thống điều hòa, bếp đun, bình nóng lạnh... Để bảo đảm an toàn cho trẻ trước những nguy cơ cháy nổ khi ở nhà một mình, phụ huynh cần hướng dẫn những đồ vật gì các con được phép chơi đùa, những đồ vật gì không được phép chơi đùa.

- Hướng dẫn các con không được sờ tay vào ổ cắm điện, công tắc hay không được tự ý đun nấu khi chưa có sự giám sát, đồng ý của bố mẹ. Bên cạnh đó, bố mẹ cần nhắc các con sử dụng điều hòa đúng cách, tránh dùng quá lâu gây chập, cháy. Trước khi ra khỏi nhà, các bậc phụ huynh cần lưu ý chủ động kiểm tra, khóa bình gas, tắt bình nóng lạnh, bếp điện đun nấu và các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng. Dùng băng keo dán các ổ cắm điện mà trẻ dễ tiếp cận trong nhà. Đặc biệt, không giao cho trẻ nhỏ thực hiện việc đốt vàng mã; hạn chế giao cho trẻ nhỏ thực hiện việc dùng bếp lửa để đun nấu đề phòng hỏa hoạn và bị bỏng; không giao cho trẻ nhỏ sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy, các loại thiết bị sinh nhiệt khác bởi sự lơ là của trẻ có thể dẫn đến nguy cơ gây chập, cháy.

7 kỹ năng cần dạy cho trẻ nhỏ khi gặp sự cố.

Các kỹ năng cần dạy cho trẻ nhỏ khi gặp sự cố cháy nổ:

Kỹ năng 1: Khi ngửi thấy mùi khét, khói hoặc trông thấy lửa cháy phải chạy ngay ra vùng khói khí, hô hoán báo cho người lớn và gọi ngay cho lính cứu hỏa qua số điện thoại 114.

Kỹ năng 2: Nếu bị kẹt trong đám cháy có người lớn ở cạnh, các con phải bình tĩnh nghe theo sự chỉ dẫn của người lớn có mặt ở đó.

Kỹ năng 3: Chỉ cho con những lối có thể thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn xảy ra. Dạy con cố gắng thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không chần chừ nán lại mang theo đồ hoặc nán lại gọi điện cho lính cứu hỏa trong khi đám cháy đang phát triển mạnh.

Kỹ năng 4: Nếu gia đình đang sống trong tòa nhà cao tầng hoặc khu chung cư, hãy dạy con không bao giờ được di chuyển xuống dưới đất bằng thang máy vì khi đó thang máy có thể ngừng do ngắt điện khi có hỏa hoạn. Trường hợp ở gần tầng thượng hơn, hãy di chuyển lên tầng thượng thay vì di chuyển xuống dưới.

Kỹ năng 5: Để tránh bị ngạt vì khói, hãy dạy con di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn hoặc vải thấm nước lên miệng, mũi hoặc khoác thêm một chiếc áo khoác được nhúng nước nếu có thể.

Kỹ năng 6: Khi tóc hoặc quần áo bị bén lửa, hãy dạy con phải dừng lại, nằm xuống và lăn người qua lại hoặc lăn tròn để dập tắt lửa.