Dừng xe ngủ trên cao tốc, tài xế bị phạt 24 triệu đồng

Ngày 4/9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (qua Khánh Hòa), lực lượng đã phát hiện một ô tô biển số 51G-564.xx dừng trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Hình ảnh xe của anh N đỗ trên cao tốc không đúng quy định. (Ảnh: CSGT).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, người điều khiển phương tiện là anh N (SN 1982, trú tại TP Hồ Chí Minh). Tài xế này còn đưa xe cơ giới không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý tài xế về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, tài xế bị phạt 13 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi đưa xe cơ giới không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông, tài xế bị phạt 11 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Như vậy, tổng mức phạt đối với 2 hành vi vi phạm là 24 triệu đồng, tài xế bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

CSGT cho biết, việc dừng xe trên đường cao tốc để nghỉ hoặc ngủ là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Do đặc thù các phương tiện lưu thông với tốc độ cao nếu một xe dừng đột ngột trên phần đường xe chạy, phương tiện phía sau có thể không kịp phát hiện và xử lý, dẫn đến va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn với hậu quả nghiêm trọng.

CSGT khuyến cáo, khi cảm thấy buồn ngủ hoặc mệt mỏi, người điều khiển phương tiện cần chủ động di chuyển vào trạm dừng nghỉ hoặc vị trí được phép dừng, đỗ để nghỉ ngơi. Tuyệt đối không dừng xe trên phần đường xe chạy của cao tốc để ngủ, nghỉ.

Trong trường hợp khẩn cấp như phương tiện gặp sự cố, tai nạn, va chạm hoặc người trên xe gặp vấn đề về sức khỏe và buộc phải dừng xe, người điều khiển cần cố gắng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc vị trí sát lề đường bên phải.

Đồng thời, cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt biển hoặc vật cảnh báo phía sau phương tiện để các xe đang lưu thông có thể nhận biết từ xa. Người trên xe cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển qua hộ lan phía bên phải nếu điều kiện cho phép và liên hệ ngay với lực lượng chức năng, đơn vị quản lý tuyến để được hỗ trợ.