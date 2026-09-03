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Việc chấp hành khoảng cách an toàn trên cao tốc qua Hà Tĩnh ra sao?

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Việc chấp hành quy định khoảng cách an toàn không chỉ giúp dòng xe lưu thông thuận lợi, mà còn giảm thiểu tối đa các sự cố va chạm, tai nạn giao thông “dồn toa” trên cao tốc qua Hà Tĩnh.

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Thời gian gần đây, các đơn vị nghiệp vụ của Cục CSGT (Bộ Công an) đã triển khai kế hoạch tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp cố tình không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên một số tuyến cao tốc. Theo đánh giá của CSGT, khi lưu thông với tốc độ 60km/h trở lên trên cao tốc, trường hợp xe phía trước đột ngột giảm tốc độ, dừng lại hoặc gặp sự cố, phương tiện phía sau không giữ đủ khoảng cách sẽ khó có đủ thời gian và quãng đường để xử lý, dẫn đến các vụ tai nạn liên hoàn.
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Dù còn một số tranh cãi xung quanh việc xử lý phương tiện vi phạm khoảng cách an toàn, tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam nói chung và các đoạn tuyến qua Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực.
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Theo ghi nhận, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh tấp nập, ngay cả trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhưng dễ nhận thấy nhất là việc chấp hành khá tốt các quy định, quy tắc về khoảng cách an toàn.
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Tình trạng “bám đuôi” hay cố tình “tạt đầu” đã giảm hẳn, thay vào đó, người điều khiển phương tiện đã tự giác tuân thủ quy định giữ khoảng cách an toàn với xe đi phía trước.
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Trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, ngành chức năng đã lắp đặt hệ thống các biển báo với nền xanh lá cây kèm theo các con số từ 0 tới 200m - mốc khoảng cách giúp tài xế ước lượng cự ly an toàn với xe đi phía trước.
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Theo đánh giá của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT), việc chấp hành tốt quy định khoảng cách an toàn không chỉ giúp dòng xe lưu thông thuận lợi, mà còn giảm thiểu tối đa các sự cố va chạm, tai nạn giao thông “dồn toa” trên cao tốc qua Hà Tĩnh.
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Từ các xe cá nhân cho tới xe khách, xe tải trọng lớn đều chấp hành tốt khoảng cách trong điều kiện lưu lượng đông.
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Văn hóa giao thông văn minh, trách nhiệm đang dần hình thành rõ nét trên tuyến cao tốc.

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Chủ đề An toàn giao thông

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