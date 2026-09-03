Việc chấp hành khoảng cách an toàn trên cao tốc qua Hà Tĩnh ra sao?

(Baohatinh.vn) - Việc chấp hành quy định khoảng cách an toàn không chỉ giúp dòng xe lưu thông thuận lợi, mà còn giảm thiểu tối đa các sự cố va chạm, tai nạn giao thông “dồn toa” trên cao tốc qua Hà Tĩnh.
Thời gian gần đây, các đơn vị nghiệp vụ của Cục CSGT (Bộ Công an) đã triển khai kế hoạch tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp cố tình không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên một số tuyến cao tốc. Theo đánh giá của CSGT, khi lưu thông với tốc độ 60km/h trở lên trên cao tốc, trường hợp xe phía trước đột ngột giảm tốc độ, dừng lại hoặc gặp sự cố, phương tiện phía sau không giữ đủ khoảng cách sẽ khó có đủ thời gian và quãng đường để xử lý, dẫn đến các vụ tai nạn liên hoàn.
Theo ghi nhận, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh tấp nập, ngay cả trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhưng dễ nhận thấy nhất là việc chấp hành khá tốt các quy định, quy tắc về khoảng cách an toàn.
Theo đánh giá của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT), việc chấp hành tốt quy định khoảng cách an toàn không chỉ giúp dòng xe lưu thông thuận lợi, mà còn giảm thiểu tối đa các sự cố va chạm, tai nạn giao thông “dồn toa” trên cao tốc qua Hà Tĩnh.
Từ các xe cá nhân cho tới xe khách, xe tải trọng lớn đều chấp hành tốt khoảng cách trong điều kiện lưu lượng đông.
Văn hóa giao thông văn minh, trách nhiệm đang dần hình thành rõ nét trên tuyến cao tốc.
Hà Tĩnh đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo, yêu cầu Cienco 4 thực hiện sửa chữa, khắc phục đồng bộ, triệt để các hư hỏng trên đoạn tuyến quốc lộ 1. Trường hợp Cienco 4 không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, cần xem xét, xử lý theo thẩm quyền, trong đó có việc tạm dừng thu phí đường bộ.
Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, cùng với lực lượng CSGT cả nước, CSGT Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
Tình trạng xe ô tô vi phạm giao thông trên quốc lộ 8, đặc biệt là xe biển kiểm soát (BKS) Lào, đoạn từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) với nhiều lỗi như lấn làn, dừng đỗ sai quy định... diễn ra khá phổ biến.