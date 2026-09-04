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Bỏ nhà đi lang thang, ra Nghệ An trộm 2 xe máy

Thu Cúc
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(Baohatinh.vn) - Từ tháng 7/2026 lại nay, Nguyễn Chí N. (trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh) đã ra Nghệ An thực hiện 2 vụ trộm xe máy, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

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Nguyễn Chí N. và tang vật bị thu giữ.

Ngày 3/9/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Trần Phú phát hiện đối tượng Nguyễn Chí N. có biểu hiện bất minh về thời gian, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang với các đối tượng lêu lổng, sử dụng xe máy không chính chủ.

Công an phường Trần Phú đã phối hợp Công an xã Cẩm Xuyên, Công an xã Cẩm Bình tiến hành triệu tập Nguyễn Chí N. lên làm việc.

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận trong thời gian từ đầu tháng 7 năm 2026 đến nay, đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy (trị giá khoảng 30 triệu đồng) tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Công an phường Trần Phú đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, thu giữ vật chứng và bàn giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan cho Công an phường Thành Vinh điều tra, xử lý theo quy định.

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Tags:

#Trộm xe máy #Hà Tĩnh 24h #Công an phường Trần Phú

Chủ đề Trộm cắp tài sản

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