Tự hào truyền thống, quyết tâm xây dựng quê hương

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Tuệ.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Tuệ (SN 1942, thôn Sơn Bằng, xã Hương Sơn): Một thời chiến đấu, một đời trân trọng hòa bình

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi từng có thời gian tham gia nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào từ năm 1968-1970. Những năm tháng ở chiến trường để lại trong tôi nhiều ký ức không thể quên, đặc biệt là kỷ niệm về những người đồng đội đã cùng chiến đấu, chia sẻ gian khổ, trong đó có những người đã nằm lại.

Bởi vậy, mỗi dịp Quốc khánh 2/9, những người đã đi qua chiến tranh như chúng tôi càng cảm nhận rõ giá trị của độc lập, tự do và hòa bình. Được chứng kiến đất nước đổi thay, quê hương ngày càng phát triển, con cháu được học hành và lớn lên trong hòa bình là niềm vui lớn lao.

Tôi thường kể cho con cháu nghe về những năm tháng chiến tranh, không phải để nhắc lại thời kỳ gian khổ mà để các cháu hiểu rằng cuộc sống hôm nay đã được đánh đổi bằng sự hy sinh của rất nhiều người. Mỗi câu chuyện được kể lại cũng là cách để ký ức về chiến tranh không bị lãng quên, để thế hệ trẻ hiểu và biết trân trọng hơn giá trị của hòa bình. Những người cựu chiến binh luôn giữ gìn phẩm chất người lính, sống gương mẫu, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và góp sức xây dựng quê hương. Với chúng tôi, đó chính là cách thể hiện trách nhiệm với quê hương, đất nước trong thời bình.

Chị Nguyễn Thị Tuyết.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1999, Bí thư Chi đoàn thôn Bình Lộc, xã Lộc Hà): Khi lòng tự hào được nối dài bằng những việc làm thiết thực

Sinh ra và lớn lên trong thời bình, nhưng mỗi dịp Quốc khánh 2/9 lại là lúc tôi và các bạn trẻ có thêm cơ hội nhìn lại lịch sử dân tộc, hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay. Là Bí thư Chi đoàn thôn Bình Lộc, bên cạnh vận động đoàn viên tham gia các phong trào tại địa phương, tôi thường xuyên phối hợp với Đoàn xã Lộc Hà tổ chức các hoạt động tri ân như “Hoa dâng mộ liệt sĩ”, “Bữa cơm tri ân”, vệ sinh, tu sửa đài tưởng niệm, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công…

Qua những hoạt động ấy, ĐVTN không chỉ được tìm hiểu về lịch sử mà còn có dịp trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện của các thế hệ đi trước. Tôi nghĩ, đó là cách giáo dục truyền thống gần gũi và thiết thực, để người trẻ hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh.

Từ sự thấu hiểu và trân trọng ấy, thế hệ trẻ càng có thêm động lực để phát huy tinh thần xung kích bằng những việc làm cụ thể: tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, đồng thời nỗ lực học tập, lao động, phát triển kinh tế. Với vai trò Bí thư Chi đoàn, tôi mong muốn tập hợp ngày càng nhiều đoàn viên cùng tham gia các hoạt động chung, để mỗi người trẻ đều ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình và góp sức xây dựng quê hương.

Ông Võ Quang Hoa.

Ông Võ Quang Hoa (SN 1960, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Phúc Hải, xã Thiên Cầm): Kính Chúa, yêu nước, đồng lòng xây dựng quê hương

Thôn Phúc Hải có hơn 700 hộ dân, trong đó khoảng 70% theo đạo Thiên Chúa, 10% theo đạo Phật; là địa bàn có hoạt động du lịch khá sôi động của xã Thiên Cầm. Người dân trong thôn đều có truyền thống đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương. Là một đảng viên, một giáo dân, hơn 25 năm làm Trưởng thôn và nay đảm nhận Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình.

Hằng ngày, dù vẫn ra khơi đánh bắt hải sản nhưng tôi luôn tranh thủ thời gian đến từng gia đình nắm bắt đời sống, tâm tư của bà con, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động người dân tham gia các phong trào. Những việc chung của địa phương, tôi cùng cán bộ thôn cố gắng thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, công khai, dân chủ để bà con được biết, được bàn, được tham gia và giám sát.

Với vai trò vừa là giáo dân, vừa là cán bộ cơ sở, tôi luôn cố gắng làm cầu nối giữa chính quyền, Ban Hành giáo Giáo xứ Nhượng Bạn và bà con nhân dân. Những việc chung của thôn, từ xây dựng nông thôn mới đến giữ gìn nếp sống văn hóa, chúng tôi đều nhận được sự đồng hành, hưởng ứng của Ban Hành giáo và bà con giáo dân.

Tôi tin rằng, kính Chúa, yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, lương - giáo chan hòa chính là cách thiết thực để mỗi người góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Chị Nguyễn Thị Phương.

Chị Nguyễn Thị Phương (SN 1989, công nhân Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh): Gắn bó với doanh nghiệp, góp sức phát triển kinh tế

Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh bắt đầu sản xuất từ tháng 10/2025, đến nay đã tạo việc làm cho khoảng 400 lao động. Với tôi, có một công việc ổn định, thu nhập khá ngay tại địa phương là điều rất đáng quý. Tôi cũng thấy yên tâm khi công ty luôn quan tâm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, các chế độ dành cho người lao động được thực hiện khá đầy đủ, rõ ràng, minh bạch. Bên cạnh tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chúng tôi còn được hưởng các khoản hỗ trợ như xăng xe, nhà ở, xe đưa đón miễn phí và bữa ăn trưa.

Là một người lao động, tôi nghĩ mỗi người đều có thể góp phần xây dựng quê hương từ chính công việc của mình. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề, góp sức cùng doanh nghiệp (DN) nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tôi tin khi DN phát triển ổn định, người lao động có thêm việc làm, thu nhập và cơ hội nâng cao tay nghề thì địa phương cũng có thêm động lực để phát triển. Tôi cũng mong muốn ngày càng có nhiều DN đầu tư, phát triển tại Hà Tĩnh, tạo cơ hội để người lao động được làm việc gần gia đình, cống hiến, góp một phần vào sự phát triển chung của quê hương.