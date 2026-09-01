Người nước ngoài cảm nhận không khí ngày lễ Quốc khánh ở Hà Tĩnh

Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp các tuyến đường, khu dân cư… trên địa bàn Hà Tĩnh. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, những không gian được trang hoàng rực rỡ cùng các hoạt động vui chơi, trải nghiệm đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong cảm nhận của nhiều người nước ngoài đang học tập, sinh sống và làm việc tại địa phương.

Các bạn lưu học sinh Lào lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp Tết Độc lập tại quán cà phê Cánh Diều (phường Thành Sen).

Đã có 2 năm đón ngày lễ Quốc khánh tại Việt Nam, em Mounlaphasith Pamina (quốc tịch Lào) – lưu học sinh tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ngày càng hiểu thêm về ý nghĩa của ngày lễ đặc biệt đối với người dân Việt Nam.

Tại trường, bên cạnh những giờ học chuyên ngành, em Mounlaphasith Pamina cùng các lưu học sinh Lào thường xuyên được thầy cô và bạn bè người Việt Nam chia sẻ về lịch sử, ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9.

Lưu học sinh Lào tìm hiểu về ý nghĩa ngày Quốc khánh Việt Nam qua những câu chuyện, thông tin được chia sẻ trên báo chí.

Em Mounlaphasith Pamina chia sẻ: “Em biết đến ngày Quốc khánh Việt Nam qua những câu chuyện của bố mẹ và thầy cô. Khi sang Việt Nam học tập, em có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không khí của ngày lễ nên càng hiểu rõ hơn ý nghĩa đặc biệt của ngày 2/9. Em cảm thấy rất vui khi được sống và học tập tại Hà Tĩnh, được hòa mình vào những hoạt động và không khí của một ngày lễ có ý nghĩa lớn đối với người dân Việt Nam”.

Cũng là một lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, em Atsomphanh Khamla đã có 4 lần đón Tết Độc lập. Mỗi năm trôi qua, những trải nghiệm của em về ngày lễ lại được bồi đắp thêm, từ sự háo hức trước không khí rộn ràng trên đường phố đến những suy ngẫm sâu sắc hơn về tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết.

﻿ Thầy cô Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cũng dành thời gian chia sẻ, giải thích về ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh 2/9 cho các bạn sinh viên.

Lễ Quốc khánh năm nay càng trở nên đáng nhớ khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Atsomphanh Khamla sẽ hoàn thành chương trình học và trở về Lào. Vì vậy, những ngày này, em cùng bạn bè tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đón ngày Tết Độc lập tại Hà Tĩnh để lưu giữ kỷ niệm về quãng thời gian học tập xa quê.

Em Atsomphanh Khamla cho biết: “Những bức ảnh chụp trong dịp này không chỉ giúp em lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của một ngày lễ đặc biệt mà sau này, khi trở về quê hương, em sẽ nhớ về quãng thời gian mình đã học tập và gắn bó với Hà Tĩnh. Đặc biệt, điều khiến em ấn tượng là trong những ngày này, em cảm nhận rõ sự gắn kết của người dân Việt Nam. Mọi người cùng hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước với niềm vui và sự tự hào. Không khí đó khiến em cảm nhận được tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương, đất nước đang lan tỏa khắp nơi”.

Em Atsomphanh Khamla (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn chụp ảnh lưu niệm trong không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng tại Hà Tĩnh.

Không chỉ với lưu học sinh Lào, những người nước ngoài đang làm việc tại Hà Tĩnh cũng có những cảm nhận riêng về không khí ngày lễ Quốc khánh. Anh Osafo Reagan (quốc tịch Ghana) đã có 4 năm sinh sống tại Việt Nam, trong đó 2 năm sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh. Anh là giáo viên nước ngoài tại Trung tâm Ngoại ngữ Global (xã Lộc Hà).

Những năm sinh sống tại Việt Nam đã mang đến cho anh Osafo Reagan nhiều cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân nơi đây. Đặc biệt, trong những ngày hướng tới lễ Quốc khánh, thầy đã cùng học sinh tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa và tinh thần của ngày Tết Độc lập.

Những trải nghiệm trong dịp Quốc khánh giúp anh Osafo Reagan (quốc tịch Ghana) hiểu thêm về tình yêu quê hương, đất nước của người Việt Nam.

Thông qua phiên dịch, anh Osafo Reagan chia sẻ: “Tôi đã có 4 năm sống tại Việt Nam nhưng mỗi dịp Quốc khánh lại mang đến cho tôi một cảm xúc rất riêng. Điều tôi thích nhất là không khí vui tươi và sự hào hứng của mọi người khi cùng chào đón ngày lễ. Ngay trong lớp học, các em học sinh cũng rất háo hức chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh về ngày 2/9. Qua những điều rất giản dị ấy, tôi cảm nhận được tình yêu và niềm tự hào mà người Việt Nam dành cho đất nước mình. Đó là một trải nghiệm rất đẹp đối với tôi trong thời gian sống và làm việc tại Hà Tĩnh”.

Với những người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Hà Tĩnh, những ngày hướng về Quốc khánh 2/9 vì thế cũng trở thành một phần ký ức đẹp trong hành trình gắn bó với Việt Nam. Từ những giờ học, những cuộc trò chuyện cùng bạn bè đến những khoảnh khắc lưu lại giữa không gian rợp sắc cờ đỏ, họ đang có thêm những trải nghiệm rất riêng về một ngày lễ đặc biệt. Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp họ hiểu hơn về lịch sử, văn hóa Việt Nam, mà còn khiến Hà Tĩnh trở nên gần gũi hơn trong hành trình sống và làm việc của mỗi người.