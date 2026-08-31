Hà Tĩnh xử lý gần 700 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 - 2/9 khiến nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch của người dân tăng cao. Từ ngày 29 - 31/8, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc – Nam, quốc lộ 1 và các tuyến đường trung tâm tăng so với ngày thường nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, CSGT Công an Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng tại các tuyến có mật độ phương tiện cao, khu vực cửa ngõ, địa bàn tập trung đông người và các điểm du lịch; kết hợp cắm chốt với tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm.

Trong 3 ngày (29/8-31/8), lực lượng CSGT tổ chức 103 ca tuần tra, kiểm soát, huy động 325 lượt cán bộ, chiến sĩ, kiểm tra 3.922 phương tiện. Qua đó, xử lý 697 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 935 triệu đồng; tạm giữ 59 phương tiện, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 105 trường hợp.

Trong số các vi phạm bị xử lý, có 57 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 233 trường hợp chạy quá tốc độ. Đây cũng là những nhóm hành vi được lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn. Riêng vi phạm nồng độ cồn được kiểm tra vào nhiều khung giờ với tinh thần “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Trong 3 ngày, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người bị thương, không có người tử vong.

Lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Những ngày còn lại của kỳ nghỉ, CSGT Công an Hà Tĩnh tiếp tục duy trì lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tăng cường tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông, góp phần đảm bảo việc đi lại của người dân an toàn, thuận lợi.