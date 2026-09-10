Cập nhật chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng 10/9, Sở Nội vụ Hà Tĩnh phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 cho hơn 300 cán bộ, công chức tham mưu công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu được đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ cập nhật những nội dung cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo; các quy định của pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026.

Trọng tâm của hội nghị là những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 23/4/2026, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tiến sĩ, Chuyên viên cao cấp Nguyễn Thị Định - Trưởng phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026.

Việc tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kịp thời các quy định mới có ý nghĩa quan trọng trong đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đi vào cuộc sống. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tôn giáo.

Hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức tham mưu công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn.

Qua hội nghị, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo; xây dựng môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, đúng pháp luật; đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của Nhân dân và phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong xây dựng, phát triển địa phương.