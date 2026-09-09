Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 9/9, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường tặng hoa chúc mừng ông Phạm Thành Ngại và ông Nguyễn Thanh Nhàn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, Đồng Tháp hôm nay là sự hội tụ của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; là không gian kết nối Đồng Tháp Mười, sông Tiền, Mỹ Tho, Gò Công, vùng biên giới và hướng ra biển.

Ông Nhàn cho rằng, giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tỉnh phát triển nhanh, xanh và bền vững; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, tăng trưởng hai con số phải đi đôi với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tỉnh cần tạo dựng một cơ cấu kinh tế có sức cạnh tranh cao hơn, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn, cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh hơn, nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn và đời sống nhân dân tốt đẹp hơn.

Tăng trưởng phải thực chất, bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần tập trung vào năm định hướng lớn.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đặt ra 5 định hướng lớn cần tập trung gồm tổ chức lại không gian phát triển và tạo đột phá về kết cấu hạ tầng; xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và có giá trị gia tăng cao; tạo bước chuyển mạnh về công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và kinh tế tư nhân; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và con người.

"Để các định hướng trên trở thành hiện thực, yếu tố quyết định là con người và tổ chức thực hiện. Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng chính quyền hành chính hành động, phục vụ, kỷ cương và hiệu quả. Đoàn kết phải đi đôi với nguyên tắc; phân công phải rõ trách nhiệm; quyết định phải đúng thẩm quyền; công việc phải có thời hạn và sản phẩm cụ thể", ông Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định.

Bên cạnh đó, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp hứa sẽ luôn khiêm tốn, cầu thị, tận tâm, tận lực; giữ gìn đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể; sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông Trần Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, tặng hoa chúc mừng ông Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và bà Phạm Thị Ngọc Đào, Giám đốc Sở Nội vụ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Quang Khôi, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp với lý do chuyển công tác khác.

Đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Phạm Thị Ngọc Đào, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu chỉ đạo, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, ông Nguyễn Thanh Nhàn là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn phong phú, có bản lĩnh và kinh nghiệm quản lý.

"Tôi tin tưởng rằng, từng vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhìn nhận công tâm, khách quan, đặt lợi ích của tỉnh nhà lên trên hết để thể hiện sự thống nhất và đồng thuận cao công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh", Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, 49 tuổi, quê quán xã Phước Hòa, TPHCM. Ông có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang cũ); Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Từ tháng 7/2025, ông Nguyễn Thanh Nhàn được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 23/7, ông Nguyễn Thanh Nhàn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.