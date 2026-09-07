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Chính trị

Làm sâu sắc tin cậy chính trị, tạo bước chuyển chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga

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Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga.

Chuyến thăm mang dấu ấn lịch sử đặc biệt quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, khi đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Liên bang Nga của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991, diễn ra sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuyến thăm truyền đi thông điệp mạnh mẽ về việc Việt Nam tiếp tục coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác song phương trong kỷ nguyên phát triển mới.

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Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam nhân chuyến thăm nước ta của người đứng đầu Liên bang Nga vào ngày 20/06/2024 - Ảnh: VGP

Việt Nam và Liên bang Nga là Đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy, tự nhiên và bền vững trong mọi hoàn cảnh, điều kiện.

Việt Nam và Liên bang Nga là Đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy, tự nhiên và bền vững trong mọi hoàn cảnh, điều kiện. Thời gian qua, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp và hiện đang đứng trước những cơ hội mới tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ ghi một mốc son mới, tạo bước chuyển chiến lược trong hợp tác song phương, làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chiến lược cùng tình cảm hữu nghị thủy chung, đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đây cũng là cơ hội thắt chặt hơn nữa quan hệ thân tình, tin cậy giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga. Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ mới được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phát huy cao độ vai trò ngoại giao nguyên thủ trong huy động và tranh thủ nguồn lực từ mối quan hệ với các đối tác cho sự phát triển đất nước, từ đó nâng cao vị thế Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Chặng đường hơn 75 năm hợp tác, đồng hành của Việt Nam và Liên bang Nga chính là sự khẳng định vững chắc cho mối quan hệ bền chặt, vượt khoảng cách địa lý, cũng như đứng vững trước mọi biến động của tình hình khu vực, thế giới. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm chân thành, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và giai đoạn phát triển mạnh mẽ hiện nay của Việt Nam. Trong trái tim của nhiều thế hệ người Việt Nam, Xứ sở Bạch dương với nền văn học, nghệ thuật đồ sộ và người dân hồn hậu, nhiệt thành luôn giữ một vị trí đặc biệt.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga thời gian qua ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ. Tin cậy chính trị không ngừng được tăng cường, thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc, đối thoại các cấp, nhất là cấp cao, diễn ra thường xuyên. Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, thúc đẩy quan hệ với Liên bang Nga luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Hai nước duy trì cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, thành lập từ năm 1992 và được nâng lên cấp Phó Thủ tướng từ năm 2011. Ủy ban liên Chính phủ họp thường niên.

Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt 2,16 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 6,4% so với mức cùng kỳ năm 2025. Việt Nam và Liên bang Nga quan tâm thúc đẩy và đạt kết quả tốt trong những lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa chiến lược như hợp tác quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ…; đồng thời đang phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về khoa học và giáo dục.

Hợp tác giáo dục-đào tạo là một điểm sáng. Trước đây, Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo gần 40.000 cán bộ và chuyên gia giỏi thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Từ năm 2019, Nga tăng số học bổng lên khoảng 1.000 suất/niên học. Hiện có khoảng hơn 3.000 sinh viên Việt Nam du học tại Liên bang Nga. Về khoa học-công nghệ, hai nước đã thực hiện các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga mang lại nhiều kết quả tích cực. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga với gần 80.000 người đang bền bỉ góp sức cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ song phương.

Những thành tựu hợp tác đáng tự hào mà Việt Nam và Liên bang Nga gặt hái trên hành trình hơn 75 năm qua chính là động lực lớn lao để hai nước tiến bước trong giai đoạn mới của quan hệ song phương. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa các khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga - Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, mang ý nghĩa rất quan trọng.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Trên nền tảng vững chắc là tình hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Liên bang Nga đều mong muốn tiếp tục khai thác tối đa thế mạnh của hai bên, phục vụ cho giai đoạn phát triển mới của mỗi nước. Chuyến thăm sẽ tiếp thêm những xung lực mạnh mẽ để quan hệ hai nước tiếp tục tăng cường chặt chẽ, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước và đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

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Tags:

#Việt Nam #Liên bang Nga #hợp tác chiến lược #quan hệ quốc tế #đối tác chiến lược #ngoại giao #hữu nghị

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