Đối ngoại kiến tạo những không gian phát triển mới

Trên nền tảng triển khai đồng bộ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, hoạt động đối ngoại của Hà Tĩnh ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và quảng bá hình ảnh địa phương.

Một trong những dấu ấn rõ nét của công tác đối ngoại thời gian qua là sự chuyển động mạnh mẽ của ngoại giao kinh tế. Không chỉ duy trì, củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống, Hà Tĩnh từng bước mở rộng mạng lưới kết nối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn và nhà đầu tư. Các đoàn công tác của tỉnh đã đến Đức, Slovakia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungary, Cộng hòa Séc... xúc tiến đầu tư, thương mại, tìm kiếm cơ hội hợp tác, quảng bá môi trường, tiềm năng và định hướng phát triển của Hà Tĩnh đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Qua đó, tạo dựng niềm tin và sự quan tâm của các đối tác đối với Hà Tĩnh.

Tháng 5/2026, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm thăm, làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Nhật Bản để xúc tiến đầu tư.

Đánh giá cao cách Hà Tĩnh chủ động tiếp cận và kết nối với các đối tác Nhật Bản, ông Hirano Kennichi - Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho rằng, những lợi thế về cảng biển, khu kinh tế, công nghiệp và logistics đang tạo cho Hà Tĩnh nhiều dư địa để thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản. Qua các hoạt động xúc tiến đầu tư của Hà Tĩnh, doanh nghiệp Nhật Bản đã có thêm thông tin về môi trường đầu tư, định hướng phát triển của tỉnh và nhận thấy địa phương đang có nhiều điều kiện thuận lợi để hợp tác. JETRO sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối thông tin, giới thiệu môi trường đầu tư của Hà Tĩnh tới các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu tìm hiểu và hợp tác tại Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh làm việc với lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào (ảnh: tháng 2/2026)

Những nỗ lực kết nối đã và đang từng bước được chuyển hóa thành những nguồn lực cụ thể. Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư 8 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 434 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2024 - 2026 ước đạt 5,23 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi với ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam về việc mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới. (Ảnh: tháng 5/2026).

Cùng với mở rộng kết nối về đầu tư, thương mại, Hà Tĩnh cũng đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào. Đây là mối quan hệ hợp tác có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bởi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, mà còn bởi lợi thế kết nối của Hà Tĩnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trên hành lang kinh tế Đông - Tây, thuận lợi để tăng cường giao lưu với các tỉnh Trung Lào, kết nối với Thái Lan và mở rộng không gian hợp tác trong khu vực.

Từ mối quan hệ hữu nghị, nhiều hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo ra nhiều giá trị cụ thể cho cả hai bên. Công ty TNHH MTV Việt - Lào, thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, là một minh chứng cụ thể. Đóng chân tại tỉnh Khăm Muồn, doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Đến nay, doanh thu hàng năm của công ty đạt trên 200 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 150 lao động, trong đó có hơn 100 lao động Lào, với mức thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH MTV Việt - Lào hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản tại tỉnh Khăm Muồn, mỗi năm đóng góp cho ngân sách địa phương hơn 20 tỷ đồng.

"Hàng năm, doanh nghiệp cũng đóng góp ngân sách hàng chục tỷ đồng, thuộc nhóm có mức đóng góp cao trên địa bàn tỉnh Khăm Muồn. Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần tăng cường gắn kết với chính quyền, nhân dân địa phương, vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Hà Tĩnh và Khăm Muồn, giữa Việt Nam và Lào” - ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt - Lào chia sẻ.

Tháng 4/2025, các đồng chí lãnh đạo hai nước Việt Nam – Lào, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bolikhămxay thực hiện nghi thức khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào – Việt tại Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng đang tiếp tục thúc đẩy những phương thức hợp tác phù hợp hơn với lợi thế của từng địa phương. Trong đó, thúc đẩy kết nối du lịch với Lào và Thái Lan, xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch xuyên biên giới với tỉnh Khăm Muồn; đồng thời hướng tới xây dựng và khai thác hiệu quả các tuyến kết nối lớn như bến cảng Vũng Áng, đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, cao tốc Vũng Áng - Cha Lo, cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao. Khi được hiện thực hóa, những công trình này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở thêm không gian cho lưu thông hàng hóa, du lịch, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Không gian đối ngoại không chỉ được mở bằng các tuyến giao thương mà còn bằng sức mạnh mềm, bằng văn hóa và hình ảnh địa phương. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã phối hợp, tạo điều kiện cho nhiều hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trên địa bàn. Qua đó, góp phần đưa những câu chuyện về di sản, văn hóa, con người, sản vật và tiềm năng của tỉnh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Đồng thời, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong thông tin đối ngoại, từng bước đổi mới cách thức giới thiệu hình ảnh địa phương, quảng bá điểm đến và kết nối với các đối tác quốc tế.

Tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện, hỗ trợ đoàn công tác Đài Truyền hình NHK Nhật Bản thực hiện phóng sự về cây dó trầm. (Ảnh: tháng 3/2025).

Cùng với đó, công tác đối ngoại góp phần đưa các nguồn lực quốc tế đến gần hơn với những lĩnh vực thiết thực của đời sống. Quan hệ hợp tác được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, lao động, đào tạo nguồn nhân lực; hoạt động vận động viện trợ không hoàn lại và phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được quan tâm. Đặc biệt, từ năm 2024 đến nay, Hà Tĩnh đã gia hạn, bổ sung đăng ký cho 19 lượt tổ chức NGO, tiếp nhận mới, điều chỉnh 18 khoản viện trợ với tổng trị giá 51,3 tỷ đồng, tập trung vào giáo dục, lao động, an sinh xã hội và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, mối quan hệ quốc tế được chuyển hóa thành các chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trong chặng đường phía trước, yêu cầu đặt ra với công tác đối ngoại ngày càng cao, nhất là khi Hà Tĩnh đang đứng trước những cơ hội lớn để mở rộng không gian phát triển và hội nhập sâu hơn với khu vực, quốc tế. Định hướng của tỉnh là tiếp tục củng cố, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào; mở rộng hợp tác thực chất với các đối tác tại Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Slovakia và các đối tác tiềm năng. Đồng thời, chủ động tìm kiếm đối tác, lĩnh vực hợp tác mới; đẩy mạnh xúc tiến FDI thế hệ mới, thúc đẩy các dự án kết nối chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản đã khảo sát, nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư liên quan đến một số lĩnh vực về chế biến thủy hải sản, phát triển công nghiệp kỹ thuật cao tại KKT Vũng Áng (ảnh: tháng 6/2026).

Bà Ngô Thị Hoài Nam – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: “Ngoại giao số, ngoại giao khoa học - công nghệ, ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại được xác định là những hướng mở mới, giúp Hà Tĩnh tiếp cận nguồn lực tri thức, công nghệ, vốn và thị trường quốc tế. Cùng với đó, hệ thống dữ liệu kiều bào tiếp tục được phát huy nhằm kết nối nguồn lực của người Hà Tĩnh ở nước ngoài; việc quảng bá hình ảnh, di sản, văn hóa và con người Hà Tĩnh sẽ được đổi mới trên nền tảng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo. Song song với mở rộng hợp tác, ngành ngoại vụ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp và hiệu quả quản lý nhà nước về đối ngoại, bảo đảm các hoạt động được triển khai chủ động, đúng quy định, an toàn, thực chất”.

Trong hành trình hội nhập sâu rộng hơn, ngành ngoại vụ không chỉ làm nhiệm vụ kết nối mà ngày càng chủ động tìm kiếm, mở đường và kiến tạo những cơ hội phát triển mới cho quê hương. Mỗi nguồn lực được huy động hiệu quả sẽ góp phần tạo nên một Hà Tĩnh rộng mở hơn trong hội nhập, mạnh hơn từ những kết nối với thế giới.