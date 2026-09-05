Tổng thuật Lễ khai giảng và khánh thành 2 trường học vùng biên Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự tại điểm cầu chính - Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương (tỉnh Lào Cai) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1.

Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự tại điểm cầu trung tâm (Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai); Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự tại điểm cầu Trường THPT Lê Quý Đôn (Hưng Yên); Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh (Bắc Ninh). Tham dự tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại Hà Tĩnh, điểm cầu chính đặt tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1). Tham dự tại điểm cầu chính có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương. Tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1

Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học

Từ điểm cầu trung tâm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng năm học 2026 – 2027.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong thư nhấn mạnh: Trong không khí hân hoan của ngày khai trường, khi tiếng trống khai giảng vang lên từ những ngôi trường giữa lòng thành phố đến các điểm trường nơi biên giới, hải đảo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công.

Năm học 2025-2026, ngành giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 dự lễ khai giảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị; kiểm tra, đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn. Giáo dục phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các cháu nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng của mình phụng sự Nhân dân, đất nước. Mỗi thầy giáo, cô giáo với tình yêu nghề và lòng bao dung tiếp tục truyền cho học trò niềm say mê học hỏi, sự tự tin và khát vọng cống hiến. Các bậc phụ huynh cùng nhà trường nuôi dưỡng các cháu bằng tình yêu thương và tôn trọng, nhìn nhận quá trình trưởng thành không chỉ qua điểm số mà còn ở phẩm chất, thái độ sống và tinh thần học tập. Các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là ở những địa bàn khó khăn.

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã theo dõi phóng sự về quá trình xây dựng các trường phổ thông nội trú xã biên giới đất liền.

Đại biểu và học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 theo dõi phóng sự về quá trình xây dựng các trường phổ thông nội trú xã biên giới đất liền.

Đưa trường học đến gần hơn với học sinh vùng biên là chủ trương lớn nhằm tạo điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt tốt hơn cho trẻ em tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong giai đoạn 1, có 108 trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai tại 19 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 99 trường sử dụng ngân sách Trung ương và 9 trường sử dụng các nguồn vốn khác.

Mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư đồng bộ, từ phòng học chuẩn hóa, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà đa năng đến nhà ăn, đáp ứng nhu cầu nội trú, bán trú.

Sau nhiều tháng quyết liệt thi công, đến nay, các trường học hoàn thành các hạng mục thiết yếu, đủ điều kiện để khánh thành và đưa học sinh vào học.

Hà Tĩnh khánh thành 2 trường học nội trú liên cấp

Trong đợt này, Hà Tĩnh có 2 công trình khánh thành, đưa vào sử dụng, gồm: Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê.

Đại biểu dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1.

Văn nghệ chào mừng tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 được triển khai xây dựng tại xã Sơn Kim 1, có tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026.

Trường được xây dựng trên diện tích khoảng 4,5ha; có quy mô 40 lớp học, phục vụ 1.330 học sinh. Công trình gồm nhiều hạng mục như: khu học tập tiểu học và THCS, khu hành chính, khu nội trú 60 phòng, nhà đa chức năng, khu bể bơi trong nhà, nhà ăn - nhà bếp bán trú, phòng y tế, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ…

Năm học 2026 – 2027, trường có 1.252 học sinh, trong đó có 77 học sinh dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Lào. Toàn trường có 36 lớp, trong đó bậc tiểu học có 15 lớp, 444 học sinh; bậc THCS có 21 lớp với 808 học sinh. Tổng số học sinh nội trú, bán trú là 1.241 em. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 79 người, trong đó có 4 cán bộ quản lý, 68 giáo viên và 7 nhân viên.

Cơ sở vật chất được đầu tư, bảo đảm các điều kiện tổ chức dạy học, chăm sóc và phục vụ học sinh nội trú, bán trú.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu trao quà cho các em học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng 20 chiếc xe đạp từ nguồn xã hội hóa do Sở GD&ĐT huy động cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Kim 1.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê được xây dựng tại thôn Phú Gia (xã Hương Khê) trên diện tích hơn 5 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 154 tỷ đồng. Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục gồm phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà ăn và khu nội trú, bán trú, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh. Đây là mô hình trường học có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh vùng khó, góp phần giải quyết những trở ngại về khoảng cách, điều kiện đi lại và cơ sở vật chất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đại biểu tham dự buổi lễ tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê.

Trong gần 6 tháng qua, các đơn vị thi công đã huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục, kể cả ngoài giờ, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”. Sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, lãnh đạo tỉnh, cùng sự phối hợp của các ban quản lý dự án, sở, ngành và chính quyền địa phương đã góp phần đưa công trình về đích trong thời gian ngắn, sẵn sàng phục vụ năm học mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và đại biểu dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê.

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê có 1.640 học sinh, được bố trí 39 lớp. Trong đó, cấp Tiểu học có 484 học sinh/14 lớp; cấp THCS có 1.156 học sinh/25 lớp. Toàn trường có 63 học sinh dân tộc thiểu số, gồm 41 học sinh dân tộc Lào, số còn lại thuộc các dân tộc Mường, Tày, Nùng, Thái...

Việc đưa vào sử dụng cơ sở mới mang lại nhiều thuận lợi cho học sinh, nhất là những em ở xa trường. Với hệ thống phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng và khu nội trú được đầu tư đồng bộ, học sinh có điều kiện học tập, rèn luyện và sinh hoạt tốt hơn trong một môi trường giáo dục an toàn, thuận tiện. Tại ngôi trường mới, học sinh không chỉ được đảm bảo tốt hơn các điều kiện học tập, sinh hoạt mà còn có thêm cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục kỹ năng sống và các câu lạc bộ. Qua đó, góp phần phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, kỹ năng cho học sinh, đặc biệt là các em ở vùng khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT trao 20 phần quà...

... và 20 xe đạp cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.

Lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực

Phát biểu tại điểm cầu trung tâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm học 2026 – 2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cùng với lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn 1 năm tập trung cao độ triển khai xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai; để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026–2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã làm việc khẩn trương trong điều kiện địa hình, thời tiết rất khó khăn; biểu dương sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự chung tay của đồng bào để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón các cháu học sinh bước vào năm học mới.

Nhấn mạnh năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục, Thủ tướng đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn; nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu.

Đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn xa ra thế giới nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.

Thủ tướng mong các bậc phụ huynh luôn là “điểm tựa gia đình” vững chắc, đồng hành cùng nhà trường; lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình.

Với các em học sinh, sinh viên, Thủ tướng bày tỏ, mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt; nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng – sai, biết yêu thương, chia sẻ; học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình; học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương, đất nước – để trở thành những công dân toàn cầu nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Khép lại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại các điểm cầu đã thực hiện đồng thời nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê.

Tiếp đó, nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026 – 2027 cũng được thực hiện đồng thời tại các điểm cầu.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 thực hiện nghi thức đánh trống khai trường.

Ngay sau lễ khai giảng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham quan khuôn viên, cơ sở vật chất và hạng mục phục vụ dạy học, sinh hoạt của Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trò chuyện với học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.