[Infographic] Những dấu mốc quan trọng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh

Khẩn trương bố trí nguồn lực, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh 11/09/2026 17:59 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải thể hiện qua những sản phẩm, nền tảng, dữ liệu, công nghệ và giá trị cụ thể, lấy mức độ hài lòng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh làm thước đo.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng 11/09/2026 16:54 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Thượng tá Dương Ngọc Tiệp giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh 11/09/2026 15:51 Sáng 11/9, nhân kỷ niệm 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Can Lộc.

Tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Bộ Ngoại giao Pháp 11/09/2026 13:46 Việc tiếp nhận tư liệu góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu, lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, làm phong phú thêm ký ức lịch sử chung giữa Việt Nam và Pháp.​

Phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo cho chức sắc, chức việc 11/09/2026 12:41 Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo chuyển biến thực chất 11/09/2026 11:47 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến thực chất.

Dâng hương tưởng niệm nhân 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh 11/09/2026 09:36 Đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và xã Can Lộc bày tỏ lòng thành kính, tri ân những người đã ngã xuống trong cao trào cách mạng 1930 – 1931.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào 15/9 11/09/2026 08:41 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Đưa khoa học và công nghệ thành trụ cột mới trong quan hệ song phương Việt Nam-Pháp 11/09/2026 07:41 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoa học-công nghệ, năng lượng, hàng không vũ trụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng 10/09/2026 17:38 BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã họp cho ý kiến một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc, Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh; kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III và quý IV/2026; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy...

Công chức cấp xã "đa nhiệm" 10/09/2026 15:00 Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 10/09/2026 14:20 Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền 10/09/2026 11:52 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Cập nhật chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 10/09/2026 11:11 Hơn 300 cán bộ, công chức tham mưu công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh được tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các quy định mới liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp 10/09/2026 10:46 Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin 10/09/2026 08:08 Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, sau lễ đón trọng thị với nghi thức cấp nhà nước, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cán bộ mặt trận Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số 10/09/2026 08:04 Trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, đội ngũ cán bộ mặt trận ở Hà Tĩnh đang chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số, từng bước làm chủ công nghệ để phục vụ công việc và gần dân, sát dân hơn.

[QUIZ] Tổ chức nào là tiền thân đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? 10/09/2026 05:20 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với tiến trình cách mạng Việt Nam, góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc qua các thời kỳ.

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng 10/09/2026 05:10 Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân 09/09/2026 22:19 Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến 9/9/2026.

Chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 09/09/2026 18:23 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đảng ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh 09/09/2026 17:26 Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn hứa sẽ luôn khiêm tốn, cầu thị, tận tâm, tận lực; giữ gìn đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể; sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 09/09/2026 12:25 Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Trung tá Công an Hà Tĩnh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 09/09/2026 11:35 Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh là người được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới 09/09/2026 11:19 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh luôn tận tâm chăm lo, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực biên giới để người dân nơi đây có cuộc sống ngày càng tiến bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva 08/09/2026 17:24 Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.

Khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị năm học 2026 – 2027 08/09/2026 16:53 Tham gia các lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung có 65 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành và địa phương tại Hà Tĩnh.

Cán bộ nguồn phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, việc khó, địa bàn phức tạp 08/09/2026 14:50 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; đổi mới đánh giá trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hà Tĩnh mở rộng cơ hội kết nối, thu hút đầu tư từ Nhật Bản 08/09/2026 12:20 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn Văn phòng đại diện JETRO tại Hà Nội kết nối, tổ chức các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư vào Hà Tĩnh và hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.