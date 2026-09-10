Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Đại biểu Pháp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris - Ảnh: TTXVN
Đại biểu Pháp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris - Ảnh: TTXVN

Đón đoàn tại sân bay Orly, về phía Pháp có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nuñez, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và Đại diện Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Pháp.

Đại biểu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris - Ảnh: TTXVN
Đại biểu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris - Ảnh: TTXVN
Đại biểu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris - Ảnh: TTXVN
Đại biểu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris - Ảnh: TTXVN

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và Phu nhân; Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp vẫy cờ hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris - Ảnh: TTXVN
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris - Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/4/1973. Quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển tích cực, toàn diện, cả về chiều rộng và chiều sâu, trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp; cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân - Ảnh: TTXVN
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân - Ảnh: TTXVN

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam.

Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại; qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.

TTXVN

Tags:

#Việt Nam #Pháp #quan hệ ngoại giao #hợp tác chiến lược #Hội nghị vũ trụ #đối ngoại

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khẩn trương bố trí nguồn lực, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh

Khẩn trương bố trí nguồn lực, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải thể hiện qua những sản phẩm, nền tảng, dữ liệu, công nghệ và giá trị cụ thể, lấy mức độ hài lòng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh làm thước đo.
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Thượng tá Dương Ngọc Tiệp giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã họp cho ý kiến một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc, Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh; kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III và quý IV/2026; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy...
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.
Cán bộ mặt trận Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số

Cán bộ mặt trận Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số

Trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, đội ngũ cán bộ mặt trận ở Hà Tĩnh đang chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số, từng bước làm chủ công nghệ để phục vụ công việc và gần dân, sát dân hơn.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn hứa sẽ luôn khiêm tốn, cầu thị, tận tâm, tận lực; giữ gìn đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể; sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân.
Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Hà Tĩnh mở rộng cơ hội kết nối, thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Hà Tĩnh mở rộng cơ hội kết nối, thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn Văn phòng đại diện JETRO tại Hà Nội kết nối, tổ chức các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư vào Hà Tĩnh và hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!