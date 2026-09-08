Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 8/9, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; sở, ngành cấp tỉnh cùng các cán bộ được phê duyệt quy hoạch các chức danh.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác quy hoạch cán bộ các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036.

Trên cơ sở các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ, đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp được chỉ đạo thực hiện theo hướng "mở", "động", liên thông giữa các cấp, các ngành; gắn quy hoạch với đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sử dụng cán bộ, chú trọng phát hiện, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có triển vọng phát triển qua thực tiễn công tác.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung quy hoạch; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định. Quá trình tham mưu, thẩm định bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; đồng thời, chú trọng đánh giá thực chất năng lực, uy tín, triển vọng phát triển của cán bộ được giới thiệu quy hoạch.

Theo đó, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036, toàn tỉnh có 227 đồng chí được phê duyệt quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ trong quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí có uy tín trong cơ quan, địa phương, đơn vị, được rèn luyện qua thực tiễn công tác, có khả năng quy tụ, đoàn kết, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đây là nguồn cán bộ quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, theo dõi, đánh giá, bố trí, sử dụng trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh, của các địa phương, cơ quan, đơn vị trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Xuyên phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp từ thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị của cán bộ quy hoạch trong việc rèn luyện, phấn đấu và nỗ lực đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác và sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ. Nguồn cán bộ quy hoạch của tỉnh bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có tính kế thừa và phát triển, gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sử dụng và chuẩn bị nhân sự cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Nhiều đồng chí có năng lực, uy tín, tinh thần trách nhiệm, đã được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của công tác quy hoạch cán bộ đối với sự phát triển của Hà Tĩnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ; bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; công tâm, khách quan, minh bạch, đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ, lấy kết quả, sản phẩm, hiệu quả công việc, uy tín thực tiễn và mức độ hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo; đánh giá toàn diện, thực chất, đa chiều, thường xuyên. Thực hiện quy hoạch theo hướng “động”, “mở”, liên thông, chủ động chuẩn bị trước một bước cho các nhiệm kỳ tiếp theo; chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tỉnh sẽ tiếp tục tạo môi trường, giao nhiệm vụ và mở ra cơ hội để cán bộ trong quy hoạch được đào tạo, rèn luyện, luân chuyển, thử thách và trưởng thành. Cần mạnh dạn đưa cán bộ vào thực tiễn, không thử thách thì khó đánh giá đúng cán bộ, không giao việc khó thì khó phát hiện người có khả năng gánh vác trách nhiệm lớn.

Các đại biểu lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đối với cán bộ được quy hoạch, phải tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, uy tín và trách nhiệm của người cán bộ. Các đồng chí được tổ chức tin tưởng, đưa vào quy hoạch các chức danh cao hơn, phải tự đặt ra yêu cầu cao hơn đối với bản thân; chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; công tâm, khách quan trong công việc; luôn giữ mình trước những tác động của quyền lực, lợi ích và cám dỗ.

Chủ động nâng cao năng lực tư duy, tham mưu và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo của tỉnh phải từng bước có tầm nhìn vượt ra khỏi phạm vi công việc chuyên môn của ngành, lĩnh vực mình phụ trách; có khả năng nhìn nhận vấn đề tổng thể hơn, thấy được mối liên hệ giữa ngành với địa phương, giữa nhiệm vụ trước mắt với yêu cầu phát triển lâu dài của tỉnh.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực, địa bàn, công việc được phân công phụ trách; khắc phục tình trạng công việc kéo dài, chậm chuyển biến. Cán bộ được chuẩn bị cho vị trí cao hơn, trước hết phải thể hiện được năng lực và trách nhiệm ở vị trí đang đảm nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị gặp mặt, mỗi đồng chí căn cứ chức trách hiện tại và yêu cầu của chức danh được quy hoạch, tự xác định rõ những việc cần làm, những năng lực cần bổ sung, những hạn chế cần khắc phục và cụ thể hóa thành kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của bản thân. Quan trọng nhất là phải biến nhận thức thành hành động, biến quyết tâm thành kết quả và để thực tiễn công tác kiểm chứng sự trưởng thành của mình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các đồng chí được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn; đồng thời theo dõi, đánh giá khách quan, thực chất, công bằng, làm cơ sở xem xét bố trí, sử dụng cán bộ khi có yêu cầu.