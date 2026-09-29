Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đạt giải B Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

Ảnh 1: Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ hai, năm 2026. Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham dự và trao các giải thưởng.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ hai, năm 2026 có 462.629 tác phẩm hợp lệ thuộc các thể loại: báo chí, truyền hình, phát thanh, tạp chí, video, đồ họa được gửi đến từ các đơn vị báo chí; các đơn vị đoàn thuộc tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên cả nước.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham gia giải đã tập trung phản ánh thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; làm rõ vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời đề xuất những giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao bản lĩnh và sức đề kháng cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

Ban Tổ chức trao giải 6 A ở các thể loại báo chí, truyền hình, phát thanh, tạp chí, video, đồ họa.

Các tác phẩm có nội dung đa dạng, phong phú, thể hiện sự tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trên mặt trận tư tưởng được thể hiện ở nhiều góc độ. Không chỉ chủ động tiếp nhận, chọn lọc thông tin, đoàn viên, thanh niên còn được đặt trong vai trò lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố niềm tin và nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Từ 462.629 tác phẩm tham dự giải, Ban Tổ chức đã chấm, chọn ra 59 tác phẩm (trong đó thể loại truyền hình có 9 giải; 5 thể loại còn lại gồm báo, tạp chí, phát thanh, video, đồ họa mỗi thể loại 10 giải), để trao 6 giải A, 12 giải B, 17 giải C, 24 giải Khuyến khích.

Riêng thể loại Truyền hình có 2.439 tác phẩm tham dự giải. Tác phẩm “Khi đoàn viên trở thành “lá chắn số” trên không gian mạng” của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Thục Anh, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Lam Giang, thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh giành giải B.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhận giải B thể loại truyền hình với tác phẩm “Khi đoàn viên trở thành “lá chắn số” trên không gian mạng”.

Tác phẩm tiếp cận vấn đề từ thực tiễn hoạt động của đoàn viên, thanh niên, làm rõ yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, không gian mạng được xác định là một trong những môi trường quan trọng để đoàn viên, thanh niên chủ động lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh với những quan điểm sai trái, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp thế hệ trẻ có bản lĩnh, niềm tin và phương pháp phù hợp trước những vấn đề mới.