Báo và PTTH Hà Tĩnh phát huy truyền thống, xây dựng cơ quan vững mạnh

Sáng 7/9, nhân kỷ niệm 70 năm phát thanh và 35 năm truyền hình Hà Tĩnh, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Đại biểu tham dự chương trình.

Trong không khí đầm ấm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh; nhìn lại những dấu ấn, đóng góp của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong hành trình xây dựng và trưởng thành của cơ quan.

Thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã lãnh đạo đơn vị đạt kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả, lan toả, có tính định hướng về các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và của tỉnh.

Đại biểu theo dõi phóng sự về những dấu ấn nổi bật của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Các ấn phẩm, chương trình có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Báo in chú trọng các bài viết chuyên sâu, phân tích chuyên đề; báo điện tử đẩy mạnh thông tin cập nhật, tích hợp đa loại hình, đa phương tiện; nhiều chương trình phát thanh - truyền hình được đổi mới format, tăng tính tương tác…

Hiện nay, Báo Hà Tĩnh điện tử giữ vững vị trí tốp đầu trong hệ thống báo Đảng toàn quốc về lượng truy cập; sóng phát thanh và truyền hình được chuyển tải trên hàng chục nền tảng, hệ thống; fanpage Báo Hà Tĩnh và Truyền hình Hà Tĩnh thuộc nhóm 10 fanpage báo chí địa phương có lượng theo dõi cao nhất cả nước.

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh chia sẻ cảm xúc tại buổi gặp mặt.

Các sự kiện lớn của tỉnh được tổ chức truyền hình trực tiếp bài bản, chuyên nghiệp trên các nền tảng. Công tác phản ánh, điều tra, phản biện xã hội được tăng cường, góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng tiếp thu, xử lý những vấn đề được dư luận quan tâm; góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính trị.

Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trong quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất và quản lý nội dung. Quy trình tác nghiệp được liên thông, khép kín; các sản phẩm báo chí được phân phối trên nhiều nền tảng số như: website, Youtube, Facebook, Tiktok... Hệ thống kỹ thuật, phần mềm sản xuất, lưu trữ và phát sóng tiếp tục được nâng cấp; các nền tảng số của cơ quan có lượng theo dõi cao, sức lan tỏa mạnh.

Nhà báo Đinh Văn Thiềm - nguyên Giám đốc Đài PT - TH Hà Tĩnh mong muốn đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tập thể phát triển vững mạnh.

Năm 2025, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã giành 11 giải báo chí trung ương, 52 giải báo chí cấp tỉnh. Trong đó, có 2 giải C giải Báo chí quốc gia, 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 giải khuyến khích Liên hoan Truyền hình toàn quốc, 1 giải khuyến khích giải Búa Liềm Vàng toàn quốc; 1 giải khuyến khích Giải Diên Hồng toàn quốc; 1 giải khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 3 giải A giải báo chí Trần Phú…

Nhà báo Lê Hữu Quý - nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình công tác.

Cùng đó, đơn vị cũng tích cực triển khai các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động. Trong năm 2025, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh huy động được số tiền gần 3 tỷ đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; riêng chương trình "Vòng tay nhân ái" đã kêu gọi được số tiền 2,7 tỷ đồng, trong đó, đã xây tặng được 9 ngôi nhà...

Nhà báo Nguyễn Xuân Đình - nguyên Giám đốc Đài PT - TH Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ghi nhận những kết quả đạt được, các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí qua các thời kỳ đã động viên đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh thông tin khái quát về hoạt động của cơ quan; đồng thời, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động qua các thời kỳ.

Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí cũng mong muốn các thế hệ cán bộ, phóng viên đi trước tiếp tục là những người truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu cho thế hệ người làm báo hôm nay; đồng thời, tiếp tục quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến, kinh nghiệm cho hoạt động của cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống khẳng định, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực tiếp nối những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xây dựng tập thể vững mạnh; nuôi dưỡng niềm đam mê nghề nghiệp, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, là dịp tri ân và tiếp nối tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.