Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 40 của BTV Tỉnh ủy.

Tiếp tục chương trình làm việc buổi sáng, chiều 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 40 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các ban Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban Đảng Trung ương dự hội nghị.



Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về: chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc; chủ trương đầu tư Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh; kết quả thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các nội dung về các dự án đầu tư và kết quả thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh (công suất thiết kế 198MW) và dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc (công suất thiết kế 49MW) có mục tiêu là sản xuất điện từ năng lượng tái tạo; truyền tải và phân phối điện. Các dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tỉnh.

Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang được triển khai đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh; trình tự thực hiện đúng quy định pháp luật; phù hợp với Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Qua quá trình vận hành thí điểm, hệ thống hoạt động ổn định, các thiết bị vận hành đúng thiết kế; không ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, khả năng dẫn nước, tiêu thoát nước; vận hành lưới điện. Dự án đáp ứng yêu cầu về an toàn điện, an toàn xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh. Sản lượng điện trong thời gian thí điểm đạt 680 MWh; hiệu suất tấm pin đạt 23,5%, cao hơn mức thông thường.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe, cho ý kiến về dự thảo kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III, quý IV năm 2026; dự kiến năm 2027.

Theo đó, Hà Tĩnh phấn đấu tăng trưởng kinh tế quý III/2026 đạt 11,63%, quý IV/2026 đạt 10,56%, đưa tốc độ tăng trưởng cả năm đạt 11,87%. Trong 4 tháng cuối năm cần tập trung bám sát kế hoạch sản lượng, giá trị sản xuất và tiến độ các dự án theo từng tháng; thường xuyên rà soát kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp.

Trên cơ sở rà soát năng lực sản xuất của doanh nghiệp, tiến độ các dự án trọng điểm, khả năng hình thành các động lực tăng trưởng mới và yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành của Trung ương, UBND tỉnh cũng đã xây dựng 4 kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tham gia ý kiến.

Các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình với các chủ trương đầu tư và các nội dung trình tại hội nghị; đồng thời phân tích, cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho ý kiến cụ thể đối với các dự án đầu tư năng lượng. Đồng thời, giao các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị.

Về kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III, quý IV năm 2026 và dự kiến năm 2027, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong kịch bản tăng trưởng của cả nhiệm kỳ, mục tiêu tăng trưởng của từng năm đã được xác định cụ thể, năm 2027 có ý nghĩa quyết định trong việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, cần cập nhật sát tình hình tăng trưởng quý III/2026; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng quý IV/2026; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, những động lực tăng trưởng chủ yếu để tập trung nguồn lực thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao; xác định rõ những lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, ngành, địa phương. Qua đó, tạo sự thống nhất trong hành động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2027.

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là hai quy chế quan trọng, là hành lang pháp lý để Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của Đảng. Vì vậy, cần khẩn trương rà soát, tổng hợp, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, để sớm ban hành và tổ chức thực hiện.

Chiều 10/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 18 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe, cho ý kiến về dự thảo Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh; về đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo các nội dung liên quan.

Đại biểu cũng nghe và cho ý kiến về chủ trương đầu tư Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến với từng nội dung trình tại hội nghị và làm rõ các vấn đề liên quan.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung trình tại hội nghị. Đồng thời, cho ý kiến cụ thể với từng nội dung.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của đại biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung để tiến hành các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiến độ.