Phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo cho chức sắc, chức việc

Sáng 11/9, Sở Nội vụ Hà Tĩnh phối hợp với Ban Tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo dành cho chức sắc, chức việc, tu sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian một ngày, gần 300 đại biểu được đại diện Ban Tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cập nhật những nội dung cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo; các quy định của pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026.

Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, hiểu đúng và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức tôn giáo.

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân - giảng viên cao cấp, nguyên Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026.

Hội nghị cũng là dịp để chức sắc, chức việc các tôn giáo trao đổi, chia sẻ những vấn đề thực tiễn trong hoạt động tôn giáo, qua đó góp phần tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết giữa các tôn giáo và giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền địa phương; phát huy nguồn lực tôn giáo trong xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành mong muốn các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ tiếp thu đầy đủ nội dung được tập huấn; đồng thời thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để cùng nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu tại hội nghị

Sau hội nghị, đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, trách nhiệm, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đường hướng của giáo hội; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện, tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề tôn giáo, hướng tới phát triển ổn định, bền vững.