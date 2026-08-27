Vào cao điểm thu hoạch vụ hè thu, giá lúa tại Hà Tĩnh ra sao?

Tại xã Cẩm Bình, bà con nông dân đã bước vào cao điểm mùa gặt. Trên khắp các cánh đồng, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương, người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ.

Nông dân xã Cẩm Bình thu hoạch lúa vụ hè thu.

Vụ này, gia đình ông Trần Xuân Hùng (thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Bình) sản xuất 1 mẫu lúa. Hiện, lúa tươi các giống Khang Dân 18, Xuân Mai được thương lái thu mua với giá khoảng 4.700 - 5.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Mức giá này tăng nhẹ khoảng 300 - 400 đồng/kg so với vụ hè thu năm 2025. Tuy nhiên, chi phí đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… từ đầu năm đến nay vẫn “neo” ở mức cao khiến lợi nhuận không được như kỳ vọng.

Ông Hùng cho biết: “Hiện nay, lúa của gia đình được thương lái thu mua với giá khoảng 4.800 đồng/kg, mỗi sào thu về khoảng 1,4 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu vào, chúng tôi có thể không có lãi. Trước mắt, gia đình tập trung thu hoạch thật nhanh, bởi lúa gặt được sớm ngày nào thì yên tâm ngày đó, tránh thiệt hại nếu gặp mưa lớn, ngập úng”.

Hiện nay, lúa tươi các giống Khang Dân 18, Xuân Mai được thương lái thu mua với giá khoảng 4.700 - 5.000 đồng/kg.

Hiện nay, giá bán và thị trường thu mua cũng đang là mối quan tâm của nông dân tại nhiều vùng sản xuất lúa nếp có quy mô lớn của tỉnh như xã Trường Lưu, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh… Dù đã bước vào cao điểm thu hoạch nhưng giá nếp tươi ở mức thấp, giảm khoảng 400 - 600 đồng/kg so với vụ hè thu 2025, hoạt động thu mua kém sôi động hơn các năm trước.

Nhiều vùng sản xuất lúa nếp có quy mô lớn của tỉnh như xã Trường Lưu, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh… đang bước vào cao điểm thu hoạch nhưng hoạt động thu mua không được sôi động như những năm trước.

Anh Trần Văn Thụ (thôn Yên Trung, xã Trường Lưu) cho biết: “Vụ này, gia đình tôi sản xuất gần 2 mẫu, chủ yếu là Nếp 98 nhưng kết quả không như mong muốn. Giá nếp tươi được thu mua khoảng 4.800 - 5.300 đồng/kg. Một số diện tích bị ngập úng, ngã đổ nên chất lượng lúa giảm, thương lái không mua, gia đình phải đưa về phơi khô, cất trữ”.

Theo các thương lái trên địa bàn Hà Tĩnh, giá lúa vụ hè thu duy trì ở mức thấp, sức mua khá chậm do nhiều nguyên nhân. Thị trường tại các tỉnh phía Bắc có nhu cầu thấp, trong khi lượng lúa tồn kho từ vụ xuân tại một số cơ sở vẫn còn lớn. Mặt khác, một số diện tích lúa hè thu bị ngập úng, tỷ lệ hạt lép cao, chất lượng không đồng đều cũng ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ và giá thu mua.

Cơ sở thu mua lúa Chương Hà (xã Cổ Đạm) đã thu mua được trên 150 tấn lúa trong vụ hè thu 2026.

Anh Hoàng Văn Chương - chủ cơ sở thu mua lúa Chương Hà (xã Cổ Đạm) cho biết: “Doanh nghiệp ở miền Bắc hiện thu mua với số lượng hạn chế nên đầu ra khá chậm. Trong khi đó, vụ hè thu đang bước vào thu hoạch rộ, lượng lúa đưa ra thị trường cùng thời điểm lớn, tạo thêm áp lực lên giá. Cơ sở vẫn cố gắng duy trì thu mua cho bà con, song cũng phải cân đối lượng hàng nhập vào với năng lực sấy, bảo quản và đầu ra”.

Trước tình trạng này, để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hỗ trợ bà con nông dân, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện về tập trung thu hoạch, tiêu thụ lúa vụ hè thu năm 2026, chủ động ứng phó với mưa lớn. Theo đó, các sở, ngành, địa phương đang chủ động kết nối doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân thu mua và các cơ sở sấy, chế biến để tiêu thụ lúa cho người dân; ưu tiên thu mua lúa tươi ngay tại ruộng, hạn chế ùn ứ sau thu hoạch.

Các địa phương tăng cường rà soát nhu cầu máy gặt tại từng thôn, từng vùng để chủ động điều phối, huy động máy móc phù hợp.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Bình cho biết: “Vụ hè thu, toàn xã sản xuất trên 1.300 ha lúa. Hiện nay, xã đang tích cực kết nối các đơn vị thu mua để hỗ trợ bà con tiêu thụ lúa; đồng thời rà soát nhu cầu máy gặt tại từng thôn, từng vùng để chủ động điều phối, huy động máy móc; tăng cường quản lý, kiểm soát giá dịch vụ, tránh tình trạng nâng giá, ép giá trong cao điểm thu hoạch”.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Đạt Lộc (xã Đông Kinh) tăng cường thu mua lúa cho nông dân.

Cùng với đó, các HTX, cơ sở, thương lái cũng tăng cường kết nối, thu mua nhằm hỗ trợ bà con nông dân. Ông Nguyễn Sỹ Đạt - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Đạt Lộc (xã Đông Kinh) cho biết: “Dù thị trường còn khó khăn, HTX vẫn tăng cường thu mua, tiêu thụ lúa cho bà con. Hiện, giá thu mua khoảng 5.000 đồng/kg, chủ yếu là các giống Khang Dân 18, Xuân Mai... Lúa đẹp sẽ được phân loại để cung ứng cho các đầu mối thu mua lớn; số còn lại được cơ sở sấy, bảo quản, chờ thị trường thuận lợi để tiêu thụ”.

Hoạt động thu mua lúa diễn ra từ sáng đến tối muộn.

Trong bối cảnh thị trường tiêu thụ còn nhiều biến động, việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, HTX, thương lái đang góp phần giảm áp lực đầu ra cho nông dân trong thời điểm thu hoạch rộ. Cùng với đó, các địa phương cần tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão.