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Rực vàng những vườn dưa lưới vào vụ thu hoạch ở Hà Tĩnh

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Mùa dưa lưới về cũng là lúc những nhà màng ở Hà Tĩnh rộn ràng thu hái. Những quả dưa được chọn lựa kỹ càng để kịp phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

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Những quả dưa lưới chín vàng trong nhà màng của anh Nguyễn Doãn Vũ ở thôn Sơn Quang, xã Đức Đồng đang vào kỳ thu hoạch. Sau 5 năm gắn bó với cây dưa, gia đình anh duy trì 5 nhà màng, mỗi nhà rộng 1.000m².
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“Mỗi vụ dưa kéo dài khoảng 70 ngày, hầu như công đoạn nào cũng phải chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ. Đặc biệt, thời điểm thu hái phải tính toán kỹ, dựa vào quá trình sinh trưởng và độ chín của quả, bởi thu hoạch sớm hay muộn đều ảnh hưởng đến chất lượng dưa”, anh Nguyễn Doãn Vũ chia sẻ.
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Những quả dưa vừa thu hoạch được anh Vũ và người nhà phân loại ngay tại khu vực sản xuất. Với diện tích 1.000m², mỗi vụ, nhà màng cho năng suất khoảng 5 tấn dưa. Chi phí đầu tư, chăm sóc khoảng 300 triệu đồng/vụ. Theo anh Vũ, dù chi phí sản xuất khá lớn, dưa lưới vẫn cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với loại cây trồng khác.
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Những quả dưa đạt tiêu chuẩn được lựa chọn trước khi xuất bán. Hiện, giá dưa khoảng 25.000 đồng/kg đối với hàng bán sỉ và 35.000 đồng/kg bán lẻ. Đầu ra khá ổn định, phần lớn dưa được thương lái đến tận vườn thu mua.
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Ông Lê Văn Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng cho biết: "Từ 3 hộ triển khai mô hình tại thôn Sơn Quang năm 2021, đến nay, diện tích nhà màng đã được mở rộng lên 10.000m². Mỗi năm, các hộ sản xuất 3 vụ dưa lưới, đạt khoảng 195 tấn, doanh thu gần 5 tỷ đồng, đồng thời luân canh dưa chuột, rau đậu và tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương".
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Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đang được người dân nhiều địa phương ở Hà Tĩnh lựa chọn để phát triển kinh tế. Tại thôn Bình Quang, xã Mai Hoa, anh Nguyễn Xuân Kỷ đang tất bật chăm sóc, thu hái những quả dưa đến kỳ thu hoạch. “Đây là giai đoạn phải theo dõi sát để quyết định thời điểm thu hái, bởi mỗi lứa dưa có tốc độ phát triển khác nhau”, anh Kỷ chia sẻ.
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Với diện tích 1.300m², mỗi năm, mô hình trồng dưa trong nhà màng của anh Nguyễn Xuân Kỷ đạt sản lượng khoảng 26 tấn.
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Những quả dưa đạt độ chín, hình thức đẹp, trọng lượng lớn được lựa chọn, phân loại trước khi đưa ra thị trường.
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Những nhà màng trồng dưa lưới đang ngày càng xuất hiện ở nhiều địa bàn của Hà Tĩnh, mở thêm hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật, tạo giá trị kinh tế trên diện tích canh tác.
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Dưa lưới được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ màu vàng bắt mắt, vị ngọt dịu, không chỉ dùng trong gia đình mà còn được lựa chọn làm quà biếu.
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Toàn tỉnh hiện có khoảng 13 - 15 ha trồng dưa lưới trong nhà màng, mang lại thu nhập khá cho người dân.

Dưa lưới là cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với sản xuất trong nhà màng và đang cho hiệu quả khá ở một số mô hình. Tuy nhiên, khi mở rộng diện tích, người dân cần đặc biệt quan tâm đến đầu ra, chủ động bố trí thời gian xuống giống giữa các nhà màng, gối vụ để tránh thu hoạch tập trung, tạo áp lực cho thị trường.

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh

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#dưa lưới #Hà Tĩnh #dưa lưới trong nhà màng

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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