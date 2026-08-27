Rực vàng những vườn dưa lưới vào vụ thu hoạch ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mùa dưa lưới về cũng là lúc những nhà màng ở Hà Tĩnh rộn ràng thu hái. Những quả dưa được chọn lựa kỹ càng để kịp phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
Những quả dưa lưới chín vàng trong nhà màng của anh Nguyễn Doãn Vũ ở thôn Sơn Quang, xã Đức Đồng đang vào kỳ thu hoạch. Sau 5 năm gắn bó với cây dưa, gia đình anh duy trì 5 nhà màng, mỗi nhà rộng 1.000m².
Những quả dưa vừa thu hoạch được anh Vũ và người nhà phân loại ngay tại khu vực sản xuất. Với diện tích 1.000m², mỗi vụ, nhà màng cho năng suất khoảng 5 tấn dưa. Chi phí đầu tư, chăm sóc khoảng 300 triệu đồng/vụ. Theo anh Vũ, dù chi phí sản xuất khá lớn, dưa lưới vẫn cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với loại cây trồng khác.
Những quả dưa đạt tiêu chuẩn được lựa chọn trước khi xuất bán. Hiện, giá dưa khoảng 25.000 đồng/kg đối với hàng bán sỉ và 35.000 đồng/kg bán lẻ. Đầu ra khá ổn định, phần lớn dưa được thương lái đến tận vườn thu mua.
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đang được người dân nhiều địa phương ở Hà Tĩnh lựa chọn để phát triển kinh tế. Tại thôn Bình Quang, xã Mai Hoa, anh Nguyễn Xuân Kỷ đang tất bật chăm sóc, thu hái những quả dưa đến kỳ thu hoạch. “Đây là giai đoạn phải theo dõi sát để quyết định thời điểm thu hái, bởi mỗi lứa dưa có tốc độ phát triển khác nhau”, anh Kỷ chia sẻ.
Những nhà màng trồng dưa lưới đang ngày càng xuất hiện ở nhiều địa bàn của Hà Tĩnh, mở thêm hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật, tạo giá trị kinh tế trên diện tích canh tác.
Dưa lưới là cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với sản xuất trong nhà màng và đang cho hiệu quả khá ở một số mô hình. Tuy nhiên, khi mở rộng diện tích, người dân cần đặc biệt quan tâm đến đầu ra, chủ động bố trí thời gian xuống giống giữa các nhà màng, gối vụ để tránh thu hoạch tập trung, tạo áp lực cho thị trường.
Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh
Trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan, các địa phương và người chăn nuôi tại Hà Tĩnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Hà Tĩnh xác định sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, ứng phó và phản ứng nhanh của lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ” là yếu tố mang tính quyết định.
Những năm gần đây, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) luôn chú trọng quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm hồng giòn Yên Du, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế và tạo đầu ra ổn định cho người dân.
Từ vật liệu, động cơ đơn giản, nhiều ngư dân ở các vùng biển Hà Tĩnh đã cải tiến, chế tạo ra máy kéo thuyền, giúp đưa tàu thuyền lên, xuống bờ thuận tiện, giảm công sức và đặc biệt phát huy hiệu quả trong mùa mưa bão.
Chào mừng dịp lễ Quốc khánh 2/9, người dân ở nhiều địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân chỉnh trang đường làng, khu dân cư, chung tay tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.