Nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đan Hải

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Chiều 9/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với UBND xã Đan Hải về tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện chế độ, chính sách trong sắp xếp cán bộ. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các thành viên đoàn giám sát.

Đồng chí Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải báo cáo các nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Xã Đan Hải được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất 4 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Xuân Hải, Xuân Phổ, Đan Trường và Xuân Hội; có 15 thôn, diện tích tự nhiên 37,77 km², dân số 28.268 người. Sau sắp xếp, địa phương đã kiện toàn với 4 cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và 10 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục công tác tại địa phương là 56 người. Xã đã thực hiện điều động, tiếp nhận 3 công chức; điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm, điều động 7 viên chức; toàn xã có 18 người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. Nhìn chung, công tác điều động, bố trí, bổ nhiệm và kiện toàn đội ngũ cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Việc thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng sau sắp xếp được địa phương triển khai kịp thời. Hơn 22,3 tỷ đồng đã được chi trả cho các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; còn 21 người hoạt động không chuyên trách ở thôn dôi dư sau sắp xếp đã được phê duyệt với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp xã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng định hướng; bộ máy sau sắp xếp cơ bản ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, từng bước thích nghi với yêu cầu nhiệm vụ mới. Tuy vậy, khối lượng công việc ở cấp xã tăng đáng kể; một số cán bộ, công chức phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhất là tại các lĩnh vực chuyên môn sâu; cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại buổi làm việc, UBND xã Đan Hải kiến nghị tiếp tục rà soát, đánh giá khối lượng và tính chất nhiệm vụ thực tế của cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để xem xét điều chỉnh, bổ sung biên chế phù hợp; rà soát, xem xét và có hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp nghỉ việc do kiện toàn, cơ cấu lại đội ngũ trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn nhưng chưa được hưởng chính sách...

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của xã Đan Hải trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của địa phương để tổng hợp, báo cáo, từ đó nghiên cứu tháo gỡ.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xã Đan Hải cần tiếp tục chủ động, linh hoạt trong tổ chức sắp xếp bộ máy, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả; tập trung sắp xếp nhân lực, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, nhất là đối với các lĩnh vực chuyên môn sâu; cân đối, điều chỉnh biên chế linh hoạt, phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã; kiện toàn, chuẩn hóa bộ máy ở thôn.

Bố trí nguồn lực thực hiện số hóa dữ liệu, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng phục vụ Nhân dân; tạo điều kiện, không gian để phát triển kinh tế và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa bàn...