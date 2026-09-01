Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng

“Kích hoạt” những động lực mới

Năm 2026 tạo ra những chuyển động tích cực trong bức tranh kinh tế Hà Tĩnh. Một trong những động lực nổi trội là sự gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp, đặc biệt tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng. Việc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vận hành thương mại cả 2 tổ máy, cùng với hoạt động ổn định của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I đang tạo dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế.

8 tháng năm 2026, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 52,18% so cùng kỳ năm 2025, góp phần quan trọng đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 40,19%.

8 tháng năm 2026, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 52,18% so cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh những dự án đang vận hành, Hà Tĩnh tiếp tục “đón sóng” đầu tư mới, hướng tới các dự án có sức lan tỏa, tạo thêm động lực tăng trưởng.

Theo ông Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính: Đến ngày 13/8/2026, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 42 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 164.000 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư hơn 412 triệu USD. Trong đó, nhiều dự án quy mô lớn như: Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III - tổng vốn đầu tư 51.430 tỷ đồng, Nhà máy Sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh - tổng vốn đầu tư 79.986 tỷ đồng… Nếu được triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là những “mắt xích” quan trọng giúp Hà Tĩnh định hình rõ hơn vai trò trung tâm công nghiệp - năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là tốc độ chuyển hóa vốn đầu tư thành năng lực sản xuất thực tế. Dự án Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh là một ví dụ. Được chấp thuận chủ trương đầu tư đầu năm 2026, đến cuối tháng 4, nhà máy đi vào vận hành, hơn 122.000 sản phẩm đã xuất xưởng, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Thép là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất.

Theo ông Lê Khắc Tiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nhà máy xe máy điện cùng các dự án sản xuất pack pin, cell pin và ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đang hình thành chuỗi sản xuất liên kết tại KKT Vũng Áng. Các dự án không chỉ xây dựng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao mà còn thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, logistics, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nhân lực.

Nếu thu hút đầu tư tạo thêm “dòng vốn” cho tăng trưởng thì giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những khâu quyết định dòng vốn ấy có thể sớm chuyển thành công trình, sản phẩm và giá trị kinh tế hay không. Thời gian qua, Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác GPMB, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Việc đối thoại, vận động người dân, xử lý các vướng mắc về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được triển khai sát từng địa bàn, dự án.

Nhà máy xe máy điện, ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cùng các dự án sản xuất pack pin, cell pin đang hình thành chuỗi sản xuất liên kết tại KKT Vũng Áng.

Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng Giá đất và Bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) cho biết: “Nhiều dự án từng chậm tiến độ do vướng mặt bằng đã được tháo gỡ như: đường Vành đai phía Đông, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, đường Hàm Nghi kéo dài. Đặc biệt, dự án đường Lê Duẩn kéo dài vừa hoàn thành sau 10 năm dang dở, mở thêm không gian phát triển đô thị, tạo điều kiện kết nối giao thông và hình thành các động lực phát triển mới”.

Cùng với GPMB, giải ngân vốn đầu tư công đang được Hà Tĩnh xác định là một trong những “mũi kéo” quan trọng để tạo sức bật cho nền kinh tế.

Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm. Trong ảnh: Trên công trường thi công dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI cho biết: “Đến ngày 13/8/2026, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 4.874 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 47,6% kế hoạch địa phương triển khai, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước”.

Từ lợi thế ban đầu đến cuộc đua “nước rút”

Ngày 27/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong những quý còn lại, phấn đấu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên. Với Hà Tĩnh, mục tiêu được giao là tăng trưởng GRDP 10,43%.

Đến ngày 13/8/2026, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 42 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 164.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 được chấp thuận trong tháng 7/2026.

Thực tế, 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh tăng 12,79%, dẫn đầu cả nước. Đây là lợi thế lớn nhưng cũng tạo áp lực không nhỏ cho chặng đường phía trước. Hà Tĩnh vẫn phải đối mặt với bài toán quy mô nền kinh tế nhỏ, mức độ phụ thuộc đáng kể vào một số doanh nghiệp (DN) và dự án công nghiệp quy mô lớn. Trong khi các động lực mới cần thêm thời gian để đóng góp cho tăng trưởng; DN đang chịu áp lực từ chi phí đầu vào, lãi suất và sức mua; xuất khẩu đối mặt biến động về nhu cầu, chính sách thương mại và cạnh tranh quốc tế. Ngoài ra, các vấn đề về đất đai, tái định cư, nguồn vật liệu san lấp có thể tác động đến tiến độ dự án; du lịch, dịch vụ phát triển chưa tương xứng tiềm năng…

Ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh phân tích: “Những tháng cuối năm, động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ việc duy trì sản xuất các ngành công nghiệp chủ lực. Cùng đó, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh sẽ tạo thêm động lực cho khu vực xây dựng và các ngành dịch vụ liên quan… Dự báo quý III/2026, Hà Tĩnh có thể đạt mức tăng trưởng GRDP từ 11,5-11,8%, quý IV dự kiến tăng trưởng 10,45%, cả năm dự kiến tăng trưởng 12%”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, gỡ khó cho DN, nhất là các vướng mắc về thủ tục hành chính, quy hoạch, GPMB; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách và cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực.

Đặc biệt, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được công bố đã mở ra một không gian hoạch định phát triển mới. Quy hoạch điều chỉnh làm rõ hơn các không gian phát triển, hành lang kinh tế, hệ thống hạ tầng, KKT và lợi thế chiến lược của địa phương. Nhưng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi nhanh chóng được chuyển thành dự án, mặt bằng, hạ tầng, năng lực sản xuất… Trên tinh thần định hướng của tỉnh, các sở, ngành, địa phương cần nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch, tập trung rà soát, lập mới, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch KKT, khu - cụm công nghiệp đảm bảo thống nhất với quy hoạch tỉnh; chủ động cập nhật nhiệm vụ quy hoạch vào kế hoạch phát triển KT-XH. Trong đó, rà soát các dự án đã được chấp thuận, phân loại dự án chậm tiến độ, xác định nguyên nhân và phương án tháo gỡ là việc cần làm ngay, nhất là các dự án trọng điểm, dự án động lực.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh thi đua sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa tạo áp lực, vừa là động lực để Hà Tĩnh bứt tốc. Chặng đường cuối năm không còn dài, nhưng dư địa tăng trưởng vẫn rộng nếu những “nút thắt” về mặt bằng, thủ tục, hạ tầng… tiếp tục được tháo gỡ; dòng vốn nhanh chóng chuyển thành nhà máy, sản phẩm, việc làm và năng lực sản xuất được kết nối thành chuỗi giá trị. Đó không chỉ là “chìa khóa” để Hà Tĩnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, mà còn tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn.