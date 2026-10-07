Xã Cẩm Bình thông tin việc đặt tên trường sau sáp nhập

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 7/10, UBND xã Cẩm Bình tổ chức làm việc, thông tin về quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục và việc đặt tên trường sau sáp nhập, liên quan đến kiến nghị của một số cán bộ, cựu giáo viên địa phương. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, xã Cẩm Bình và một số đơn vị, cá nhân liên quan.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo phương án sắp xếp, Trường Mầm non Đặng Văn Kiều được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường mầm non: Đặng Văn Kiều, Cẩm Bình và Cẩm Thành. Trường Tiểu học Trần Viết Thứ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường tiểu học: Trần Viết Thứ, Cẩm Bình và Cẩm Thành.

Ngày 28/9, xã Cẩm Bình tiếp nhận đơn kiến nghị của một số cán bộ, cựu giáo viên xã Cẩm Bình (cũ) đề nghị lấy lại tên Trường Mầm non Cẩm Bình và Trường Tiểu học Cẩm Bình sau sắp xếp các cơ sở giáo dục. Ngày 30/9, địa phương đã tổ chức đối thoại với một số người có đơn để thông tin về quá trình sáp nhập và cơ sở lựa chọn tên trường. Về cơ bản, đại diện các tập thể, cá nhân có đơn kiến nghị đã đồng tình với các nội dung trao đổi về đề án sắp xếp trường học trên địa bàn xã.

Theo thông tin từ UBND xã Cẩm Bình, trong quá trình xây dựng đề án, các trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát tổ chức bộ máy, đội ngũ, học sinh, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và phương án tên trường sau sáp nhập. Đồng thời, UBND xã chỉ đạo các trường trao đổi, lấy ý kiến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về chủ trương sắp xếp và phương án tên trường trước khi hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền.

Đối với phương án đặt tên trường, UBND xã Cẩm Bình cho biết địa phương đã nghiên cứu kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học và mối gắn bó của các danh nhân với vùng đất Cẩm Bình. Theo đó, danh nhân Đặng Văn Kiều (1824 - 1881) quê Phất Nạo, huyện Thạch Hà - nay thuộc xã Cẩm Bình, là sĩ phu, nhà khoa bảng nổi tiếng thời Nguyễn. Danh nhân Trần Viết Thứ (1487 - 1556) là vị Tiến sĩ khai khoa của vùng đất Phất Nạo, từng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám - chức vụ đứng đầu cơ quan giáo dục, đào tạo nhân tài của đất nước thời bấy giờ. Việc lựa chọn tên hai danh nhân nhằm ghi nhớ các bậc tiền nhân, góp phần giáo dục truyền thống hiếu học.

Ông Đặng Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo địa phương cho biết, quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục và đặt tên trường được địa phương triển khai theo từng giai đoạn, bảo đảm trình tự, quy trình và thẩm quyền theo quy định.

Thầy Thái Biên Cương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Viết Thứ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các trường cho biết sau sáp nhập, tư tưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh cơ bản ổn định, đồng thuận. Việc đặt tên theo danh nhân góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học; cùng với đó, các trường tiếp tục rà soát, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học.

Ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, quá trình lựa chọn, đặt tên trường tại Cẩm Bình được thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền. Thời gian tới, đề nghị xã Cẩm Bình ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp về tên gọi của các trường học sau sắp xếp; tiếp tục chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin, nắm bắt tư tưởng để tạo sự đồng thuận; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để ngành giáo dục địa phương kế thừa, phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp.