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Xã hội

Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Hà Tĩnh.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo An ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh, Hà Tĩnh hiện có 47.086 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Trong đó, ngành y tế quản lý 7.948 cơ sở, ngành công thương quản lý 9.028 cơ sở và ngành NN&MT quản lý 30.110 cơ sở.

Trong 9 tháng năm 2026, công tác tuyên truyền về an ninh, ATTP được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng 425 tin, bài trên báo chí và trang thông tin điện tử; in, phát hơn 25.000 tờ gấp tuyên truyền về an toàn thực phẩm; phát thanh 5.785 lượt trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Cùng đó, tổ chức 165 lớp tuyên truyền, phổ biến các quy định về an ninh, ATTP cho 8.548 lượt cán bộ quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân.

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Hà Tĩnh hiện có 47.086 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cùng với tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Toàn tỉnh đã thành lập 291 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra 9.065 cơ sở; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 478 cơ sở với số tiền hơn 850 triệu đồng; trị giá tang vật, hàng hóa tịch thu, tiêu hủy hơn 149 triệu đồng. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra chấp hành các điều kiện về an toàn thực phẩm đạt 94,7%.

Công tác giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm cũng được triển khai quyết liệt. Các lực lượng chức năng đã lấy 128 mẫu xét nghiệm; đồng thời thực hiện 1.160 mẫu test nhanh, trong đó có 891 mẫu đạt, chiếm 76,8%. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 1.453 ca ngộ độc thực phẩm; không ghi nhận trường hợp tử vong.

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Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Trong lĩnh vực cấp phép, toàn tỉnh đã cấp 1.602 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, gồm 1.245 giấy thuộc lĩnh vực y tế, 292 giấy thuộc lĩnh vực công thương và 65 giấy thuộc lĩnh vực nông nghiệp; tiếp nhận 93 hồ sơ tự công bố sản phẩm. Đáng chú ý, công tác kiểm soát chất lượng giống, vật tư nông nghiệp tiếp tục được chú trọng. Toàn tỉnh có 1.115 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp thuộc diện quản lý và đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra 837 lượt cơ sở, lấy 74 mẫu vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng; kết quả, 74/74 mẫu bảo đảm chất lượng theo quy định.

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Ngành chức năng tăng cường kiểm soát chất lượng giống, vật tư nông nghiệp.

Theo đánh giá, công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các ngành, địa phương được thực hiện kịp thời, chặt chẽ; hầu hết cơ sở được kiểm tra đã thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; đồng thời đề nghị các cơ sở chủ động nâng cao kiến thức, thực hành đúng quy định, người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm an toàn và tích cực tố giác các hành vi vi phạm.

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Tags:

#an toàn thực phẩm #Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm #Xử lý vi phạm an toàn thực phẩm #Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

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