Tiếp tục đề phòng mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại một số địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn kéo dài đã gây ngập tại một số tuyến đường, cầu tràn ở các xã Kỳ Anh, Kỳ Lạc (Hà Tĩnh). Chính quyền các địa phương đã triển khai các biện pháp cảnh báo.
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, đêm qua và sáng nay (6/10), khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa, riêng ven biển có mưa rất to; lượng mưa tại trạm Kỳ Anh là 297mm, Cẩm Nhượng 151mm, Hoành Sơn 21mm.
Do mưa lớn từ tối 5/10, một số cầu trên địa bàn xã Kỳ Lạc đã bị ngập. Đến sáng nay (6/10), cầu Cây Ổi, cầu Xuân Tiến ngập sâu từ 1 - 1,5m.
Ông Nguyễn Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc cho biết: "Trước tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn, UBND xã đã thông tin rộng rãi để người dân được biết. Thời điểm hiện tại mưa đã ngớt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cầu cống bị ngập sâu. Chính quyền đã cắm biển cảnh báo, rào chắn, có người canh gác, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại.
Sáng 6/10, trên tuyến đường Đồng Trung (xã Kỳ Anh) đoạn từ Km1+150 đến Km1+400, mưa lớn cũng đã làm sụt trượt mái taluy dương, khiến một lượng đất đá đổ xuống đường.
Thiếu tá Phạm Hồng Thái – Trưởng Công an xã Kỳ Anh cho biết, ngay sau khi có dấu hiệu sụt trượt trên tuyến đường Đồng Trung, đơn vị đã cử lực lượng kiểm tra, sau đó lập rào chắn, cắm biển cảnh báo mức độ nguy hiểm tại khu vực này.
Ngày 6/10, dự báo khu vực ven biển phía Nam tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.
Trước dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương đã chủ động các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở; cắm biển cảnh báo, cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc... tránh xảy ra thiệt hại về người và tài sản.
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