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Cảnh giác lừa đảo núp bóng chương trình tặng quà Trung thu

Trần Vương (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Lợi dụng nhu cầu tặng quà, hỗ trợ trẻ em dịp Tết Trung thu, các đối tượng xấu giả mạo cơ quan, tổ chức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

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Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo lợi dụng các chương trình tặng quà, hỗ trợ trẻ em dịp Tết Trung thu. (Nguồn: Công an TP Bắc Ninh).

Theo cơ quan công an, một trong những thủ đoạn thường được sử dụng là lập tài khoản mạng xã hội, website giả mạo cơ quan Nhà nước, trường học, tổ chức xã hội hoặc doanh nghiệp; sử dụng tên, hình ảnh, logo tương tự các đơn vị chính thống để đăng thông tin như “Đăng ký nhận quà Trung thu”, “Hỗ trợ tiền cho trẻ em”, “Nhận trợ cấp Trung thu”...

Sau đó, đối tượng dẫn dụ người dân truy cập đường link, quét mã QR hoặc vào website giả mạo để cung cấp họ tên, số điện thoại, số định danh cá nhân, thông tin của trẻ em, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin đăng nhập với lý do “xác minh” hay “hoàn thiện hồ sơ nhận quà”.

Khi đã tạo được lòng tin, đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu cung cấp mã OTP, mã xác thực, mật khẩu, thông tin thẻ ngân hàng; cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình. Một số trường hợp bị yêu cầu chuyển trước các khoản tiền với lý do “phí hồ sơ”, “phí vận chuyển”, “phí xác thực”, “tiền đối ứng”. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm.

Một thủ đoạn khác là giả danh các chương trình thiện nguyện, sử dụng hình ảnh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi quyên góp. Đối tượng có thể thay đổi thông tin tài khoản tiếp nhận sang tài khoản do mình kiểm soát nhằm chiếm đoạt tiền của người ủng hộ. Những phương thức này đã được cơ quan công an nhiều địa phương cảnh báo trước dịp Trung thu năm nay.

Cẩn trọng trước đường link, mã QR và yêu cầu chuyển tiền

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các thông tin tặng quà, hỗ trợ Trung thu không có nguồn chính thống, được đăng tải từ tài khoản mới lập hoặc có tên gần giống cơ quan, tổ chức thật.

Đặc biệt, cần thận trọng với đường link, website, mã QR không rõ nguồn gốc; những thông báo yêu cầu đăng ký gấp, thúc giục thực hiện ngay để “không mất quyền lợi”. Đây là những dấu hiệu thường được sử dụng để tạo tâm lý vội vàng, khiến người dân bỏ qua bước kiểm chứng thông tin.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ ngân hàng hoặc mã xác thực cho người khác; không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không chia sẻ màn hình theo yêu cầu của người lạ và không chuyển tiền với lý do đóng phí để được nhận quà hoặc hỗ trợ.

Khi nhận được thông tin về chương trình tặng quà, hỗ trợ trẻ em, người dân nên kiểm tra trên cổng thông tin chính thức của cơ quan, đơn vị tổ chức hoặc liên hệ trực tiếp để xác minh. Với các chương trình thiện nguyện, cần kiểm tra kỹ đơn vị tổ chức, nội dung chương trình và tài khoản tiếp nhận trước khi ủng hộ.

Bên cạnh đó, người dân cần hạn chế công khai hình ảnh, giấy tờ và thông tin cá nhân của trẻ em trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ đường link, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, hình ảnh và các thông tin liên quan, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý.

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Tags:

#Cảnh giác lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #giả mạo cơ quan Nhà nước #Đăng ký nhận quà Trung thu

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

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