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62.000 ôtô điện được sản xuất tại Hà Tĩnh trong 9 tháng

Thành Vinh
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(Baohatinh.vn) - Công nghiệp Hà Tĩnh quý III và 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với các sản phẩm chủ lực như: thép, ôtô điện, pin, sợi, bia...

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9 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép của Formosa Hà Tĩnh đạt hơn 4,75 triệu tấn.

Công nghiệp Hà Tĩnh trong quý III và 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với các sản phẩm chủ lực như thép, ôtô điện, pin, sợi, bia... duy trì sản lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Lĩnh vực sản xuất và phân phối điện tiếp tục tăng trưởng cao nhờ các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo vận hành ổn định, bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Sản xuất 62.000 ôtô điện trong 9 tháng, 169.000 xe máy điện trong 6 tháng

Theo Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, ước tính tháng 9/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IPP) tăng 46,24% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu được đóng góp bởi các nhà máy, cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động trong năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

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Tính riêng quý III, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 56,13% so với cùng kỳ năm trước do các ngành công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm 2025 chủ yếu nhờ các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất, phân phối điện.

Nổi bật là sản lượng ôtô đạt hơn 26 nghìn xe, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025 (tăng 21 nghìn xe, tăng 380,64%); xe máy điện ước đạt 97 nghìn xe; sản xuất pin, ắc quy; sản lượng điện sản xuất đạt 4.307 triệu Kwh, tăng 1.534 triệu Kwh (tăng 55,32%) so với cùng kỳ năm 2025; thép thành phẩm quý III ước đạt 1,2 triệu tấn, tăng 0,36 triệu tấn (tăng 41,64%) so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 40,15% so với cùng kỳ năm 2025. Có 5 yếu tố giúp IPP tăng cao.

Thứ nhất, sản lượng thép của Formosa Hà Tĩnh tăng mạnh từ cuối năm 2025 đến nay. Thép thành phẩm 9 tháng năm 2026 ước đạt 3,3 nghìn tấn, tăng 21,78% so với cùng kỳ năm 2025.

Thứ hai, từ tháng 8/2025, doanh nghiệp sản xuất pin lithium nâng cấp dây chuyển số 1 và lắp đặt thêm dây chuyền số 2, nâng công suất nhà máy từ 100 nghìn pack/năm lên 230 nghìn pack/năm. Đồng thời, đa dạng loại sản phẩm phục vụ nhà máy sản xuất ô tô điện. Cùng đó, sản lượng ô tô điện tăng mạnh cũng là nguyên nhân dẫn đến pin lithium tăng mạnh trong năm 2026.

Thứ ba, ôtô tăng mạnh do VinFast Hà Tĩnh hoạt động ổn định trong năm đầu tiên có đủ chu kỳ sản xuất, đồng thời mở rộng thêm các dòng xe mới. Sản lượng ôtô 9 tháng đạt trên 62 nghìn xe, tăng hơn 57 nghìn xe, tăng 1.052,07% so với cùng kỳ năm 2025.

Thứ tư, bắt đầu sản xuất xe máy điện từ tháng 4/2026. Sản lượng xe máy điện đạt 169 nghìn xe trong 6 tháng đi vào hoạt động.

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Sản xuất ô tô điện VinFast.
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Sản xuất xe máy điện VinFast.

Thứ năm, từ tháng 1/2026, tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 hoạt động ổn định trở lại và từ tháng 4/2026, tổ máy số 2 của nhà máy này hòa lưới điện thương mại - chính thức hoạt động cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngành sản xuất và phân phối điện tăng mạnh so với cùng kỳ. Theo đó, sản lượng điện sản xuất 9 tháng năm 2026 đạt 13.836 triệu Kwh, tăng 4.690 triệu kwh (tăng 51,29%) so với cùng kỳ năm trước.

Điểm danh một số sản phẩm công nghiệp tăng cao

9 tháng năm 2026, trong 23 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực có 18 nhóm tăng sản lượng và 1 nhóm tăng mới, chiếm 82,61% tổng số nhóm theo dõi, cho thấy hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cơ bản ổn định và có sự cải thiện.

Một số sản phẩm công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng so với cùng kỳ năm trước như: ắc quy bằng ion lithi tăng 142,24%; bê tông trộn sẵn tăng 69,19%; điện sản xuất tăng 51,29%; sợi xe từ các loại sợi tự nhiên (bông, đay, lanh, xơ dừa, cói) tăng 32,77%; thức ăn gia súc tăng 30,11%…

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,28%

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dự tính tháng 9/2026 tăng 3,61% so với tháng trước, cho thấy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số tiêu thụ tăng 48,73%, phản ánh sự gia tăng nhu cầu đối với một số sản phẩm công nghiệp chủ lực và kết quả sản xuất kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp trong ngành.

Tính chung 9 tháng năm 2026, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,28% so với cùng kỳ năm trước.

Với sự phục hồi của các ngành sản xuất chủ lực cùng việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, ngành Công nghiệp Hà Tĩnh được kỳ vọng tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.

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Tags:

#ô tô điện VinFast #xe máy điện VinFast #VinFast Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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