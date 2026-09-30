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Cộng đồng

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo người dân khó khăn ở Sông Trí

Phúc Quang - Thu Trang
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(Baohatinh.vn) - Bằng nguồn lực xã hội hóa, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 37 căn nhà cùng nhiều hoạt động an sinh, góp phần chăm lo đời sống người dân khó khăn.

Sau một thời gian thi công, căn nhà rộng gần 40 m² của bà Đậu Thị Tùng (84 tuổi, TDP Hòa Lộc, phường Sông Trí) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Căn nhà được xây dựng theo tiêu chí “4 cứng”, đảm bảo an toàn, kiên cố trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Đây là căn nhà được Ủy ban MTTQ phường Sông Trí hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

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Ngôi nhà mới của bà Đậu Thị Tùng (TDP Hòa Lộc).

Dọn vào căn nhà mới, bà Tùng không giấu được niềm vui: “Tôi sống một mình, trước đây căn nhà cũ đã xuống cấp, lại chật chội nên mỗi khi mưa bão là rất lo. Được phường hỗ trợ một phần kinh phí xây nhà mới, tôi rất phấn khởi. Từ nay, mưa bão về cũng bớt đi một nỗi lo”.

Bà Tùng là một trong nhiều trường hợp được Ủy ban MTTQ phường Sông Trí hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2026. Xác định chăm lo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phường đã tập trung huy động nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Từ đầu năm đến nay, phường Sông Trí đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 37 hộ dân, với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, các hộ xây dựng nhà mới được hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ; nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, MTTQ phường còn phối hợp huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội tham gia ngày công lao động. Những phần việc thiết thực này vừa giảm chi phí xây dựng, vừa tạo sự gắn kết, lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

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Từ đầu năm đến nay, phường Sông Trí đã hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Sông Trí cho biết: “Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là đối với những hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn đang sống trong những căn nhà xuống cấp, thiếu an toàn. Một căn nhà kiên cố không chỉ giúp bà con yên tâm hơn khi mưa bão mà còn tạo điều kiện để ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên. Vì vậy, MTTQ phường luôn xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác an sinh xã hội để kết nối, vận động các nguồn lực chung tay hỗ trợ”.

Cùng với chương trình hỗ trợ nhà ở, công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” được Ủy ban MTTQ phường thực hiện theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, phường Sông Trí đã hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng để giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; kêu gọi 260 triệu đồng để trao tặng sổ tiết kiệm cho 26 thanh niên lên đường nhập ngũ.

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MTTQ huy động các nguồn lực, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên như: Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã... cũng tích cực huy động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Từ tặng quà cho đoàn viên, hội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến các chương trình đền ơn đáp nghĩa, dạy học miễn phí, hỗ trợ mô hình sinh kế, xây dựng các công trình đô thị văn minh... với tổng nguồn lực thực hiện đạt trên 1,1 tỷ đồng.

Anh Kiều Công Long - Bí thư Đoàn phường Sông Trí cho biết: “Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, bên cạnh huy động đoàn viên tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách, chúng tôi chú trọng vận động nguồn lực chăm lo người có công. Đặc biệt, Đoàn phường đã huy động hơn 100 triệu đồng để đầu tư các công trình phục vụ cộng đồng, trong đó có hệ thống điện và thiết chế văn hóa, thể thao tại những TDP còn khó khăn về cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao đời sống người dân”.

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Đoàn Thanh niên phường Sông Trí huy động nguồn lực xây dựng tuyến đèn đường bằng năng lượng mặt trời tại TDP Hải Phong.

Từ những căn nhà mới đến những phần quà, sổ tiết kiệm và công trình cộng đồng, các hoạt động an sinh ở Sông Trí đang được triển khai theo hướng thiết thực, đúng đối tượng, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Bà Lê Thị Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Sông Trí nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội là cơ sở để Ủy ban MTTQ phường tiếp tục đổi mới cách vận động, đa dạng hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hỗ trợ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên để chăm lo tốt hơn cho người dân còn khó khăn. Đặc biệt, vào dịp tết Nguyên đán sắp tới, phường sẽ rà soát, nắm chắc từng hoàn cảnh để kịp thời hỗ trợ, không để người dân nào có hoàn cảnh khó khăn không được quan tâm, chăm lo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng phường Sông Trí ngày càng văn minh, nghĩa tình”.

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Tags:

#Hà Tĩnh chăm lo an sinh xã hội #Hà Tĩnh xây dựng nhà cho hộ nghèo #Chăm lo cho người yếu thế ở Hà Tĩnh

Chủ đề An sinh xã hội

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