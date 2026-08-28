Đảm bảo an toàn PCCC khi xây dựng và cải tạo nhà ở

Sau nhiều vụ việc mất an toàn nhà ở, cháy nổ công trình dân sinh và xuống cấp chung cư trong những năm gần đây, vấn đề an toàn và bền vững trong xây dựng nhà ở đang được đặt lên vị trí ưu tiên. Nếu như trước đây, không ít hộ gia đình khi xây hoặc sửa nhà thường ưu tiên mở rộng diện tích, tối đa hóa công năng sử dụng thì nay xu hướng đang dần thay đổi. An toàn, bền vững và tiện nghi lâu dài trở thành những tiêu chí được cân nhắc ngay từ đầu.

Tại nhiều đô thị lớn, người dân khi cải tạo nhà ở đã chủ động tìm hiểu quy định xây dựng, xin tư vấn từ kiến trúc sư, kỹ sư thay vì giao khoán hoàn toàn cho thợ thi công. Những hạng mục từng bị xem nhẹ như gia cố kết cấu, thay hệ thống điện cũ, lắp đặt thiết bị PCCC cơ bản đang được chú trọng hơn.

Không chỉ ở nhà ở riêng lẻ, tại các khu chung cư, ý thức của cư dân về an toàn cũng có nhiều chuyển biến. Việc tuân thủ quy định PCCC, không cơi nới ban công, không bịt lối thoát hiểm, phối hợp với ban quản lý trong kiểm tra định kỳ đang dần trở thành thói quen tại nhiều tòa nhà.

Việc xây dựng nhà ở cần đảm bảo các quy định an toàn về PCCC.

Sự thay đổi nhận thức này xuất phát từ hai yếu tố gồm: tác động của truyền thông và những bài học thực tế. Khi thông tin về an toàn nhà ở được phản ánh thường xuyên, rõ ràng và gắn với đời sống, người dân sẽ hiểu rằng đầu tư cho an toàn không phải chi phí “thừa” mà là khoản đầu tư cho chính gia đình mình.

Ở góc độ doanh nghiệp xây dựng, yêu cầu của người dân ngày càng cao cũng buộc thị trường phải tự điều chỉnh. Những đơn vị làm ăn chộp giật, thi công thiếu an toàn dần mất chỗ đứng, trong khi các nhà thầu làm việc bài bản, tuân thủ tiêu chuẩn được người dân tin tưởng hơn. Sự chuyển biến trong nhận thức của người dân là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng nhà ở một cách bền vững. Khi người dân chủ động yêu cầu an toàn, thị trường sẽ tự sàng lọc, buộc các đơn vị thiết kế, thi công và cung ứng vật liệu phải nâng chuẩn.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư ngày càng cao, nhà ở không còn đơn thuần là nơi “che mưa, che nắng” mà phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về an toàn kết cấu, PCCC, môi trường sống và khả năng thích ứng lâu dài. Tại nhiều khu dân cư, nhà ở riêng lẻ được xây dựng với mật độ cao, ngõ nhỏ, hẻm sâu, kết hợp nhiều công năng như ở, kinh doanh, cho thuê. Trong khi đó, không ít công trình được cải tạo, cơi nới qua nhiều giai đoạn, thiếu sự kiểm soát đồng bộ về kết cấu và an toàn kỹ thuật. Đây cũng là lý do thời gian qua, các cơ quan quản lý liên tục rà soát, cập nhật hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng nhà ở.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng không chỉ áp dụng với các dự án lớn, chung cư cao tầng mà cần được thực hiện nghiêm túc ngay từ nhà ở riêng lẻ trong khu dân cư. Những yếu tố tưởng chừng nhỏ như chiều rộng lối thoát nạn, khoảng lùi xây dựng, bố trí cầu thang, hệ thống điện nước hay vật liệu hoàn thiện đều có tác động trực tiếp đến mức độ an toàn của công trình.

Cùng với kết cấu, vật liệu xây dựng đang ngày càng được chú trọng theo hướng bền vững, thân thiện môi trường và an toàn cho sức khỏe. Thay vì lựa chọn vật liệu chỉ dựa trên giá thành, nhiều chủ nhà đã quan tâm hơn tới các sản phẩm có khả năng chống cháy, cách nhiệt, cách âm, giảm phát thải và có tuổi thọ cao.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Tĩnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động trang bị thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, lối thoát hiểm...

Đặc biệt, PCCC trở thành nội dung trọng tâm trong xây dựng và cải tạo nhà ở. Sau nhiều vụ cháy nghiêm trọng tại khu dân cư, nhà trọ, chung cư mini, công tác PCCC đã được tăng cường từ khâu thẩm duyệt thiết kế đến kiểm tra nghiệm thu. Các yêu cầu về lối thoát hiểm, hệ thống báo cháy, vật liệu chống cháy lan, bố trí không gian sử dụng an toàn trở thành tiêu chí bắt buộc. Việc thẩm duyệt, thẩm định PCCC đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ, chung cư mini được tăng cường, đi kèm với công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động trang bị thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, lối thoát hiểm. Khi quy định được thực thi song song với tuyên truyền, ý thức tuân thủ của người dân cũng từng bước được nâng lên.

Khi các quy định PCCC được phổ biến rộng rãi, người dân dần hiểu rằng việc tuân thủ không chỉ để “đủ hồ sơ”, mà là để bảo vệ chính bản thân và gia đình. Đây là chuyển biến tích cực, góp phần giảm thiểu rủi ro và thiệt hại khi sự cố xảy ra.