Nhân lực Quốc tế Đông Dương - đơn vị tư vấn XKLĐ Đài Loan tại miền Trung được cấp phép

Nhân lực Quốc tế Đông Dương là đơn vị tư vấn XKLĐ Đài Loan được cấp phép hoạt động, hỗ trợ người lao động tìm hiểu và chuẩn bị trước khi đăng ký.

Nhu cầu XKLĐ Đài Loan của người lao động miền Trung

Nhiều lao động miền Trung lựa chọn XKLĐ Đài Loan nhờ việc làm đa dạng, chi phí tương đối vừa sức và thu nhập ổn định. Các tỉnh có số lượng lao động đi Đài Loan lớn nhất gồm Thanh Hóa, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế.

Miền Trung có nhiều địa phương phụ thuộc vào nông nghiệp, việc làm tại chỗ chưa đa dạng và thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Vì vậy, đi làm việc ở nước ngoài trở thành hướng đi được nhiều người quan tâm.

Đài Loan được chú ý bởi khoảng cách gần, môi trường làm việc tương đối quen thuộc và nhiều đơn hàng dành cho lao động phổ thông. Các công việc phổ biến gồm cơ khí, điện tử, chế biến thực phẩm, dệt may, xây dựng và chăm sóc người cao tuổi.

Chi phí đi XKLĐ Đài Loan tại Hà Tĩnh và các tỉnh thành khác làm việc thay đổi theo ngành nghề, đơn hàng và thời hạn hợp đồng. Từ ngày 1/1/2026, mức lương cơ bản tại Đài Loan là 29.500 Đài tệ/tháng, chưa tính tiền làm thêm và phụ cấp. Thời gian hoàn thiện hồ sơ đến khi xuất cảnh thường khoảng 1 - 3 tháng, tùy tiến độ từng đơn hàng và hồ sơ của người lao động.

Nhân lực Quốc tế Đông Dương - Đơn vị tư vấn XKLĐ Đài Loan được cấp phép tại miền Trung

Nhân lực Quốc tế Đông Dương là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan. Công ty được thành lập từ năm 2015 và được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 268/LĐTBXH-GP ngày 20/07/2023.

Sau nhiều năm phát triển, Đông Dương Group xây dựng đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm cùng mạng lưới tuyển dụng tại nhiều tỉnh thành. Công ty hiện tập trung vào các đơn hàng tại Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam với nhiều ngành nghề. Bên cạnh tư vấn đơn hàng, doanh nghiệp còn hỗ trợ đào tạo, hoàn thiện hồ sơ và hướng dẫn người lao động chuẩn bị trước khi xuất cảnh.

Vì sao lao động miền Trung lựa chọn Nhân lực Quốc tế Đông Dương?

Những lý do dưới đây giúp Nhân lực Quốc tế Đông Dương được nhiều lao động miền Trung quan tâm khi tìm hiểu XKLĐ Đài Loan:

Hơn 11 năm kinh nghiệm:

Đông Dương có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ, tập trung vào thị trường Đài Loan, giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm trong tuyển dụng và hỗ trợ người lao động.

Đa dạng ngành nghề:

Công ty tuyển dụng nhiều nhóm việc như cơ khí, điện - điện tử, xây dựng, sản xuất, lắp ráp linh kiện, chế biến thực phẩm, may mặc và đóng gói. Nhờ đó, lao động nam và nữ có thể tìm hiểu các đơn hàng theo kinh nghiệm và khả năng của mình.

Nhiều đơn hàng mỗi năm:

Hàng trăm đơn hàng được cập nhật với nhiều ngành nghề dành cho cả lao động nam và nữ, mức thu nhập thay đổi tùy công việc, địa điểm và chế độ của từng đơn hàng.

Quy trình rõ ràng:

Người lao động được hướng dẫn từng bước từ đăng ký, sơ tuyển, lựa chọn đơn hàng, hoàn thiện hồ sơ đến chuẩn bị xuất cảnh. Các nội dung liên quan đến công việc và chi phí được tư vấn trước khi tham gia.

Đào tạo bài bản:

Trước khi sang Đài Loan, người lao động được đào tạo định hướng, trang bị kiến thức cần thiết và rèn luyện tác phong để làm quen với môi trường làm việc mới.

Hỗ trợ hồ sơ từ A - Z:

Công ty hỗ trợ người lao động trong quá trình chuẩn bị giấy tờ, khám sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết trước ngày xuất cảnh.

Tư vấn tận tâm:

Đội ngũ tư vấn giải đáp các vấn đề liên quan đến đơn hàng, điều kiện tham gia, chi phí và quy trình để người lao động có thông tin rõ ràng trước khi quyết định đăng ký.

Tiếp tục đồng hành sau xuất cảnh:

Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở giai đoạn làm hồ sơ. Người lao động còn được hỗ trợ khi đã sang Đài Loan làm việc, giúp giải đáp và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Quy trình tư vấn XKLĐ Đài Loan tại Nhân lực Quốc tế Đông Dương

Bước 1: Tư vấn

Tư vấn thông tin về đơn hàng, điều kiện, chi phí và quyền lợi.

Bước 2: Hướng dẫn làm hồ sơ

Hướng dẫn chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Đăng ký đơn hàng – phỏng vấn

Đăng ký đơn hàng phù hợp và tham gia phỏng vấn với nhà tuyển dụng.

Bước 4: Ký hợp đồng dịch vụ sau trúng tuyển

Ký hợp đồng dịch vụ sau khi trúng tuyển đơn hàng.

Bước 5: Đào tạo định hướng

Tham gia đào tạo định hướng về ngôn ngữ, kỹ năng và những kiến thức cần thiết.

Bước 6: Xin visa

Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục xin visa theo quy định.

Bước 7: Xuất cảnh

Xuất cảnh sang Đài Loan và bắt đầu làm việc theo hợp đồng.

Người lao động cần lưu ý gì khi lựa chọn công ty XKLĐ Đài Loan?

Trước khi đăng ký XKLĐ Đài Loan, người lao động nên tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp để hạn chế rủi ro:

Kiểm tra giấy phép hoạt động:

Doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải có giấy phép theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Người lao động nên kiểm tra tên công ty và thông tin giấy phép trên các nguồn chính thống trước khi đăng ký.

Tìm hiểu kinh nghiệm của công ty:

Nên xem thời gian hoạt động, thị trường đang triển khai, đối tác và thông tin về quá trình tuyển dụng. Công ty có kinh nghiệm lâu năm có quy trình tư vấn, đào tạo và xử lý hồ sơ rõ ràng hơn.

Xem kỹ thông tin đơn hàng:

Các nội dung như ngành nghề, nơi làm việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, giờ làm và điều kiện tham gia cần được tư vấn cụ thể. Không nên chỉ dựa vào quảng cáo về mức thu nhập.

Liên hệ trực tiếp với công ty:

Nên làm việc trực tiếp với bộ phận tư vấn hoặc văn phòng của doanh nghiệp, hạn chế qua nhiều tầng trung gian. Điều này giúp thông tin về đơn hàng và chi phí rõ ràng hơn.

Cẩn trọng với chi phí quá thấp:

Những lời mời như “đơn hàng chỉ định”, “chi phí siêu rẻ” hay cam kết thu nhập quá cao cần được kiểm tra kỹ. Miễn phí ra trực tiếp không lừa được còn đơn chỉ định xin thẳng là lừa đảo. Trước khi nộp tiền, hãy yêu cầu bảng chi phí và chứng từ đầy đủ để tránh phát sinh khoản ngoài dự kiến.

Đọc kỹ hợp đồng:

Trước khi ký, cần kiểm tra các điều khoản về lương, giờ làm, tăng ca, bảo hiểm, chỗ ở, thời hạn hợp đồng và các khoản chi phí. Nếu có nội dung chưa rõ, nên hỏi lại công ty để được giải thích cụ thể.

XKLĐ Đài Loan là hướng đi được nhiều lao động miền Trung quan tâm để cải thiện thu nhập. Nếu bạn đang tìm hiểu, Nhân lực Quốc tế Đông Dương luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn đơn hàng, hồ sơ và các thủ tục cần thiết trước khi sang Đài Loan làm việc.