Viện đào tạo Quốc tế FPT đồng hành cùng cán bộ, công chức UBND phường trong buổi tập huấn ứng dụng AI vào công việc

Năm 2026, đội ngũ giảng viên Viện đào tạo Quốc tế FPT đã trực tiếp tham gia đào tạo, trang bị kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, công chức tại UBND phường Phú Thạnh, góp phần lan tỏa năng lực số đến môi trường hành chính công.

Đào tạo AI theo hướng thực hành, gắn với bài toán công việc thực tế

Chương trình “Lớp bồi dưỡng, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số và tự động hóa công việc” được tổ chức tại UBND phường Phú Thạnh với sự đồng hành của thầy Đặng Lê Nam - giảng viên Digital Marketing thuộc ngành Digital Marketing FPT Skillking tại Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT.

Thay vì tập trung vào lý thuyết công nghệ, chương trình được triển khai theo hướng thực hành, giúp cán bộ, công chức hiểu đúng bản chất của AI và từng bước biết cách đưa công cụ này vào công việc hằng ngày một cách phù hợp.

Các nội dung trong chương trình được xây dựng dựa trên những tình huống gần với thực tế hành chính như hỗ trợ soạn thảo nội dung, xử lý thông tin, tổng hợp dữ liệu và xây dựng tài liệu. Qua đó, người học có thể hình dung rõ hơn khả năng ứng dụng AI trong quy trình làm việc, đồng thời hiểu được vai trò của con người trong việc kiểm tra, đánh giá và sử dụng kết quả do AI tạo ra.

Giảng viên Viện đào tạo Quốc tế FPT chia sẻ kiến thức ứng dụng AI trong buổi tập huấn kỹ năng số và tự động hóa công việc tại UBND phường Phú Thạnh.

AI Agent trên Zalo - "trợ lý số" cho công việc hành chính hằng ngày

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm trong chương trình là phần trình diễn trực tiếp AI Agent được tích hợp trên ứng dụng Zalo cá nhân. Thông qua các câu lệnh đơn giản, công cụ có thể hỗ trợ người dùng thực hiện nhiều tác vụ như xây dựng ý tưởng nội dung, soạn thảo văn bản theo mẫu, tạo tài liệu, phân tích dữ liệu và hỗ trợ tổng hợp báo cáo.

Việc trực tiếp quan sát cách AI xử lý yêu cầu và tạo ra kết quả giúp cán bộ, công chức có góc nhìn cụ thể hơn về khả năng ứng dụng công nghệ trong thực tế. AI không thay thế vai trò của con người mà trở thành công cụ hỗ trợ, giúp giảm bớt các công việc lặp lại và dành nhiều thời gian hơn cho những nhiệm vụ cần tư duy, phân tích và đánh giá.

Trong phần trao đổi sau chương trình, thầy Đặng Lê Nam cũng tiếp nhận các tình huống thực tế từ cán bộ, công chức tại địa phương để chia sẻ cách khai thác AI phù hợp với đặc thù công việc. Đồng thời, chương trình nhấn mạnh các yếu tố quan trọng như kiểm chứng thông tin, bảo mật dữ liệu và trách nhiệm khi sử dụng công nghệ.

Cán bộ, công chức tham gia buổi đào tạo ứng dụng AI và kỹ năng số tại UBND phường Phú Thạnh.

Giảng viên FPT Skillking lan tỏa năng lực số đến cộng đồng

Hoạt động tập huấn tại UBND phường Phú Thạnh thể hiện định hướng đưa tri thức và công nghệ từ giảng đường đến cộng đồng của Viện đào tạo Quốc tế FPT. Thông qua các chương trình đồng hành cùng địa phương và tổ chức, đội ngũ giảng viên FAI không chỉ chia sẻ kiến thức ứng dụng AI mà còn hỗ trợ người học nâng cao năng lực số, từng bước thu hẹp khoảng cách trong việc tiếp cận và khai thác công nghệ.

Các hoạt động kết nối cộng đồng của FAI hướng đến mục tiêu lan tỏa tri thức công nghệ, giúp cá nhân và tổ chức tiếp cận những phương pháp làm việc mới, ứng dụng công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế và tạo ra những giá trị thiết thực trong quá trình chuyển đổi số.

Định hướng cập nhật công nghệ cũng được thể hiện trong phiên bản mới của chương trình Digital Marketing with AI tại FPT Skillking. Được phát triển theo hướng Full-Stack Digital Marketing chuyên sâu, chương trình được nâng cấp nhằm đáp ứng sự thay đổi của thị trường, kết hợp kiến thức Digital Marketing với khả năng ứng dụng AI trong quá trình học tập và làm việc.

Với lộ trình đào tạo 18 tháng, chương trình giúp học viên xây dựng nền tảng kiến thức, hình thành tư duy đúng với nghề và tiếp cận các phương pháp làm việc phù hợp với yêu cầu mới của ngành. Đặc biệt, chương trình tích hợp AI trong quá trình đào tạo cùng 70% thời lượng thực hành thông qua bài tập và dự án, giúp học viên rèn luyện khả năng ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu, sáng tạo nội dung, phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu quả marketing.

Viện đào tạo Quốc tế FPT (FPT Academy International), viết tắt là FAI, được thành lập năm 1999, là đơn vị đào tạo liên kết quốc tế thuộc hệ sinh thái FPT, hợp tác cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Ấn Độ. Viện đào tạo Quốc tế FPT bao gồm 5 chương trình đào tạo: FPT Aptech, FPT Skillking, FPT Arena Multimedia, FPT Jetking và FPT Cranes. Các chương trình đào tạo tại FAI được xây dựng theo lộ trình bài bản, chú trọng tính thực tiễn và liên tục cập nhật theo xu hướng công nghệ mới cũng như nhu cầu nhân lực của thị trường trong nước và quốc tế.

Thông qua các chương trình chia sẻ và đào tạo ứng dụng, đội ngũ giảng viên FAI tiếp tục mở rộng hoạt động kết nối tri thức công nghệ với cộng đồng, góp phần giúp nhiều cá nhân, tổ chức tiếp cận phương pháp làm việc hiệu quả hơn trong quá trình chuyển đổi số.