Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Tuyển dụng - Tuyển sinh

Viện đào tạo Quốc tế FPT "chắp cánh" đam mê hoạt hình thành sự nghiệp Social Media Designer

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Không phải hành trình nghề nghiệp nào cũng bắt đầu từ một kế hoạch cụ thể. Với nhiều bạn trẻ, định hướng tương lai có thể xuất phát từ một sở thích cá nhân và dần được phát triển thành năng lực chuyên môn thông qua quá trình học tập, rèn luyện.

Câu chuyện của Lương Thị Hồng Diễm - hiện đang đảm nhận vị trí Social Media Designer tại C.O Media, là một minh chứng cho thấy đam mê, khi được rèn luyện đúng môi trường, hoàn toàn có thể trở thành nền tảng vững chắc cho sự nghiệp.

Từ đam mê phim hoạt hình đến quyết định theo học ngành thiết kế

Niềm yêu thích dành cho phim hoạt hình đã khơi gợi sự tò mò của Hồng Diễm về cách những sản phẩm sáng tạo được hình thành, từ việc xây dựng ý tưởng, lựa chọn màu sắc, bố cục đến cách truyền tải câu chuyện thông qua hình ảnh. Thay vì chỉ thưởng thức các sản phẩm hoàn thiện, Diễm mong muốn tìm hiểu sâu hơn về quá trình tạo nên những thiết kế có giá trị về mặt thẩm mỹ và truyền thông.

Từ định hướng đó, cô lựa chọn theo học chương trình Truyền thông thị giác và thiết kế số FPT Arena Multimedia. Trong quá trình học, Diễm được tiếp cận lộ trình Visual & Digital Design kéo dài 18 tháng với các nhóm kiến thức về Graphic Design 2D, Motion Design & 2D Content và UI/UX & Front-End Web/App.

Bên cạnh việc sử dụng các công cụ thiết kế, chương trình còn giúp sinh viên phát triển tư duy hình ảnh, khả năng xây dựng ý tưởng và giải quyết các bài toán truyền thông bằng thiết kế. Đây là những nền tảng quan trọng giúp người học thích nghi với yêu cầu ngày càng đa dạng của ngành sáng tạo số.

screenshot-1790246932.png
Lương Thị Hồng Diễm lựa chọn theo học Truyền thông thị giác và Thiết kế số Arena Multimedia từ niềm yêu thích phim hoạt hình và sáng tạo hình ảnh.

Cơ hội việc làm sớm nhờ chương trình học gắn liền thực tiễn tại FAI

Sau khi hoàn thành học kỳ II, Hồng Diễm chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế để áp dụng những kiến thức đã học. Nhờ nền tảng được trang bị trong quá trình đào tạo tại Viện đào tạo Quốc tế FPT (FAI), cô bắt đầu công việc Social Media Designer tại C.O Media, phụ trách các hoạt động như thiết kế hình ảnh trên nền tảng mạng xã hội, xây dựng key visual và phát triển ấn phẩm truyền thông cho các chiến dịch.

Quá trình làm việc thực tế giúp Diễm nhận ra rằng năng lực của một designer không chỉ nằm ở khả năng sử dụng công cụ hay tạo ra sản phẩm có tính thẩm mỹ. Người làm thiết kế còn cần hiểu mục tiêu truyền thông, phối hợp với các bộ phận liên quan, quản lý tiến độ và liên tục cập nhật xu hướng mới để đáp ứng yêu cầu của từng dự án.

Đây cũng là những kỹ năng được chương trình đào tạo tại FPT Arena Multimedia chú trọng phát triển thông qua các bài tập, đồ án và dự án mô phỏng môi trường làm việc thực tế. Phương pháp học này giúp sinh viên từng bước hình thành tư duy nghề nghiệp và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình chuyển tiếp từ môi trường học tập sang công việc.

screenshot-1790246944.png
Sinh viên FPT Arena Multimedia thực hiện đồ án thiết kế, rèn luyện kỹ năng sáng tạo và làm quen với quy trình làm việc thực tế.

Viện đào tạo Quốc tế FPT (FPT Academy International), thường được biết đến với tên viết tắt FAI, được thành lập từ năm 1999 với vai trò là đơn vị đào tạo liên kết quốc tế giữa Tập đoàn FPT và các tập đoàn công nghệ hàng đầu Ấn Độ. Viện đào tạo Quốc tế FPT bao gồm 5 chương trình đào tạo: FPT Aptech, FPT Skillking, FPT Arena Multimedia, FPT Jetking và FPT Cranes. Mỗi chương trình đều được xây dựng theo lộ trình bài bản, liên tục cập nhật xu hướng công nghệ và nhu cầu tuyển dụng trong nước lẫn quốc tế.

Câu chuyện của Lương Thị Hồng Diễm cho thấy một sở thích cá nhân có thể trở thành định hướng nghề nghiệp khi được phát triển trong môi trường đào tạo phù hợp. Thông qua quá trình học tập kết hợp thực hành và trải nghiệm thực tế, sinh viên có cơ hội tích lũy kỹ năng, hiểu rõ hơn về ngành nghề và chủ động xây dựng hành trình phát triển trong lĩnh vực sáng tạo số.

Viện đào tạo Quốc tế FPT (FPT Academy International)

- Website chính thức: https://academy.fpt.edu.vn/

- Hotline: 0775782581

Tags:

#đào tạo quốc tế #FPT Arena #thiết kế số #Social Media Designer #đam mê hoạt hình #sáng tạo số #học phí

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hướng dẫn tìm việc làm online từ A đến Z

Hướng dẫn tìm việc làm online từ A đến Z

Thị trường lao động ngày càng số hóa, tìm việc làm online trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người lao động. Chỉ với điện thoại hoặc máy tính kết nối internet, ứng viên có thể tiếp cận hàng nghìn cơ hội việc làm từ nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tìm được công việc phù hợp và tránh rủi ro, người tìm việc cần trang bị một số kiến thức và kinh nghiệm.
The Sentry - Nơi kiến tạo nên văn hóa tại nơi làm việc tích cực

The Sentry - Nơi kiến tạo nên văn hóa tại nơi làm việc tích cực

Văn hóa doanh nghiệp chính là chìa khóa để giữ chân nhân tài và thúc đẩy sự thịnh vượng. Tại The Sentry, chúng tôi cung cấp một địa điểm làm việc tối ưu nhất để văn hóa của bạn được ươm mầm và tỏa sáng, biến mỗi ngày đi làm trở thành một hành trình trải nghiệm đầy niềm vui và ý nghĩa.
Học nghề sửa ô tô nên chọn địa chỉ uy tín hơn là học phí?

Học nghề sửa ô tô nên chọn địa chỉ uy tín hơn là học phí?

Trong thời đại mà ô tô trở thành phương tiện phổ biến và nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng ngày càng tăng cao, nghề sửa ô tô đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Đây là một nghề có tương lai sáng, đem lại cơ hội việc làm ổn định và thu nhập hấp dẫn.
Smartcom AI – Người thầy ảo giúp hàng ngàn học viên Việt Nam chinh phục IELTS 8.0+ và thay đổi cuộc đời

Smartcom AI – Người thầy ảo giúp hàng ngàn học viên Việt Nam chinh phục IELTS 8.0+ và thay đổi cuộc đời

Trong kỷ nguyên số hóa giáo dục, việc học tiếng Anh không còn là cuộc chiến đơn độc với sách vở và giáo viên truyền thống. Smartcom AI Adaptive Learning Engine, sản phẩm của Smartcom English, đang nổi lên như một cuộc cách mạng, giúp học viên Việt Nam đạt điểm IELTS cao chỉ trong thời gian ngắn.
Xuất khẩu lao động làm những công việc gì?

Xuất khẩu lao động làm những công việc gì?

Xuất khẩu lao động đã trở thành lựa chọn của hàng trăm nghìn lao động Việt Nam mỗi năm. Không chỉ mang lại mức thu nhập hấp dẫn, cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp mà còn giúp người lao động tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc "đi xuất khẩu lao động là làm những công việc gì?".
Học Viện Ôn Ngọc BeU đồng hành nâng cao trình độ tiếng Trung cho học viên đã đi làm

Học Viện Ôn Ngọc BeU đồng hành nâng cao trình độ tiếng Trung cho học viên đã đi làm

Trong môi trường làm việc quốc tế, rào cản lớn nhất đôi khi không đến từ chuyên môn mà nằm ở ngôn ngữ. Với nhiều người đã đi làm ổn định, việc học thêm một ngoại ngữ mới thường bị trì hoãn vì bận rộn, vì sợ khó hoặc vì nghĩ rằng “mình đã quá tuổi để bắt đầu lại từ đầu”. Trường hợp của học viên Kim Lê tại Học Viện Ôn Ngọc BeU là một minh chứng ngược lại.
Cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Tĩnh

Cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Tĩnh

Theo dự kiến, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 trước ngày 18/6. Dưới đây là cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hà Tĩnh.
Gia Đình HR: Dịch vụ cung ứng nhân sự chất lượng cao

Gia Đình HR: Dịch vụ cung ứng nhân sự chất lượng cao

Trong thế giới ngày càng cạnh tranh của quản lý nhân sự, việc tìm kiếm và giữ chân nhân tài trở thành một nhiệm vụ quan trọng cho mọi tổ chức. Gia Đình HR, một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng nhân sự, đã khẳng định vị thế của mình thông qua dịch vụ chất lượng cao và sự tận tâm với mỗi khách hàng.
Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-CHHVN ngày 27/10/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh ban hành Thông báo số: 1211/TB-CVHHHT ngày 1/11/2023 về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại đơn vị.
Đặt tên file CV xin việc - Job3s gợi ý hấp dẫn nhà tuyển dụng

Đặt tên file CV xin việc - Job3s gợi ý hấp dẫn nhà tuyển dụng

Đặt tên file CV xin việc là một bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn đặt tên một cách tùy tiện, không có sự nổi bật, bạn có thể bị ngó lơ bởi nhà tuyển dụng. Vậy nên đặt tên CV xin việc như thế nào cách hợp lý và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng? Chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn một số tips bổ ích trong những nội dung dưới đây.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

Sở Xây dựng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa có thông báo tuyển dụng 23 viên chức năm 2023 (đợt 1) vào Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!