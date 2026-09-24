Viện đào tạo Quốc tế FPT "chắp cánh" đam mê hoạt hình thành sự nghiệp Social Media Designer

Câu chuyện của Lương Thị Hồng Diễm - hiện đang đảm nhận vị trí Social Media Designer tại C.O Media, là một minh chứng cho thấy đam mê, khi được rèn luyện đúng môi trường, hoàn toàn có thể trở thành nền tảng vững chắc cho sự nghiệp.

Từ đam mê phim hoạt hình đến quyết định theo học ngành thiết kế

Niềm yêu thích dành cho phim hoạt hình đã khơi gợi sự tò mò của Hồng Diễm về cách những sản phẩm sáng tạo được hình thành, từ việc xây dựng ý tưởng, lựa chọn màu sắc, bố cục đến cách truyền tải câu chuyện thông qua hình ảnh. Thay vì chỉ thưởng thức các sản phẩm hoàn thiện, Diễm mong muốn tìm hiểu sâu hơn về quá trình tạo nên những thiết kế có giá trị về mặt thẩm mỹ và truyền thông.

Từ định hướng đó, cô lựa chọn theo học chương trình Truyền thông thị giác và thiết kế số FPT Arena Multimedia. Trong quá trình học, Diễm được tiếp cận lộ trình Visual & Digital Design kéo dài 18 tháng với các nhóm kiến thức về Graphic Design 2D, Motion Design & 2D Content và UI/UX & Front-End Web/App.

Bên cạnh việc sử dụng các công cụ thiết kế, chương trình còn giúp sinh viên phát triển tư duy hình ảnh, khả năng xây dựng ý tưởng và giải quyết các bài toán truyền thông bằng thiết kế. Đây là những nền tảng quan trọng giúp người học thích nghi với yêu cầu ngày càng đa dạng của ngành sáng tạo số.

Lương Thị Hồng Diễm lựa chọn theo học Truyền thông thị giác và Thiết kế số Arena Multimedia từ niềm yêu thích phim hoạt hình và sáng tạo hình ảnh.

Cơ hội việc làm sớm nhờ chương trình học gắn liền thực tiễn tại FAI

Sau khi hoàn thành học kỳ II, Hồng Diễm chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế để áp dụng những kiến thức đã học. Nhờ nền tảng được trang bị trong quá trình đào tạo tại Viện đào tạo Quốc tế FPT (FAI), cô bắt đầu công việc Social Media Designer tại C.O Media, phụ trách các hoạt động như thiết kế hình ảnh trên nền tảng mạng xã hội, xây dựng key visual và phát triển ấn phẩm truyền thông cho các chiến dịch.

Quá trình làm việc thực tế giúp Diễm nhận ra rằng năng lực của một designer không chỉ nằm ở khả năng sử dụng công cụ hay tạo ra sản phẩm có tính thẩm mỹ. Người làm thiết kế còn cần hiểu mục tiêu truyền thông, phối hợp với các bộ phận liên quan, quản lý tiến độ và liên tục cập nhật xu hướng mới để đáp ứng yêu cầu của từng dự án.

Đây cũng là những kỹ năng được chương trình đào tạo tại FPT Arena Multimedia chú trọng phát triển thông qua các bài tập, đồ án và dự án mô phỏng môi trường làm việc thực tế. Phương pháp học này giúp sinh viên từng bước hình thành tư duy nghề nghiệp và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình chuyển tiếp từ môi trường học tập sang công việc.

Sinh viên FPT Arena Multimedia thực hiện đồ án thiết kế, rèn luyện kỹ năng sáng tạo và làm quen với quy trình làm việc thực tế.

Viện đào tạo Quốc tế FPT (FPT Academy International), thường được biết đến với tên viết tắt FAI, được thành lập từ năm 1999 với vai trò là đơn vị đào tạo liên kết quốc tế giữa Tập đoàn FPT và các tập đoàn công nghệ hàng đầu Ấn Độ. Viện đào tạo Quốc tế FPT bao gồm 5 chương trình đào tạo: FPT Aptech, FPT Skillking, FPT Arena Multimedia, FPT Jetking và FPT Cranes. Mỗi chương trình đều được xây dựng theo lộ trình bài bản, liên tục cập nhật xu hướng công nghệ và nhu cầu tuyển dụng trong nước lẫn quốc tế.

Câu chuyện của Lương Thị Hồng Diễm cho thấy một sở thích cá nhân có thể trở thành định hướng nghề nghiệp khi được phát triển trong môi trường đào tạo phù hợp. Thông qua quá trình học tập kết hợp thực hành và trải nghiệm thực tế, sinh viên có cơ hội tích lũy kỹ năng, hiểu rõ hơn về ngành nghề và chủ động xây dựng hành trình phát triển trong lĩnh vực sáng tạo số.