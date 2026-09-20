Vì sao căn hộ The Horizon được người mua ở thực và khách thuê dài hạn quan tâm?

Khác với những dự án đang trong quá trình xây dựng, The Horizon đã đi vào vận hành. Người mua và người thuê có thể trực tiếp khảo sát căn hộ, trải nghiệm không gian sống, đánh giá tiện ích và môi trường xung quanh trước khi đưa ra quyết định.

Chính những yếu tố hiện hữu này giúp dự án tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ gia đình mua nhà để ở đến chuyên gia, doanh nhân và khách thuê dài hạn tại khu Nam TP.HCM.

Người mua ở thực ưu tiên môi trường sống hoàn chỉnh

Với nhóm khách hàng mua căn hộ để sinh sống lâu dài, vị trí và môi trường xung quanh thường là những yếu tố được cân nhắc đầu tiên.

The Horizon nằm trong khu Hồ Bán Nguyệt của đô thị Phú Mỹ Hưng, gần hệ thống thương mại, dịch vụ, trường học, nhà hàng và các không gian công cộng. Điều này giúp cư dân thuận tiện hơn trong nhu cầu làm việc, học tập, mua sắm và giải trí hàng ngày.

Thay vì phải chờ hạ tầng tương lai hình thành, người mua có thể trực tiếp đánh giá mức độ thuận tiện của khu vực ngay tại thời điểm giao dịch.

Đây là lý do thị trường mua bán căn hộ The Horizon nhận được sự quan tâm từ nhóm khách hàng ưu tiên giá trị sử dụng thực tế.

Vị trí Hồ Bán Nguyệt tạo khác biệt

Không chỉ nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, The Horizon còn sở hữu lợi thế khi nằm gần khu Hồ Bán Nguyệt – một trong những khu vực có cảnh quan và hệ tiện ích nổi bật tại Quận 7.

Cư dân có thể thuận tiện tiếp cận Crescent Mall, Cầu Ánh Sao, công viên và nhiều dịch vụ xung quanh. Với gia đình mua để ở, đây là yếu tố giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng ngày.

Đối với khách thuê, đặc biệt là những người có nhu cầu sinh sống dài hạn, vị trí này cũng tạo lợi thế khi họ có thể vừa tiếp cận nơi làm việc vừa sử dụng các tiện ích trong khu vực mà không cần di chuyển quá xa.

Người mua có thể kiểm chứng căn hộ thực tế

Một lợi thế khác của dự án đã bàn giao là khách hàng có thể trực tiếp xem từng căn trước khi quyết định.

Người mua có thể đánh giá diện tích, cách bố trí phòng, tầng, hướng, tầm nhìn, nội thất và tình trạng sử dụng. Đây là yếu tố quan trọng bởi giá trị của căn hộ cao cấp không chỉ nằm ở số mét vuông mà còn phụ thuộc nhiều vào trải nghiệm sử dụng.

Hai căn có cùng diện tích vẫn có thể có mức giá khác nhau do tầng, hướng, view hoặc chất lượng nội thất.

Vì vậy, khách hàng mua ở thực thường ưu tiên những căn phù hợp với thói quen sinh hoạt và nhu cầu của gia đình hơn là chỉ tìm sản phẩm có mức giá thấp nhất.

Khách thuê dài hạn chú trọng nhiều hơn giá thuê

Thị trường cho thuê căn hộ The Horizon cũng hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu tương đối cao về chất lượng nơi ở.

Đối với chuyên gia, doanh nhân hoặc gia đình thuê dài hạn, mức giá không phải tiêu chí duy nhất. Họ thường cân nhắc đồng thời vị trí, an ninh, chất lượng nội thất, sự riêng tư, tiện ích và môi trường cư dân.

Một căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất, thiết bị tốt và có thể chuyển vào ở ngay thường có lợi thế hơn khi khách hàng so sánh nhiều lựa chọn.

Những căn có tầm nhìn thoáng, không gian yên tĩnh và bố trí hợp lý cũng dễ tạo ấn tượng với nhóm khách thuê có nhu cầu ổn định trong thời gian dài.

Nguồn cung giới hạn phù hợp với nhóm khách hàng chọn lọc

The Horizon có số lượng căn hộ không quá lớn. Điều này tạo nên đặc điểm riêng so với những dự án có quy mô hàng nghìn sản phẩm.

Nguồn cung giới hạn giúp môi trường sống có tính riêng tư hơn, đồng thời khiến số lượng căn xuất hiện trên thị trường mua bán hoặc cho thuê tại từng thời điểm không quá nhiều.

Với người mua, điều này đồng nghĩa cần theo dõi thị trường để tìm được căn phù hợp về tầng, hướng, diện tích và ngân sách.

Với khách thuê, những căn được hoàn thiện nội thất tốt và có mức giá hợp lý cũng thường được quan tâm nhiều hơn.

Nội thất là yếu tố quan trọng với cả người mua và người thuê

Tình trạng nội thất có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của căn hộ trên thị trường thứ cấp.

Người mua ở thực có thể ưu tiên căn đã được hoàn thiện phù hợp để tiết kiệm thời gian cải tạo. Trong khi đó, một số khách hàng lại lựa chọn căn có nội thất cơ bản để tự thiết kế theo sở thích.

Đối với thị trường cho thuê, căn hộ có đầy đủ thiết bị và được bảo quản tốt thường thuận lợi hơn trong việc tìm khách.

Chủ sở hữu có kế hoạch khai thác cho thuê vì vậy cần chú ý đến chất lượng nội thất, thiết bị và tình trạng căn hộ. Việc duy trì sản phẩm trong điều kiện tốt có thể giúp tăng khả năng cạnh tranh so với những căn tương đồng.

Người thuê có thể trở thành người mua trong tương lai

Một điểm đáng chú ý tại các dự án đã vận hành là mối liên hệ giữa thị trường thuê và thị trường mua bán.

Một số khách hàng lựa chọn thuê căn hộ trước để trải nghiệm môi trường sống. Sau một thời gian, nếu cảm thấy phù hợp với công việc, gia đình và kế hoạch lâu dài, họ có thể cân nhắc chuyển sang sở hữu.

Việc thuê trước giúp khách hàng hiểu rõ hơn về giao thông, tiện ích, cộng đồng cư dân và chất lượng quản lý của dự án.

Ở chiều ngược lại, người mua chưa có nhu cầu sử dụng ngay cũng có thể đưa căn hộ vào khai thác cho thuê trong thời gian nắm giữ.

Nhờ đó, hai nhóm nhu cầu có khả năng hỗ trợ lẫn nhau và góp phần duy trì hoạt động giao dịch tại dự án.

Giá trị sử dụng thực tạo nên sức hút của The Horizon

Sau khi đi vào vận hành, sức hấp dẫn của The Horizon ngày càng được đánh giá dựa trên những yếu tố thực tế như vị trí, môi trường sống, tiện ích, chất lượng căn hộ và nhu cầu của cộng đồng cư dân.

Đối với người mua ở thực, dự án mang đến cơ hội lựa chọn căn hộ trong một khu vực đã phát triển tương đối hoàn chỉnh. Với khách thuê dài hạn, vị trí và môi trường sống cũng tạo thuận lợi cho việc sinh hoạt và làm việc tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh