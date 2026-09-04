Khám phá hệ sinh thái đẳng cấp của Sun Trường Vinh

Tọa lạc ngay vị trí đắt giá ở trung tâm thành phố, không đơn thuần là dự án căn hộ cao cấp, Sun Trường Vinh được định vị là hạt nhân trong hệ sinh thái tỷ đô, mang đến môi trường sống chất lượng, đẳng cấp cho cộng đồng tinh hoa xứ Nghệ.

Tổ hợp kiến trúc 39 tầng - kiệt tác hướng tâm độc bản giữa lòng thành Vinh

Sun Trường Vinh là tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ phức hợp cao tầng tiên phong của tập đoàn Sun Group tại trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Trên quỹ đất rộng hơn 3,7 ha, dự án được quy hoạch bài bản hiện lên với 5 tòa tháp cao 39 tầng ôm trọn tứ diện mặt tiền.

Dự án được thiết kế bởi những kiến trúc sư hàng đầu thế giới, khéo léo kết hợp giữa ngôn ngữ kiến trúc hiện đại sang trọng và vẫn giữ được sự hài hòa với văn hóa, cảnh quan bản địa. Với 282.828m2 sàn tháp, dự án đã cung ứng ra thị trường khoảng 3.500 căn hộ cao cấp. Bao gồm:

- Căn hộ Studio & 1 Phòng ngủ: diện tích tối ưu công năng, phù hợp với giới trẻ, chuyên gia làm việc ở KCN và nhà đầu tư khai thác cho thuê ngắn hạn.

- Căn hộ 2 Phòng ngủ - 2WC: dành cho các gia đình với ban công rộng mở, đón gió tự nhiên.

- Căn hộ 3 Phòng ngủ & Penthouse: có tầm nhìn panorama ôm trọn đại lộ Lê Nin và toàn cảnh đô thị Vinh.

- Shophouse khối đế thương mại: Nằm tại khối đế các tòa tháp, là không gian kinh doanh sầm uất, hội tụ các thương hiệu mua sắm, ẩm thực và dịch vụ giải trí.

Hệ sinh thái tiện ích “All in one” chuẩn resort 5 sao

Tổ hợp Trường Vinh được quy hoạch theo mô hình đô thị nén hiện đại, dành phần lớn diện tích cho không gian chung, tạo lập môi trường sống chất lượng cao tại thị trường Nghệ An. Không gian cảnh quan của Sun Trường Vinh được lấy cảm hứng từ bầu không khí đời thường trong A Sunday on La Grande Jatte của Georges Seurat - nơi con người, thiên nhiên và thời gian cùng tồn tại trong một khung cảnh thanh bình.

Dự án này đã giải quyết bài toán thiếu hụt không gian sống xanh tại lõi đô thị khi dành tới 30% quỹ đất (khoảng 10.650m2) để thiết kế quảng trường trung tâm, đường dạo bộ, dải cây xanh đa tầng, tiểu cảnh nghệ thuật. Đặc biệt, không gian xanh được bố trí đan xen khéo léo giữa các khối nhà, tạo nên một vi khí hậu trong lành, tách biệt hoàn toàn với những ồn ào, khói bụi của phố thị bên ngoài, mang lại sự cân bằng tuyệt đối cho thân - tâm - trí.

Hệ thống tiện ích tiêu biểu bao gồm trung tâm thương mại cao cấp, không gian mua sắm thời thượng, phòng tập gym trang bị thiết bị hiện đại bậc nhất, khu vui chơi dành riêng cho trẻ em cả trong nhà lẫn ngoài trời. Ngoài ra còn có thư viện ngoài trời, cafe terrace, hầm đỗ xe các công trình nghệ thuật công cộng….Cư dân Sun Group Vinh có thể thỏa mãn nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí, ẩm thực tại ngay ngưỡng cửa nhà mình.

Sun Trường Vinh - tầm nhìn chiến lược, bước đi đầu tiên của Sun Group tại Nghệ An

Sự hiện diện của Sun Trường Vinh được xem là “phát súng đầu tiên” đánh dấu bước chân chiến lược của Sun Group tại Nghệ An. Đây không chỉ là dự án bất động sản quy mô lớn mà còn là bước mở màn cho sự hiện diện của một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn ở thị trường địa phương.

Trong bức tranh phát triển của Vinh những năm tới, Sun Group Vinh là mảnh ghép quan trọng trong quá trình hình thành diện mạo đô thị hiện đại tại trung tâm thành phố. Giữa nhịp sống phát triển năng động, dự án chính là minh chứng rõ nét cho tâm huyết và tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư trong sứ mệnh làm đẹp những vùng đất, hội tụ cộng đồng tinh hoa, nơi giá trị sống đẳng cấp đi cùng tiềm năng đầu tư sinh lời vượt trội. Với Sun Trường Vinh, bạn sẽ được hòa mình trong ngôn ngữ kiến trúc khác biệt, nơi hơi thở đương đại, tinh thần văn hóa bản địa và tiêu chuẩn sống quốc tế giao hòa trong cùng một không gian.

Nếu quý khách hàng đang muốn sở hữu không gian sống tiện nghi cùng hệ sinh thái đẳng cấp “All in one” tại Nghệ An, hãy liên hệ ngay để sở hữu căn hộ cao cấp tại Sun Trường Vinh với mức giá ưu đãi và các chính sách độc quyền.