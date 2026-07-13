Nhà đầu tư xứ Nghệ “đổi khẩu vị”, dịch chuyển về Đồng Hới

‏“Cơn sóng ngầm” của dòng tiền

Thị trường Đồng Hới gần đây ghi nhận sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của đông đảo nhà đầu tư đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh qua các sự kiện giới thiệu dự án.

Đáng chú ý, ngay trong sự kiện mở bán một dự án ở Đồng Hới diễn ra tại Nghệ An, hơn 90% quỹ căn được khách hàng lựa chọn. Sau sự kiện, sức nóng của dự án tiếp tục được duy trì với hàng loạt chuyến tham quan thực tế, booking giữ chỗ và các giao dịch liên tiếp được ghi nhận. Điều này cho thấy mức độ quan tâm của nhà đầu tư Nghệ Tĩnh đối với dự án đang tăng trưởng rõ rệt, thay vì chỉ dừng lại ở hiệu ứng của một sự kiện mở bán.

Thị trường Đồng Hới đang ghi nhận sự tham gia ngày càng rõ nét của các nhà đầu tư đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Theo các chuyên gia, sự dịch chuyển này không xuất phát từ yếu tố tâm lý ngắn hạn mà đến từ việc dòng tiền đang tìm kiếm những thị trường còn nhiều dư địa tăng trưởng. Trong khi nhiều đô thị biển nổi tiếng đã trải qua nhiều chu kỳ tăng giá và thiết lập mặt bằng mới, thì Đồng Hới vẫn được đánh giá là thị trường còn ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển.

Hạ tầng và dòng vốn lớn đang tạo lực đẩy mới

Một trong những yếu tố khiến Đồng Hới được quan tâm là tốc độ hoàn thiện hạ tầng giao thông. Cao tốc Bắc - Nam, sân bay Đồng Hới đang được mở rộng, hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế cùng các tuyến kết nối liên vùng đang từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch và logistics. Việc rút ngắn thời gian di chuyển đã tạo điều kiện để nhà đầu tư Bắc Trung Bộ sở hữu bất động sản tại Đồng Hới thuận tiện hơn rất nhiều, vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần, vừa có thể khai thác kinh doanh lưu trú.

Sân bay Đồng Hới đang được mở rộng quy mô lớn để nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm. (Ảnh: Tổng Công ty Cảng HK Việt Nam)

Song song với đó là sự hiện diện ngày càng rõ nét của các tập đoàn lớn trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, công nghệ, hạ tầng đến du lịch. Dòng vốn đầu tư quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, gia tăng lượng chuyên gia, khách du lịch và nhu cầu lưu trú chất lượng cao trong những năm tới. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp bất động sản khu vực bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi động cụm 3 dự án đô thị - du lịch quy mô lớn tại Đồng Hới, với tổng mức đầu tư hơn 38.000 tỷ (Nguồn ảnh: Sun Group)

Là nơi quy tụ hàng loạt dự án quy mô lớn, Đồng Hới lại đang sở hữu mức giá cạnh tranh so với các đô thị biển có cùng tiềm năng. Đây là yếu tố tạo nên biên độ tăng trưởng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Regal Residence hưởng lợi từ lợi thế “độc bản”

Trong bức tranh phát triển của Đồng Hới, Regal Residence được xem là một trong những dự án nổi bật nhờ sở hữu vị trí trung tâm tại “trái tim” của siêu tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập, nằm giữa đại đô thị biển Regal Legend.

Khác với nhiều dự án nghỉ dưỡng truyền thống, Regal Residence Đồng Hới được phát triển theo mô hình căn hộ hạng sang sở hữu lâu dài, đồng thời thừa hưởng hệ sinh thái quy mô lớn gồm khách sạn quốc tế, phố thương mại, quảng trường nhạc nước, tuyến phố đi bộ ven biển, bến du thuyền, trung tâm giải trí và hàng loạt tiện ích phục vụ kinh tế đêm.

Theo giới quan sát, lợi thế không chỉ nằm ở vị trí ven biển mà còn đến từ khả năng khai thác đa dạng, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, lưu trú và đầu tư dài hạn. Đây cũng là dòng sản phẩm còn khá hiếm trên thị trường khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí về vị trí, pháp lý sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn phát triển quốc tế và hệ sinh thái đã hiện hữu.

Regal Residence nằm giữa trái tim của đại đô thị Regal Legend, điểm đến thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước khi đến Quảng Trị. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Được đánh giá là dự án nổi bật tạo lợi nhuận kép cho nhà đầu tư - vừa‏‏ lãi vốn, vừa lãi dòng tiền, Regal Residence Đồng Hới sở hữu nhiều lợi thế vượt trội. ‏‏Căn hộ được thiết kế thông minh, sử dụng hệ đá marble nhập khẩu, bàn giao nội thất liền tường theo tiêu chuẩn 5* được vận hành và quản lý bởi Icity hotel. Đặc biệt, qua bàn tay tài hoa và khối óc sáng tạo đến từ các nhà thiết kế hàng đầu thế giới như Studi8 (Australia), đơn vị thiết kế chiếu sáng ASA, các hãng vật liệu cao cấp như Aica, Occhio, hãng nội thất BB Italia… đã kiến tạo 2 tòa tháp Regal Residence nguy nga, tráng lệ trên bán đảo tỷ phú Bảo Ninh.

Căn hộ được thiết kế thông minh, sử dụng hệ đá marble nhập khẩu, bàn giao nội thất liền tường theo tiêu chuẩn 5*, được vận hành và quản lý bởi Icity hotel (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hiện chủ đầu tư đang áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi, với mức đầu tư ban đầu chỉ từ 250 triệu đồng, tiến độ thanh toán siêu linh hoạt lên đến 4 năm, ân hạn nợ gốc và lãi trong 24 tháng cùng bảo hiểm lãi suất 8.5% trong 2 năm tiếp theo đã giúp dự án trở thành lựa chọn nổi bật trên thị trường bất động sản miền Trung. ‏

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