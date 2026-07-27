The Legend City Đà Nẵng: Những lợi thế nổi bật tạo nên sức hút

Trong đó, The Legend City Đà Nẵng thu hút sự quan tâm nhờ vị trí trung tâm hiếm có, quy hoạch hiện đại và định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp căn hộ, khách sạn và thương mại cao cấp. Đây được đánh giá là một trong những dự án nổi bật tại khu vực ven sông Hàn trong giai đoạn hiện nay.

Tổng quan về dự án The Legend City Đà Nẵng

The Legend City Đà Nẵng là tổ hợp căn hộ cao cấp, khách sạn và trung tâm thương mại tọa lạc tại lô A20 đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, ngay khu vực chân cầu Rồng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư và các đơn vị phát triển dự án, The Legend City có quy mô khoảng 11.487 m² với hai tòa tháp gồm khu căn hộ ở và khu khách sạn, thương mại dịch vụ. Dự án cung cấp khoảng 800 căn hộ ở cùng 444 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư khai thác.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV VIPICO, trong khi ROX Signature đảm nhiệm vai trò phát triển dự án. Tổng mức đầu tư được công bố ở mức hơn 2.500 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch theo mô hình hiện đại với hệ thống tiện ích đồng bộ, hướng tới chuẩn sống cao cấp tại trung tâm thành phố biển.

Những lợi thế nổi bật tạo nên sức hút của dự án

Sở hữu vị trí trung tâm cùng định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp hiện đại, The Legend City Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm của cả cư dân và nhà đầu tư. Bên cạnh lợi thế về quy hoạch, dự án còn ghi điểm nhờ nhiều yếu tố nổi bật như:

Vị trí trung tâm với khả năng kết nối thuận tiện

The Legend City Đà Nẵng tọa lạc trên trục đường Võ Văn Kiệt, ngay khu vực cửa ngõ kết nối trung tâm thành phố với bãi biển Mỹ Khê. Đồng thời, dự án còn tiếp giáp các tuyến đường lớn như Ngô Quyền, Mai Hắc Đế và Lý Nam Đế, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, cầu Rồng, sông Hàn cũng như các khu thương mại, dịch vụ và du lịch nổi tiếng. Đây là lợi thế quan trọng góp phần gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Hệ thống tiện ích đồng bộ

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp căn hộ, khách sạn và thương mại, tích hợp nhiều tiện ích phục vụ cư dân như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Hệ thống tiện ích được bố trí ngay trong khuôn viên giúp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí và nghỉ ngơi mà không cần di chuyển xa.

Thiết kế hiện đại, tối ưu trải nghiệm sống

Các căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại với mặt bằng hợp lý, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên. Nhiều căn hộ còn sở hữu tầm nhìn hướng sông Hàn hoặc biển Mỹ Khê, mang đến không gian sống thông thoáng và nâng cao giá trị trải nghiệm cho cư dân.

Được phát triển bởi các đơn vị có kinh nghiệm

The Legend City Đà Nẵng được đầu tư và phát triển với sự tham gia của các đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Đây là yếu tố giúp khách hàng có thêm cơ sở để kỳ vọng vào tiến độ thi công, chất lượng công trình cũng như giá trị khai thác sau khi dự án hoàn thành.

Tiềm năng gia tăng giá trị nhờ thị trường phát triển

Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh về hạ tầng và du lịch, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản tăng trưởng. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, The Legend City được đánh giá có nhiều tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Cập nhật tiến độ của dự án The Legend City Đà Nẵng

Theo thông tin cập nhật từ chủ đầu tư, dự án đã được khởi công và đang triển khai các hạng mục xây dựng theo kế hoạch. Các hoạt động thi công, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng phần thân được thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ đã công bố. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2027 và bàn giao quý I/2028.

Bên cạnh tiến độ xây dựng, dự án cũng liên tục cập nhật thông tin về chính sách bán hàng, nhà mẫu và các chương trình ưu đãi.

Để cập nhật thông tin mới, chính xác hãy liên hệ với Bất động sản Vi Diệu. Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, đơn vị hỗ trợ khách hàng tiếp cận thông tin minh bạch, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu an cư hoặc đầu tư. Nếu bạn đang quan tâm đến dự án The Legend City Đà Nẵng hãy nhấc máy liên hệ ngay.