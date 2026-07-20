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Dự án căn hộ Casa Luna Phú Mỹ Hưng cạnh bên hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao và công viên Ánh Trăng rộng 7,2 hecta, mỗi sàn chỉ có 1 hoặc 2 căn.

Vị trí và quy mô dự án Casa Luna

Casa Luna tọa lạc tại lô CN8-2, trục đường Tôn Dật Tiên, tiểu khu Kênh Đào, phường Tân Phú, quận 7 (cũ). Bốn mặt tiền gồm Tôn Dật Tiên, Đô Đốc Tuyết, N-Nam và đường nội khu Mỹ Giang I. Hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao và công viên Ánh Trăng rộng 7,2 hecta nằm liền kề.

Vị trí dự án căn hộ Casa Luna Phú Mỹ Hưng, 4 mặt thoáng, không bị chắn view, view toàn cảnh hồ Bán Nguyệt và công viên Ánh Trăng rộng 7,2 hecta.

Dự án gồm 2 tòa tháp, mỗi tòa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng cộng 49 căn Sky Villa. Mật độ xây dựng kiểm soát ở mức thấp. Hơn 50% diện tích khuôn viên dành cho mảng xanh, tiện ích và cảnh quan. Đơn vị thiết kế là DWP (Design Worldwide Partnership), nhà thầu chính là Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (Vicons).

Mỗi căn Sky Villa có diện tích từ 257 m² đến 507 m², thiết kế 3 đến 4 phòng ngủ. Mật độ 1 đến 2 căn mỗi tầng đảm bảo sự riêng tư. Phú Mỹ Hưng Center đăng mặt bằng chi tiết từng loại căn để người mua so sánh trước khi liên hệ tư vấn.

Casa Luna đạt chứng nhận công trình xanh EDGE từ IFC

Ngày 16/7/2026, IFC (Tổ chức Tài chính Quốc tế), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, trao chứng nhận EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) cho Casa Luna tại sự kiện VSCF Award 2026 tại Hà Nội, tổ chức bởi Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP Hồ Chí Minh (SACA) dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và VCCI.

Chứng nhận yêu cầu công trình tiết kiệm tối thiểu 20% năng lượng, nước và vật liệu so với chuẩn địa phương. Căn hộ Triton Crown Phú Mỹ Hưng (lô CR9) cũng nhận chứng nhận EDGE tại cùng sự kiện.

Dự án Casa Luna đạt chứng nhận công trình xanh EDGE từ IFC.

Theo IFC, cư dân sống trong công trình EDGE tiết kiệm từ 15 đến 30% tổng chi phí điện và nước so với người ở căn hộ tương đương không có chứng nhận xanh. Cardinal Court là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng đạt EDGE. Casa Luna tiếp nối chuỗi công trình xanh này và là dự án đầu tiên trong phân khúc Ultra-Luxury của Phú Mỹ Hưng đạt chuẩn quốc tế này.

Tiện ích nội khu và ngoại khu của Casa Luna

Tiện ích nội khu Casa Luna gồm hồ bơi vô cực hướng hồ Bán Nguyệt, phòng gym, yoga, spa, phòng golf 3D và vườn treo. Hệ thống an ninh camera AI giám sát 24/7 kết hợp thang máy riêng từng block. Không gian xanh chiếm hơn 50% tổng diện tích khuôn viên, thực hiện triết lý Wellness Living của dự án.

Tiện ích 5 sao ngay tại dự án Casa Luna, thiết kế theo phong cách tân cổ điển Pháp.

Ngoại khu, Casa Luna tiếp giáp hồ Bán Nguyệt, công viên Ánh Trăng và công viên Tôn Dật Tiên. Trong bán kính 1 km có trung tâm thương mại Crescent Mall, bệnh viện FV, hệ thống trường quốc tế và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Phú Mỹ Hưng Art Center đang triển khai.

Giá bán và chính sách mua nhà dự án Casa Luna

Giá bán căn hộ Casa Luna Phú Mỹ Hưng chưa được Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng công bố chính thức. Bảng giá chính thức được Phú Mỹ Hưng Center cập nhật sau từng đợt chủ đầu tư công bố. Dự án dự kiến mở bán vào quý III đến quý IV/2026.

Chính sách thanh toán Casa Luna chia nhiều đợt theo tiến độ xây dựng. Khách hàng chỉ thanh toán 20% ký hợp đồng mua bán, Hỗ trợ vay 0% lãi suất cho đến khi nhận nhà. Công Ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng hợp tác với các ngân hàng đối tác hỗ trợ vay mua nhà. Phú Mỹ Hưng Center đăng chi tiết từng gói thanh toán sau khi chủ đầu tư công bố.

Sống chuẩn Resort ngay tại dự án Casa Luna Phú Mỹ Hưng

Chủ đầu tư, pháp lý và liên hệ qua Phú Mỹ Hưng Center

Chủ đầu tư Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng có hơn 33 năm kinh nghiệm phát triển đô thị tại quận 7 (cũ).

Pháp lý dự án Casa Luna do Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng công bố theo quy trình của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh. Thông tin giấy phép xây dựng, sổ hồng và quyền sở hữu căn hộ được Phú Mỹ Hưng Center đăng tải sau khi chủ đầu tư xác nhận. Người nước ngoài được phép sở hữu 50 năm theo Luật Nhà ở hiện hành, giới hạn dưới 30% tổng số căn.

Tra cứu thông tin Casa Luna trên Phú Mỹ Hưng Center giúp người mua tránh dữ liệu lỗi thời từ nguồn thứ cấp. Trang đăng tài liệu xác nhận từ IFC, chủ đầu tư và hồ sơ chứng nhận EDGE. Liên hệ đội ngũ tư vấn qua hotline 0938 448 427 hoặc truy cập phumyhungcenter.com để nhận bảng giá chính thức và đặt lịch xem nhà mẫu.

Thông tin liên hệ: Hotline: 0938 448 427 Website: https://phumyhungcenter.com/ Email: kimthuy.pmh@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/Phumyhungcentercom Địa chỉ: Lầu 23, tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh

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