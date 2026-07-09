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Nhà đất

Vinhomes tung loạt đặc quyền dài hạn cho cư dân Ocean Park 2 - 3

P.V
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(Baohatinh.vn) - Cư dân Vinhomes Ocean Park 2 và 3 sẽ được hưởng loạt đặc quyền dài hạn, từ chăm sóc nhà cửa, giáo dục, y tế đến vui chơi, mua sắm và hoạt động cộng đồng. Đây là chương trình vừa được Vinhomes công bố ngày 9/7, với thời gian áp dụng kéo dài đến hết năm 2031.

Theo Vinhomes, chương trình dành cho các cư dân hoàn tất việc cư trú lâu dài trước ngày 31/12/2026 hoặc 31/3/2027, tùy từng nhóm quyền lợi. Điểm đáng chú ý là các đặc quyền không chỉ tập trung vào ưu đãi dịch vụ, mà còn hướng tới việc nâng chất lượng sống hằng ngày cho cư dân thông qua hệ sinh thái tiện ích về giáo dục, y tế, thể thao, giải trí, ẩm thực và kết nối cộng đồng.

Với chính sách này, Ocean Park 2 và 3 tiếp tục được định vị là những điểm đến an cư quy mô lớn trong đại đô thị Ocean City, hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian sống hiện đại, đầy đủ tiện ích và có sức gắn kết cộng đồng cao.

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Chương trình khẳng định cam kết của Vinhomes trong hành trình kiến tạo Ocean City trở thành "Thành phố đáng sống" hàng đầu Việt Nam.

Được mong chờ nhất là dịch vụ HomeCare theo tiêu chuẩn cao cấp dành cho các căn thấp tầng hoàn thiện về ở trước ngày 31/12/2026 – với các dịch vụ lần đầu tiên được mở rộng ngoài Vinhomes Riverside như: vệ sinh, giặt là, chăm sóc sân vườn, bảo trì kỹ thuật, sửa chữa điện nước, bảo dưỡng thiết bị đến các dịch vụ bảo vệ theo yêu cầu...

Không chỉ tối ưu thời gian, việc Vinhomes sẵn có các dịch vụ chăm sóc nhà cửa sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống và mang lại sự an tâm cho khách hàng ngay từ những ngày đầu an cư. Đặc biệt, cư dân Ocean Park 2 – 3 sẽ được hưởng toàn bộ đặc quyền trên với giá ưu đãi giảm 30% trong suốt 3 năm đầu tiên sau khi về ở.

Song hành với việc nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ, Vinhomes cũng đầu tư mạnh vào chương trình chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy lối sống xanh. Cư dân được hưởng ưu đãi lên tới 50% phí khám tại Vinmec Ocean Park 2 cùng chính sách giá siêu tốt cho xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, lưu viện, phẫu thuật và các gói khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh lý… từ nay đến tháng 5/2027. Riêng cư dân khu Ngọc Trai thuộc Vinhomes Ocean Park 2 còn được hưởng gói đặc quyền chăm sóc sức khỏe Family Home Care kéo dài đến hết tháng 6/2031 với nhiều quyền lợi vượt trội như khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe gia đình và hỗ trợ cấp cứu, góp phần xây dựng một cộng đồng cư dân khỏe mạnh và gắn bó lâu dài.

Đặc biệt, để cổ vũ lối sống xanh, 100% các cư dân hoàn tất về ở trước ngày 31/3/2027 sẽ được Vinhomes miễn phí sạc xe điện VinFast đến hết tháng 2/2030, góp phần giảm thiểu chi phí sử dụng phương tiện, đồng thời lan tỏa thói quen thân thiện với môi trường trong toàn đại đô thị.

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Vinhomes sẽ phối hợp cùng Vincom Retail triển khai các chương trình phát triển điểm đến, tạo không gian sống náo nhiệt, tiện nghi cho cư dân.

Tiếp đó là các chương trình ưu đãi mua sắm, ẩm thực và giải trí liên tục được triển khai tại Vincom Mega Mall Ocean City cùng các tuyến phố thương mại Venice, K-Town và Little Hong Kong, mang tới lợi ích thiết thực cho cư dân, nổi bật là chương trình Happy Hour - Giờ vàng giá sốc mỗi ngày với hàng loạt sản phẩm chỉ từ 10.000 đồng, ưu đãi ẩm thực tại chuỗi thương hiệu nổi tiếng, đại tiệc Nướng & Bia cuối mỗi tuần từ 27/6 đến 26/7/2026.…

Về đời sống tinh thần, cư dân Vinhomes Ocean Park 2 và 3 được chăm chút chu đáo thông qua hệ thống câu lạc bộ dành cho mọi lứa tuổi như câu lạc bộ kình ngư, bóng đá, bóng rổ, yoga, zumba, dân vũ và Câu lạc bộ Sức khỏe Tuổi vàng. Chuỗi sự kiện cộng đồng quy mô lớn được tổ chức xuyên suốt bốn mùa như Ngày hội Câu cá, Lễ hội Sáng tạo trẻ, Lễ hội Beer, Đại hội Thể thao mở rộng, Lễ hội Hái Xoài cùng nhiều chương trình đặc sắc khác cũng sẽ tiếp tục đưa Ocean City trở thành điểm đến sôi động của các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí, góp phần xây dựng một cộng đồng cư dân gắn kết và giàu bản sắc.

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Công viên VinWonders Wave Park và WinWonders Water Park sẽ miễn phí vào cửa trong 1 năm dành cho cư dân Vinhomes Ocean Park 2-3, và tiếp tục duy trì ưu đãi trong 2 năm tiếp theo.

Cùng với các đặc quyền thiết yếu, cư dân về ở sớm tại Ocean Park 2-3 còn được tặng 1 năm miễn phí vào cửa công viên VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park (từ 20/06/2026 đến 19/06/2027), tiếp tục hưởng ưu đãi 70% giá vé trong năm thứ hai và 50% trong năm thứ ba; đồng thời được giảm 30% giá vé các chương trình nghệ thuật tại VinPalace Ocean City và ưu đãi 30% chi phí thuê địa điểm tổ chức hội nghị, sự kiện và tiệc từ tháng 7/2026 đến tháng 5/2027.

Song song với việc đầu tư vào hệ thống tiện ích và trải nghiệm sống, Vinhomes tiếp tục lan tỏa những giá trị phát triển bền vững thông qua chương trình "Ngày Thứ bảy Xanh" với các hoạt động trồng cây, đổi rác tái chế lấy quà, thu gom dầu ăn đã qua sử dụng, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa và chung tay gìn giữ cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Với hàng loạt đặc quyền có giá trị vượt trội, thời gian ưu đãi kéo dài, Vinhomes không chỉ mang đến lợi ích thiết thực cho cư dân hoàn thiện nhà để về ở sớm mà còn hiện thực hóa mục tiêu đưa Ocean City trở thành "Thành phố đáng sống" hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, việc liên tục nâng cao hệ sinh thái sống toàn diện, chủ động kiến tạo các giá trị gia tăng mới cho cư dân - đã khẳng định tâm thế và tầm vóc dẫn dắt của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam Vinhomes./.

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Tags:

#Vinhomes #Ocean Park #chăm sóc sức khỏe #Đặc quyền #bất động sản #Giải trí #ưu đãi #Thành phố đáng sống

Chủ đề Vingroup

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