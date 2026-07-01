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Nhà đất

Vinhomes Gallery Giảng Võ: Giải mã sức hút từ nhà phố thương mại tại tâm điểm Ba Đình

P.V
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Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Hà Nội, đặc biệt là quận Ba Đình (cũ), gần như đã cạn kiệt, sự xuất hiện của tổ hợp Vinhomes Gallery Giảng Võ tại địa chỉ số 148 Giảng Võ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản.

Trong số các dòng sản phẩm tại đây, phân khu Shophouse/Townhouse thương mại sở hữu 50 năm đang được các nhà đầu tư sành sỏi săn đón nhờ bài toán dòng tiền thông minh và tiềm năng khai thác thương mại thuộc hàng "vô tiền khoáng hậu".

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Tọa độ "Kim Cương" bảo chứng cho sự thịnh vượng

Nằm ngay mặt đường Giảng Võ – một trong những tuyến phố huyết mạch sầm uất bậc nhất quận Ba Đình, Vinhomes Gallery sở hữu liên kết vùng hoàn hảo. Từ dự án, cư dân và khách hàng dễ dàng kết nối tới các trục đường lớn như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Liễu Giai. Đây không chỉ là trung tâm hành chính – chính trị quốc gia mà còn là nơi tập trung các văn phòng đại diện quốc tế, đại sứ quán và cộng đồng tri thức cao.

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Chính vị trí đắc địa này là bảo chứng vững chắc cho lượng khách vãng lai khổng lồ và ổn định mỗi ngày. Đối với một sản phẩm thương mại như Shophouse, vị trí chính là yếu tố sống còn quyết định sự thành bại của việc kinh doanh, và Vinhomes Gallery Giảng Võ đã hoàn toàn làm chủ được lợi thế vàng này.

Nhà Phố sở hữu 50 năm: Xu hướng đầu tư dòng tiền thông minh

Nhiều nhà đầu tư từng e ngại về thời hạn sở hữu 50 năm của các sản phẩm thương mại. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia tài chính nhạy bén, đây lại là một lợi thế đầu tư vô cùng lớn.

  • Chi phí đầu tư ban đầu tối ưu: Thông thường, giá bán của bất động sản sở hữu 50 năm sẽ hợp lý và kinh tế hơn rất nhiều so với đất sở hữu lâu dài cùng khu vực. Điều này giúp nhà đầu tư giảm thiểu áp lực huy động vốn ban đầu, tối ưu hóa dòng vốn lưu động để tập trung vào vận hành kinh doanh.
  • Thời gian hoàn vốn nhanh, tỷ suất sinh lời vượt trội: Bản chất của Shophouse là khai thác kinh doanh và cho thuê. Với mức giá vốn hợp lý cùng khả năng cho thuê giá cao tại lõi trung tâm Ba Đình, thời gian thu hồi vốn của nhà đầu tư sẽ được rút ngắn đáng kể. Chu kỳ 50 năm là khoảng thời gian "vàng" đủ để một vòng đời đầu tư sinh ra lợi nhuận gấp nhiều lần giá trị tài sản ban đầu.
  • Pháp lý rõ ràng, dễ dàng gia hạn: Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, khi hết thời hạn 50 năm, nếu khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng và chấp hành đúng các quy định pháp luật thì sẽ được Nhà nước xem xét gia hạn quyền sử dụng đất. Do đó, rủi ro pháp lý gần như bằng không.
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Chi tiết bảng giá và thiết kế của 3 cụm phân khu thương mại quốc tế

Lấy cảm hứng từ những đại lộ mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới, 3 phân khu tại Vinhomes Gallery Giảng Võ mang những màu sắc kiến trúc và định vị kinh doanh riêng biệt, đi kèm với mức giá bán được tối ưu hóa cho từng dòng sản phẩm:

1. Phân khu Little Gum – Trái tim cảnh quan và thiên đường thư thái

  • Cảm hứng thiết kế: Dãy phố thương mại GUM nổi tiếng của Moscow (Nga) mang phong cách Đông Âu lãng mạn.
  • Quy mô: 109 căn shop TMDV sở hữu vị trí đắc địa chạy dọc theo đường Ngọc Khánh và hướng trực diện ra hồ Giảng Võ lộng gió.
  • Thông số: Diện tích đất từ 83 – 134 m², xây dựng cao 5 tầng, mật độ xây dựng từ 77 – 80%.
  • Giá bán: Chỉ từ 46 tỷ đồng/căn.
  • Định vị kinh doanh: Phù hợp với các loại hình dịch vụ thư giãn, ẩm thực cao cấp, cafe view hồ, spa thẩm mỹ hay các cửa hàng thời trang thiết kế thượng lưu.
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2. Phân khu Little Ginza – Tuyệt tác thương mại phong cách Nhật Bản

  • Cảm hứng thiết kế: Quận mua sắm xa xỉ bậc nhất Tokyo – Ginza, Nhật Bản với phong cách sống động, tinh tế.
  • Quy mô: 39 căn shop TMDV nằm dọc theo trục đường Ngọc Khánh nhộn nhịp, sát cạnh hai tòa tháp văn phòng cao 39 – 40 tầng của dự án.
  • Thông số: Diện tích đất rộng từ 73 – 191 m², xây dựng cao 5 tầng sừng sững, mật độ xây dựng lên tới 82%.
  • Giá bán: Chỉ từ 60 tỷ đồng/căn.
  • Định vị kinh doanh: Thích hợp kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm, nhà hàng Nhật Bản, showroom trang sức, đồng hồ cao cấp hoặc các dịch vụ tài chính, ngân hàng.

3. Phân khu Little Soho – Tâm điểm năng động và nhịp sống thời thượng

  • Cảm hứng thiết kế: Quận nghệ thuật sầm uất Soho (Anh Quốc) đầy cá tính và trẻ trung.
  • Quy mô: 51 căn shop TMDV ôm trọn tuyến phố đi bộ nhộn nhịp trong lòng dự án, nằm kế bên các tháp văn phòng lớn.
  • Thông số: Diện tích đất linh hoạt từ 75 – 138 m², cao 5 tầng, mật độ xây dựng khoảng 80%.
  • Giá bán: Chỉ từ 78 tỷ đồng/căn.
  • Định vị kinh doanh: Tọa độ vàng cho các quán bar, pub thời thượng, nhà hàng phong cách Âu, showroom công nghệ và các thương hiệu thời trang quốc tế phục vụ giới trẻ thành đạt.
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Với mức giá khởi điểm chỉ từ 46 tỷ đồng/căn cho một bất động sản mang thương hiệu Vinhomes tại trung tâm quận Ba Đình, Vinhomes Gallery Giảng Võ chính là cơ hội đầu tư "vàng mười" không thể bỏ lỡ trong năm 2026.

Để nhận thông tin bảng giá chi tiết từng căn, sơ đồ mặt bằng chi tiết và tham gia lễ mở bán đợt tiếp theo, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Real Estate Project

Hotline: 0901 5588 76

Địa chỉ dự án: 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Website: https://realestateproject.vn/du-an/vinhomes-giang-vo.html

Website dự án: https://vinhomesgroup.info/du-an/vinhomes-giang-vo/

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#Vinhomes Gallery Giảng Võ #Vinhomes

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