Nên chọn chính sách thanh toán nào khi mua căn hộ Khải Hoàn Imperial?

Hiểu rõ đặc điểm của từng lựa chọn sẽ giúp người mua cân nhắc kỹ hơn trước khi xuống tiền.

Các phương án thanh toán đang được áp dụng tại Khải Hoàn Imperial

Thanh toán theo tiến độ phù hợp với người mua muốn cân đối dòng tiền

Đối với khách hàng mua ở thực hoặc muốn linh hoạt phân bổ nguồn vốn theo từng giai đoạn, phương án thanh toán theo tiến độ là lựa chọn đáng cân nhắc. Hiện dự án áp dụng nhiều phương thức thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng, từ người mua ở thực đến khách hàng muốn tối ưu dòng tiền.

Ngoài phương án thanh toán tiêu chuẩn, dự án còn áp dụng hình thức giãn thanh toán 50% đến khi nhận nhà. Mỗi phương án đi kèm mức chiết khấu khác nhau, giúp người mua có thêm cơ sở để lựa chọn theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Thanh toán sớm dành cho khách hàng muốn tối ưu mức chiết khấu

Nếu có sẵn nguồn tài chính, khách hàng có thể cân nhắc phương án thanh toán sớm để hưởng mức chiết khấu cao hơn so với các hình thức thanh toán thông thường. Theo chính sách hiện hành, các mức ưu đãi được áp dụng như sau:

- Thanh toán sớm 70%: Chiết khấu 9%.

- Thanh toán sớm 95%: Chiết khấu lên đến 14%.

Đây là lựa chọn phù hợp với những khách hàng muốn tối ưu chi phí sở hữu căn hộ. Tuy nhiên, phương án này sẽ phù hợp hơn với những khách hàng đã chuẩn bị sẵn nguồn tài chính và muốn giảm tổng chi phí sở hữu căn hộ.

Vay ngân hàng là giải pháp giảm áp lực vốn ban đầu

Đối với khách hàng chưa muốn sử dụng nhiều vốn tự có, phương án vay ngân hàng có thể giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Theo chính sách bán hàng hiện hành, dự án liên kết với MB Bank để triển khai các chính sách hỗ trợ như:

- Hỗ trợ vay đến 75% giá trị căn hộ.

- Lãi suất 0% tối đa 24 tháng.

- Ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng.

Theo tiến độ dự kiến, khách hàng chỉ cần thanh toán một phần giá trị căn hộ ban đầu, phần còn lại được ngân hàng giải ngân theo các mốc của dự án. Cách thức này giúp người mua có thêm thời gian chuẩn bị nguồn tài chính, đồng thời vẫn đảm bảo kế hoạch sở hữu căn hộ.

Siêu giãn thanh toán phù hợp với người muốn chủ động kế hoạch tài chính dài hạn

Khách hàng không có nhu cầu vay ngân hàng có thể lựa chọn phương án siêu giãn thanh toán kéo dài từ năm 2026 đến năm 2030. Theo tiến độ dự kiến, khách hàng thanh toán 5% khi ký văn bản đồng ý, 5% vào tháng 9/2026, 10% khi ký hợp đồng mua bán vào quý II/2027, sau đó tiếp tục thanh toán theo nhiều đợt cho đến khi nhận giấy chứng nhận.

Nhờ tiến độ thanh toán được chia thành nhiều giai đoạn, khách hàng có thêm thời gian chuẩn bị nguồn tài chính mà không phải chịu áp lực thanh toán lớn trong thời gian ngắn.

Những lưu ý trước khi lựa chọn phương án thanh toán

Không có một phương án thanh toán nào phù hợp với tất cả khách hàng. Trước khi quyết định, người mua nên cân nhắc một số yếu tố để lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình, gồm:

- Khả năng tài chính hiện tại: Xác định nguồn vốn sẵn có để lựa chọn giữa thanh toán theo tiến độ, thanh toán sớm hay sử dụng vốn vay.

- Kế hoạch dòng tiền trong những năm tới: Nếu muốn giảm áp lực thanh toán trong ngắn hạn, người mua có thể ưu tiên các phương án giãn tiến độ hoặc hỗ trợ vay ngân hàng.

- Mục đích mua căn hộ: Người mua ở thực và nhà đầu tư có thể có tiêu chí lựa chọn phương án thanh toán khác nhau, tùy theo kế hoạch sử dụng và mục tiêu tài chính.

- Điều kiện áp dụng của từng chính sách: Trước khi xuống tiền, khách hàng nên tìm hiểu kỹ các mốc thanh toán, mức chiết khấu, chính sách hỗ trợ vay cũng như những ưu đãi đi kèm để lựa chọn phương án thích hợp.

Việc cân nhắc đầy đủ các yếu tố trên sẽ giúp khách hàng dễ cân đối hơn trong kế hoạch tài chính, đồng thời lựa chọn được phương án thanh toán thích hợp với nhu cầu sở hữu căn hộ tại Khai Hoan Imperial.

Lựa chọn phương án thanh toán phù hợp để chủ động kế hoạch tài chính

Việc lựa chọn phương án thanh toán không có một công thức chung cho tất cả khách hàng. Điều quan trọng là mỗi người cần cân đối giữa khả năng tài chính, kế hoạch dòng tiền và nhu cầu sử dụng căn hộ để đưa ra quyết định phù hợp.

Với các chính sách bán hàng được xây dựng theo nhiều phương án khác nhau, Khải Hoàn Imperial mang đến thêm lựa chọn cho người mua trong quá trình cân nhắc tài chính. Tìm hiểu kỹ thông tin và điều kiện áp dụng của từng chính sách sẽ giúp khách hàng chủ động hơn khi đưa ra quyết định sở hữu căn hộ.