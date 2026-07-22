Xã Tiên Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất

UBND xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 9 lô, diện tích từ 162 m²/lô đến 293 m²/lô tại các vùng quy hoạch dân cư các thôn: Minh Khai (thôn Hương Hòa cũ), Xuân Thành (thôn Minh Hòa cũ).
2. Giá khởi điểm: từ 1.255.500.000 VNĐ/lô đến 2.042.880.000 VNĐ/lô.
3. Bước giá: từ 88.000.000 VNĐ/lô đến 143.000.000 VNĐ/lô.
4. Tiền đặt trước: từ 376.650.000 VNĐ/lô đến 612.864.000 VNĐ/lô.
5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000 VNĐ/bộ.
6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên
7. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:
- Trường hợp 1: Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 31/7/2026 (ngoại trừ Thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật) tại: (1) Văn phòng Giao dịch của Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn tại Hà Tĩnh hoặc (2) Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tiên Điền.
- Trường hợp 2: Mua hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn có địa chỉ tại:https://daugiatruongson.vn, liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 31/7/2026.
8. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
Việc tiếp nhận phiếu trả giá và hồ sơ tham gia đấu giá đều chỉ được thực hiện tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tiên Điền.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 05/8/2026.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.
Kính mời khách hàng có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn.
Địa chỉ Văn phòng giao dịch tại Hà Tĩnh: Số 103 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
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