Giải pháp tối ưu chi phí thuê văn phòng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP Hồ Chí Minh

Sự gia tăng của các cao ốc hạng B, hạng C với diện tích cắt, chia linh hoạt đã nhanh chóng trở thành "cứu cánh" của doanh nghiệp đang muốn mở rộng.

Ở giai đoạn trước, thị trường cho thuê văn phòng TP Hồ Chí Minh chỉ tập trung tại tòa nhà hạng A khu vực lõi trung tâm (quận 1, quận 3) dành cho các tập đoàn đa quốc gia. Thì hiện tại, bản đồ nguồn cung đang dần thuộc về các quận liền kề trung tâm. Nơi cung cấp mặt bằng chất lượng với mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều cho doanh nghiệp SME hay Startup. Tệp khách hàng đang chiếm tỷ trọng áp đảo trên thị trường.

Tân Bình – khu vực cửa ngõ giao thương sôi động ngay sân bay

Bước sang năm 2026, Tân Bình tiếp tục củng cố vị thế là điểm sáng trên bản đồ văn phòng cho thuê nhờ lợi thế độc tôn: liền kề Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và các cụm khu công nghiệp lớn. Đây là khu vực thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử và phân phối.

Văn phòng Quận Tân Bình

Tân Bình mang đến nguồn cung văn phòng dồi dào với mức giá vô cùng cạnh tranh so với mặt bằng chung. Theo dữ liệu thị trường quý I/2026:

Phân khúc

Mức giá ($/m²/tháng)

Phân khúc hạng B

$18 - $24

Phân khúc hạng C

$13 - $17

Phân khúc giá rẻ

Dưới $13



Lưu ý: Mức giá trên chưa bao gồm VAT, phí quản lý. Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm và chính sách của từng tòa nhà

Dù mức giá hấp dẫn, chất lượng dịch vụ vận hành tại đây vẫn được các chủ đầu tư chăm chút kỹ lưỡng. Sự bùng nổ của các chuỗi tòa nhà như Etown, Sabay Tower hay Mộc Gia đã đẩy nguồn cung lên cao, duy trì tỷ lệ lấp đầy ấn tượng luôn trên mức 85%.

Bình Thạnh – cửa ngõ phía Đông kết nối nhanh chóng

Không phát triển ồ ạt, thị trường văn phòng cho thuê quận Bình Thạnh (cũ) ghi nhận sự tăng trưởng ổn định. Hưởng lợi trực tiếp từ tuyến Metro Số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đi vào vận hành ổn định, cùng mạng lưới giao thông huyết mạch như tuyến đường: Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh, khu vực này kết nối chớp nhoáng đến lõi quận 1 (cũ), Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức cũ) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Văn phòng quận Bình Thạnh (cũ)

Không gian làm việc tại Bình Thạnh đặc biệt được lòng các doanh nghiệp hoạt động trong khối ngành IT, công nghệ, thiết kế nội thất và truyền thông nhờ thiết kế hiện đại, nhiều mảng xanh. Giá thuê tại khu vực này trong năm 2026 được ghi nhận:

Phân khúc

Mức giá ($/m²/tháng)

Phân khúc hạng B

$25 - $29

Phân khúc hạng C

$16 - $19

Phân khúc giá rẻ

Dưới $16



Lưu ý: Mức giá trên chưa bao gồm VAT, phí quản lý. Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm và chính sách của từng tòa nhà

Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy tại phân khúc hạng C và B luôn duy trì trên 90%. Bên cạnh các tòa nhà như Pearl Plaza, Thảo Điền Pearl. Thị trường đang đón nhận những dự án mới khá chất lượng. Cung cấp sàn văn phòng tiêu chuẩn cao, thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên và mức giá thuê cực kỳ cạnh tranh trong khu vực.

Lời kết

Với nguồn cầu từ SMEs không ngừng gia tăng, Tân Bình và Bình Thạnh đã, đang và sẽ tiếp tục là những "điểm nóng" tiềm năng nhất khi tìm thuê văn phòng TP Hồ Chí Minh.

Sự xuất hiện của nhiều dự án mới trong năm 2027 hứa hẹn sẽ mang đến một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Nơi chất lượng tòa nhà được nâng tầm trong khi mức giá vẫn duy trì hợp lý.