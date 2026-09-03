Maison Privée ra mắt tại Ciputra, bổ sung nguồn cung căn hộ hạng sang tại Hà Nội

Trong xu hướng này, Maison Privée tại khu đô thị Ciputra đang được phát triển với định hướng trở thành dòng căn hộ hạng sang mang dấu ấn quốc tế ở khu vực Tây Hồ.

Dự án tọa lạc trên quỹ đất khoảng 0,8 ha trong khu đô thị Ciputra, Hà Nội, với tổng cộng 490 căn hộ. Tổng giá trị phát triển dự kiến khoảng 450 triệu USD, tương đương gần 11.700 tỷ đồng. Maison Privée là sản phẩm hợp tác phát triển giữa CapitaLand Development cùng Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development.

Vị trí trong khu đô thị Ciputra mang đến cho dự án lợi thế về khả năng kết nối với mạng lưới giao thông phía Tây Bắc Hà Nội. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận các trục đường lớn như Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Vành đai 2 và Vành đai 3, đồng thời kết nối với sân bay quốc tế Nội Bài cũng như các khu vực trung tâm của thành phố.

Không chỉ tập trung vào yếu tố vị trí, Maison Privée được định hướng phát triển theo mô hình nhà ở hạng sang kết hợp các tiêu chuẩn về sức khỏe và chất lượng môi trường sống. Dự án hướng tới WELL for Residential Pre-Certification, đặt trọng tâm vào những yếu tố như chất lượng không khí, nguồn nước, vật liệu sử dụng và không gian sinh hoạt của cư dân.

Maison Privée định hình không gian sống riêng tư với hệ tiện ích đa tầng

Một trong những điểm nhấn của Maison Privée là cách tổ chức không gian theo hướng tăng cường tính riêng tư. Tower P được thiết kế với private lift lobby dành cho 100% căn hộ, giúp hạn chế sự giao thoa giữa các khu vực sử dụng chung và không gian riêng của cư dân.

Danh mục sản phẩm tại dự án được phát triển với nhiều diện tích và loại hình, từ căn hộ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ đến Duplex và Penthouse. Các căn hộ được thiết kế nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ gia đình nhỏ đến những gia đình có nhiều thành viên.

Dòng căn hộ 2 phòng ngủ được phát triển theo cấu trúc 2BR+, diện tích khoảng 98 m². Bên cạnh các không gian chức năng chính, thiết kế còn bố trí tiền sảnh, khu vực làm việc và phòng kho, qua đó tăng khả năng tùy biến trong quá trình sử dụng.

Ở nhóm căn hộ diện tích lớn, sản phẩm 4 phòng ngủ có diện tích khoảng 198 m² tại Tower P và khoảng 221 m² tại Tower M. Một số thiết kế được bổ sung sảnh thang máy riêng và master suite, hướng đến nhu cầu về không gian sinh hoạt rộng rãi, riêng tư cho các gia đình nhiều thế hệ.

Phân khúc cao nhất của dự án là Duplex tại Tower P với diện tích khoảng 288 m². Căn hộ sở hữu cấu trúc hai tầng, 4 phòng ngủ và chiều cao trần lên tới 7 m, tạo cảm giác gần với mô hình private residence thay vì một căn hộ cao tầng thông thường.

Không gian tiện ích cũng được phát triển theo hướng phục vụ nhiều nhu cầu trong cùng một hệ sinh thái. Maison Privée sở hữu 68 tiện ích, bao gồm các khu vực lounge, làm việc, hồ bơi, chăm sóc sức khỏe và những không gian dành riêng cho cư dân.

Yếu tố wellness được tích hợp vào nhiều lớp trải nghiệm tại dự án. Hệ thống cấp khí tươi có lọc, giải pháp lọc nước UF cùng việc sử dụng vật liệu hoàn thiện có hàm lượng VOC thấp được đưa vào thiết kế nhằm hướng đến môi trường sống trong lành hơn.

Bên cạnh đó, Maison Privée còn dành sự chú trọng cho nhu cầu di chuyển bằng ô tô của nhóm cư dân cao cấp. Dự án bố trí 7 vị trí private car garage, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng sở hữu các dòng xe cao cấp và đề cao tính riêng tư trong quá trình sử dụng.

Sự tham gia của các thương hiệu bất động sản châu Á

Sự tham gia của CapitaLand Development, Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development cũng tạo nên dấu ấn đáng chú ý cho dự án. Ba doanh nghiệp đến từ Singapore và Nhật Bản mang kinh nghiệm phát triển bất động sản tại nhiều thị trường châu Á vào quá trình hình thành Maison Privée.

Trong bối cảnh phân khúc căn hộ hạng sang Hà Nội ngày càng chú trọng đến chất lượng sống, Maison Privée lựa chọn hướng tiếp cận kết hợp giữa vị trí, thiết kế, sự riêng tư và các tiêu chuẩn wellness. Thay vì đặt trọng tâm vào quy mô nguồn cung, dự án tập trung vào số lượng căn hộ giới hạn cùng hệ thống không gian và dịch vụ phục vụ nhóm khách hàng có yêu cầu cao về trải nghiệm sống.

Với vị trí tại Ciputra, quy mô 490 căn hộ và định hướng phát triển theo tiêu chuẩn WELL, Maison Privée được kỳ vọng góp thêm một sản phẩm mới cho phân khúc căn hộ hạng sang tại khu vực Tây Hồ, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của thị trường Hà Nội: chuyển từ cuộc đua về diện tích và tiện ích sang cạnh tranh về chất lượng môi trường sống, mức độ riêng tư và trải nghiệm cư dân.