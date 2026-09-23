Mipec ra mắt văn phòng dự án Hà Tĩnh Heritage, đặt dấu ấn đô thị mới tại Bắc Trung Bộ

Hà Tĩnh Heritage tiếp nối hành trình kiến tạo “di sản đô thị” tại Bắc Trung Bộ của Mipec.

Đặt dấu chân tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống mới

Với sự bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, công nghiệp và kinh tế, thị trường bất động sản Bắc Trung Bộ trở nên “nóng” hơn trong vài năm gần đây, đặc biệt là tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh hay Quảng Trị. Bức tranh đô thị vì thế xuất hiện nhu cầu cấp thiết về những khu đô thị được quy hoạch bài bản, xứng tầm với nhịp phát triển mới.

Nhiều năm trước, Mipec là một trong những “ông lớn” nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng vượt trội này và đã lựa chọn khai phá tại thành phố Vinh, Nghệ An. Vinh Heritage - khu đô thị sinh thái đa tầng kiểu mẫu đầu tiên và hiện đại bậc nhất của thành Vinh, là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn ấy. Sự thành công của Vinh Heritage không chỉ nằm ở vị trí hay danh mục sản phẩm đa dạng mà còn thể hiện rõ nét trong cách Mipec xây dựng một phong cách sống hoàn toàn mới cho cộng đồng.

Khai phá vùng đất mới, đón đầu làn sóng hạ tầng

Tiếp nối thành công của Vinh Heritage, Mipec tiếp tục mở rộng hành trình tại điểm đến mới - Hà Tĩnh. Với sự phát triển của hạ tầng giao thông cùng của những khu công nghiệp quy mô lớn, Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bất động sản mạnh mẽ, liên tục đón nhận các dòng vốn đầu tư hàng chục tỷ USD, tạo điều kiện để các khu đô thị phức hợp và bất động sản thương mại bứt phá.

Đón đầu làn sóng tăng trưởng này, Mipec mang đến nơi đây một dấu ấn di sản mới mang tên Hà Tĩnh Heritage. Sở hữu quy mô gần 30 ha, dự án tọa lạc tại Thạch Hà, ngay tâm điểm mở rộng của thành phố, giao thoa giữa hai trục giao thông chiến lược là Quốc lộ 1A và trục Đông - Tây kết nối trực tiếp đến cao tốc.

Được định vị là khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất Hà Tĩnh, nơi đây tái hiện lại chuẩn sống đã làm nên thành công của Mipec tại Vinh Heritage - nơi quy hoạch bài bản, hệ sinh thái đa dạng và tiện ích cao cấp hội tụ. Điểm nhấn khác biệt chính là mô hình đô thị sinh thái ven sông duy nhất và có quy mô lớn nhất tại Hà Tĩnh. Phía Tây của dự án ôm trọn khúc cong đẹp nhất của sông Cày, mang đến không gian sống thoáng đãng, cân bằng và giàu vượng khí. Cảnh quan được chăm chút với 9 ha mặt nước và vườn xanh cùng hệ thống cây xanh đa dạng với hơn 10 loại cây cao cấp, tạo nên hệ sinh thái xanh đa tầng trải dài khắp dự án. Hà Tĩnh Heritage cũng là dự án bất động sản đầu tiên tại Hà Tĩnh được vinh danh tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards trong 10 năm trở lại đây, giành chiến thắng ở hạng mục Best Riverside Township Master Plan Design Vietnam - Khu đô thị ven sông có thiết kế quy hoạch tổng thể tốt nhất Việt Nam.

Hà Tĩnh Heritage là dự án bất động sản đầu tiên tại Hà Tĩnh giành chiến thắng tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards trong vòng 10 năm trở lại đây.

Không chỉ thừa hưởng lợi thế tự nhiên, Hà Tĩnh Heritage còn mang đến hệ tiện ích lần đầu tiên xuất hiện trong một khu đô thị tại Hà Tĩnh. Chuỗi tiện ích ven sông được phát triển đồng bộ, kết nối mượt mà với clubhouse đẳng cấp và tuyến phố thương mại, hứa hẹn trở thành tâm điểm sôi động khi dự án đi vào vận hành.

Hà Tĩnh Heritage sở hữu hệ sinh thái đô thị phức hợp giúp gia tăng giá trị thương mại cho toàn dự án. Các dãy liền kề và shophouse vừa là không gian sống, vừa là điểm tựa để phát triển kinh doanh - dịch vụ; trong khi khu chung cư và các phân khu nhà ở mang đến nguồn cư dân ổn định, làm tăng sức sống và hiệu suất thương mại cho toàn khu đô thị.

Ngày 22/9/2026, văn phòng bán hàng Hà Tĩnh Heritage chính thức được khai trương, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình triển khai dự án, đồng thời khẳng định sự hiện diện ngày càng rõ nét của dự án trên thị trường.

Văn phòng bán hàng Hà Tĩnh Heritage khai trương, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình triển khai dự án.

Mang chủ đề “Dấu son giữa dòng thịnh vượng”, sự kiện ghi dấu bước tiến mới trên hành trình Mipec hiện thực hóa định hướng kiến tạo “di sản đô thị” tại Hà Tĩnh. Việc văn phòng bán hàng chính thức đi vào hoạt động cũng cho thấy dự án đang được triển khai liên tục với sự đồng hành của đơn vị phát triển kinh doanh, hệ thống đại lý và đội ngũ kinh doanh.

Không chỉ là đầu mối phục vụ hoạt động kinh doanh, văn phòng bán hàng còn trở thành điểm kết nối giữa Hà Tĩnh Heritage với khách hàng và thị trường - nơi những thông tin về quy hoạch, sản phẩm, tiện ích và định hướng phát triển dự án được cập nhật và chia sẻ trực tiếp.

Từ dấu mốc này, Hà Tĩnh Heritage tiếp tục bước sang một giai đoạn mới, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một khu đô thị mang giá trị bền vững, góp phần tạo dựng diện mạo đô thị mới cho Hà Tĩnh.