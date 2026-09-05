Sở hữu vị trí đắc địa, nội thất sang trọng đẳng cấp, dự án hướng đến nhóm khách thuê có thu nhập tốt, chuyên gia nước ngoài và những gia đình có yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống.

Vậy giá thuê căn hộ Lumière Riverside hiện nay như thế nào? Cập nhật ngay bảng giá mới nhất và những lý do khiến Lumière Riverside luôn giữ được sức hút mạnh mẽ trên thị trường trong thời gian qua.

Bảng giá thuê căn hộ Lumière Riverside mới nhất

Mức giá thuê căn hộ Lumière Riverside thực tế có sự dao động linh hoạt, phụ thuộc vào diện tích, vị trí tầng, hướng view (view sông Sài Gòn, view Landmark 81 hoặc nội khu), tình trạng nội thất (bàn giao cơ bản hay full nội thất cao cấp) và thời hạn thuê.

Dưới đây là khoảng giá tham khảo chi tiết cho từng loại hình sản phẩm:

- 1 phòng ngủ (49 - 52m2): 25 -30 triệu/tháng

- 2 phòng ngủ (68 - 77m2): 30 - 35 triệu/tháng

- 3 phòng ngủ (92 - 113m2): 45 - 50 triệu/tháng

- 4 phòng ngủ (164 - 300m2): 60 triệu/tháng

- Shophouse (107 - 283m2): 50 - 200 triệu/tháng

- Penthouse (198 - 293): 100 - 200 triệu/tháng

Lưu ý: Mức giá trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại. Những căn hộ tầng cao, view sông Sài Gòn, view nội khu đẹp, căn góc hoặc trang bị nội thất cao cấp sẽ có mức giá nhỉnh hơn.

Vì sao căn hộ Lumière Riverside có giá thuê cao?

Dù sở hữu mức giá ở phân khúc căn hộ hạng sang, Lumière Riverside vẫn được người thuê săn đón. Điểm khác biệt của dự án không nằm ở cạnh tranh giá rẻ mà cạnh tranh bằng vị trí, chất lượng và trải nghiệm sống.

Vị trí chiến lược kết nối hoàn hảo

Dự án nằm tại khu vực Thảo Điền, tập trung đông cộng đồng chuyên gia, người nước ngoài, trường học quốc tế, trung tâm thương mại và các dịch vụ cao cấp. Tại đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến khu vực trung tâm thành phố và vùng lân cận. Đặc biệt, lợi thế kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 1 giúp cư dân tiết kiệm thời gian đi lại, thích hợp với những nhóm khách thuê là người nước ngoài và giới tri thức.

Phong cách thiết kế Landscape giao hòa với thiên nhiên

Điểm khác biệt của Lumière Riverside nằm ở kiến trúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Không gian xanh bao quanh tạo nên “ốc đảo” thư thái ngay giữa lòng phố thị. Không gian sống ở đây không chỉ mát mẻ, trong lành từ gió sông Sài Gòn mà còn mang nguồn năng lượng tích cực, riêng tư và thư giãn.

Bên cạnh đó, các căn hộ ở đây còn thu hút khách thuê bởi tầm nhìn đẹp, thoáng. Khách thuê có thể lựa chọn view sông Sài Gòn, view thành phố, view Landmark 81, view hồ bơi, view nội khu hay các căn tầng có view quang đãng.

Hệ sinh thái tiện ích chuẩn resort 5 sao

Thuê căn hộ tại Lumière Riverside, cư dân không chỉ tìm được một nơi để ở mà còn trải được trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp, sang trọng. Ở Lumière Riverside, cư dân sẽ được thừa hưởng chuỗi tiện ích nội khu “All in one” chuẩn quốc tế gồm: hồ bơi vô cực, phòng gym hiện đại, khu BBQ ngoài trời, khu vui chơi trẻ em…

Ngoài ra còn có khu vườn cảnh quan, sân thể thao, hệ thống shophouse thương mại đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí. Với sự quản lý vận hành chuyên nghiệp từ Masterise Property Management, cư dân thuê Lumière Riverside hoàn toàn an tâm về một cuộc sống an ninh, chăm sóc và phục vụ tận tình.

Lumière Riverside phù hợp với nhóm khách thuê nào?

Sở hữu nhiều lợi thế ưu việt về vị trí, tiện ích, phong cách thiết kế, Lumière Riverside chủ yếu phù hợp với:

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

- Quản lý cấp cao và người có thu nhập tốt

- Gia đình trẻ cần căn hộ 2 - 3 phòng ngủ

- Khách hàng thích không gian sống cao cấp ở khu vực Thảo Điền

- Người cần căn hộ hoàn thiện, muốn nhận nhà và ở ngay

Đây là những nhóm khách có khả năng chi trả cao hơn mặt bằng khách thuê căn hộ phổ thông, giúp dự án duy trì giá thuê tương đối tốt.

Quý khách hàng muốn thuê căn hộ có thể liên hệ đội ngũ chuyên cho thuê Lumière Riverside. Với nguồn căn cho thuê được cập nhật thường xuyên từ chủ nhà, đội ngũ cho thuê sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng tìm được căn hộ phù hợp từ 1 - 3 phòng ngủ hoặc căn hộ có diện tích lớn đáp ứng nhu cầu ở và thuê dài hạn.

Đội ngũ cũng trực tiếp phân tích giá thuê, so sánh từng căn theo tầng, hướng view, nội thất, tình trạng bàn giao giúp khách thuê lựa chọn được căn có giá trị tốt. Hãy liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp để tham quan và cập nhật giỏ hàng cho thuê căn hộ Lumière Riverside nhanh chóng.