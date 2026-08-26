Căn hộ Palm River bổ sung thêm nguồn căn hộ ven sông tại khu Đông TP Hồ Chí Minh

Ngày 16/6/2026, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc cùng Hướng Việt Properties tổ chức lễ khởi động và công bố triển khai phân khu Palm River thuộc khu đô thị Palm City. Sự kiện đánh dấu bước phát triển tiếp theo của một trong những khu đô thị quy mô lớn tại khu vực Nam Rạch Chiếc, đồng thời mở ra nguồn cung căn hộ mới hướng đến phân khúc cao cấp tại khu Đông TP Hồ Chí Minh.

Palm City có quy mô khoảng 30,2 ha, được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp với các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và không gian công cộng. Trong tổng thể này, Palm River được định hướng trở thành phân khu căn hộ ven sông kết hợp giữa không gian sống đô thị và trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Palm River gồm 4 tòa tháp với khoảng 620 căn hộ, 13 căn thương mại tại khối đế và 71 sản phẩm officetel. Các loại hình căn hộ được phát triển gồm 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, duplex và penthouse, với diện tích từ khoảng 33 m² đến 300 m².

Quy mô sản phẩm tương đối đa dạng cho phép dự án hướng tới nhiều nhóm khách hàng, từ người độc thân, gia đình trẻ đến các gia đình có nhu cầu về không gian sống rộng hơn. Một số căn hộ được thiết kế theo hướng tối ưu tầm nhìn, tận dụng lợi thế cảnh quan sông nước và không gian xanh của khu đô thị.

Một trong những điểm đáng chú ý của Palm River là mật độ căn hộ trên mỗi tầng được kiểm soát ở mức khoảng 4-6 căn. Hệ thống thang máy được bố trí khoảng 4-5 thang cho mỗi tầng, qua đó hướng đến việc giảm mật độ sử dụng không gian chung và tăng tính riêng tư cho cư dân.

Vị trí Nam Rạch Chiếc và lợi thế từ hạ tầng khu Đông

Palm River nằm trong khu đô thị Palm City tại phường Bình Trưng, khu vực Nam Rạch Chiếc. Vị trí này nằm trên hành lang phát triển đô thị phía Đông TP Hồ Chí Minh, kết nối với Thủ Thiêm, khu trung tâm hiện hữu, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và các khu đô thị mới.

Từ Palm City, nút giao An Phú là một trong những đầu mối giao thông quan trọng. Công trình này kết nối nhiều tuyến đường lớn như Mai Chí Thọ, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và đường Lương Định Của, góp phần tăng khả năng lưu thông giữa khu Đông với các khu vực khác của thành phố.

Trong những năm tới, khu Đông tiếp tục được hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông và sự phát triển của các trung tâm đô thị mới. Thủ Thiêm, An Phú, Nam Rạch Chiếc và khu vực phía Đông TP Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành một chuỗi đô thị liên kết với các trung tâm thương mại, văn phòng, giáo dục, y tế và dịch vụ.

Đối với Palm River, lợi thế vị trí không chỉ đến từ khoảng cách tới trung tâm thành phố mà còn nằm ở khả năng tiếp cận hệ thống tiện ích và hạ tầng đã, đang được hình thành trong khu vực.

Bên cạnh yếu tố giao thông, không gian ven sông là một thành phần quan trọng trong quy hoạch Palm City. Khu đô thị được phát triển với tuyến công viên ven sông dài gần 3 km, kết hợp đường đi bộ, đường xe đạp, khu picnic, khu thiền, vườn thảo mộc, sân chơi trẻ em và các khu vực vận động ngoài trời.

Palm River được định hướng theo mô hình Urban Retreat, đưa các yếu tố nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe vào môi trường sống thường nhật. Hệ tiện ích của phân khu tập trung vào nhóm wellness với các không gian như Sky Onsen, hồ bơi, gym, yoga, Pilates, spa, khu trị liệu, khu thư giãn và các tiện ích thể thao.

Tổng số tiện ích được giới thiệu tại dự án lên tới hơn 68 hạng mục, được phân bổ ở nhiều tầng khác nhau. Trong đó, các tiện ích trên cao tạo thêm không gian sinh hoạt và thư giãn, trong khi khu vực tầng trệt kết nối với cảnh quan và hệ thống tiện ích chung của Palm City.

Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng phát triển căn hộ cao cấp hiện nay, khi không gian sống được mở rộng vượt ra ngoài diện tích căn hộ. Cây xanh, mặt nước, hoạt động thể chất và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng trở thành những yếu tố được người mua quan tâm khi lựa chọn nơi ở.

Ở bên trong căn hộ, Palm River chú trọng một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Hệ tường ngăn giữa các căn hộ có độ dày khoảng 200 mm, kết hợp các giải pháp cách âm và cách nhiệt. Mặt ngoài sử dụng hệ kính Double Low-E, hỗ trợ kiểm soát nhiệt và ánh sáng đi vào căn hộ.

Hệ thống lọc nước kết hợp tia UV cũng được đưa vào thiết kế, trong khi các khu vực thoát nước sử dụng bẫy nước ngăn mùi. Đây là những giải pháp kỹ thuật có tính thực dụng, hướng tới việc cải thiện chất lượng môi trường sống trong quá trình cư dân sử dụng căn hộ.

Palm River cũng được chú trọng về tỷ lệ căn hộ góc. Khoảng 80% căn hộ được giới thiệu là căn góc, qua đó tăng khả năng tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và mở rộng góc nhìn ra cảnh quan xung quanh.

Về thiết kế kiến trúc, các tòa tháp sử dụng hệ kính cong với chiều cao khoảng 2,8 m tại một số khu vực, tạo cảm giác mở rộng tầm nhìn và tăng sự kết nối giữa không gian bên trong với cảnh quan bên ngoài.

Sự kết hợp giữa vị trí ven sông, công viên, hệ tiện ích wellness và thiết kế căn hộ là nền tảng để Palm River định vị trong nhóm sản phẩm căn hộ cao cấp tại khu Đông TP Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại TP Hồ Chí Minh đang có sự dịch chuyển mạnh về phía Đông, những dự án nằm trong các khu đô thị đã có quy hoạch tổng thể và hệ thống hạ tầng đồng bộ có lợi thế nhất định về khả năng hình thành cộng đồng cư dân và hệ sinh thái dịch vụ.

Palm River được triển khai trên nền tảng Palm City với quy mô khoảng 30,2 ha, thay vì phát triển như một dự án căn hộ độc lập. Đây là yếu tố giúp phân khu có khả năng kết nối với hệ thống tiện ích chung gồm không gian xanh, thương mại, dịch vụ và các tiện ích đô thị.

Sự xuất hiện của Palm River cũng cho thấy phân khúc căn hộ cao cấp tại khu Đông đang tiếp tục mở rộng theo hướng chú trọng chất lượng sống. Bên cạnh vị trí và diện tích, các yếu tố như cảnh quan mặt nước, không gian xanh, tiện ích sức khỏe, mức độ riêng tư và chất lượng thiết kế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định của người mua.

Với quy mô khoảng 620 căn hộ, Palm River không tạo ra nguồn cung quá lớn so với tổng thể thị trường TP Hồ Chí Minh. Thay vào đó, dự án tập trung vào một phân khúc tương đối cụ thể, kết hợp căn hộ cao cấp với mô hình Urban Retreat và lợi thế cảnh quan ven sông.

Trong giai đoạn tiếp theo, tiến độ xây dựng, chất lượng bàn giao, khả năng hoàn thiện hệ tiện ích và mức độ đồng bộ của Palm City sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm thực tế của cư dân.

Với vị trí tại Nam Rạch Chiếc, không gian ven sông và định hướng phát triển căn hộ gắn với wellness, Palm River đang trở thành một trong những nguồn cung mới đáng chú ý tại khu Đông TP Hồ Chí Minh trong năm 2026.