Dương Quốc Cường BĐS: Nhà phân phối 6 toà chung cư Thanh Hà B1.2

Qua đó, khách hàng có thể chủ động theo dõi những thay đổi mới nhất và chuẩn bị kế hoạch mua nhà phù hợp.

Chung cư Thanh Hà đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng có nhu cầu tìm hiểu nhà ở tại khu vực phía Nam Hà Nội, đặc biệt khi phân khu B1.2 được triển khai với 5 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa thương mại.

Những thông tin về chung cư Thanh Hà B1.2

Chung cư Thanh Hà B1.2 là dự án được triển khai với 6 tòa chung cư, bao gồm 5 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa thương mại. Việc phát triển đồng thời nhiều loại hình căn hộ giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ những gia đình có nhu cầu tìm kiếm chốn an cư ổn định đến người mua quan tâm đến các sản phẩm căn hộ thương mại.

Dự án chung cư Thanh Hà B1.2. (Ảnh phối cảnh)

Dự án nằm sát trục đường phía Nam Hà Nội rộng 50m, phân khu B1.2 sở hữu vị trí giao thông thuận lợi, giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm quận Hà Đông, đường Nguyễn Xiển cũng như các khu vực lân cận. Tổ hợp này bao gồm 6 tòa chung cư (từ CH01-CH06) với chiều cao khoảng 19 tầng, cung cấp ra thị trường các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 48m² đến 80m² (từ 1 đến 3 phòng ngủ), được thiết kế tối ưu công năng nhằm đón tối đa ánh sáng và gió tự nhiên.

Bên cạnh thiết kế hiện đại, cư dân tại đây còn được thừa hưởng trọn vẹn không gian sống xanh cùng hệ thống tiện ích phong phú của toàn khu đô thị, từ hồ điều hòa rộng lớn, công viên cây xanh, trường học liên cấp cho đến chuỗi siêu thị, nhà thuốc và khu vui chơi thể thao ngoài trời. Với mức giá hợp lý thuộc phân khúc bình dân cùng tiềm năng gia tăng giá trị theo sự phát triển hạ tầng phía Nam Thủ đô, Thanh Hà B1.2 là giải pháp an cư vô cùng phù hợp cho các gia đình trẻ đang tìm kiếm một nơi ở ổn định và tiện nghi.

Dương Quốc Cường BĐS đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tìm kiếm căn hộ chung cư Thanh Hà B1.2

Với quy mô 6 tòa chung cư Thanh Hà B1.2 và sự quan tâm ngày càng lớn từ khách hàng, việc chủ động cập nhật thông tin dự án ngay từ những giai đoạn đầu là điều cần thiết đối với những ai đang có nhu cầu tìm kiếm căn hộ phù hợp. Đặc biệt, các thông tin liên quan đến tiến độ xây dựng, mặt bằng, thời gian mở bán, giá bán và chính sách thường được khách hàng quan tâm và theo dõi sát sao trong suốt quá trình dự án triển khai.

Tuy nhiên, thông tin về một dự án có thể được cập nhật theo từng thời điểm, tùy thuộc vào tiến độ thực tế và kế hoạch triển khai. Chính vì vậy, việc lựa chọn một nguồn thông tin thường xuyên cập nhật sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, đồng thời thuận tiện hơn trong quá trình tìm hiểu và chuẩn bị kế hoạch mua nhà.

Đồng hành cùng khách hàng quan tâm đến chung cư Thanh Hà B1.2, Dương Quốc Cường BĐS liên tục tổng hợp và cập nhật những thông tin đáng chú ý về 6 tòa chung cư của dự án. Từ những thay đổi về tiến độ thi công, thông tin mặt bằng, thiết kế căn hộ cho đến kế hoạch mở bán và chính sách giá, các nội dung mới sẽ được cập nhật theo diễn biến thực tế và thông tin được công bố chính thức.

Phòng bán hàng của Dương Quốc Cường BĐS.

Không chỉ cung cấp thông tin, Dương Quốc Cường BĐS còn hỗ trợ khách hàng giải đáp những vấn đề liên quan đến sản phẩm đang quan tâm, giúp người mua có thêm cơ sở để cân nhắc và chuẩn bị tài chính phù hợp. Đặc biệt, với khách hàng đang tìm hiểu 5 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa chung cư thương mại tại Thanh Hà B1.2, việc theo dõi thông tin sớm sẽ giúp chủ động hơn khi dự án có những thông báo mới về kế hoạch mở bán.