Từ Vinh Heritage đến Hà Tĩnh Heritage: Khẳng định năng lực kiến tạo đô thị bền vững của Mipec

Hơn hai thập kỷ bảo chứng uy tín

Thành lập năm 2003, Mipec từng bước khẳng định vị thế ở nhiều lĩnh vực. Doanh nghiệp tham gia lĩnh vực bất động sản từ năm 2005 và khởi công dự án đầu tiên - tổ hợp Mipec Tower (229 Tây Sơn, Hà Nội) vào năm 2007. Đây là dự án đặt nền móng cho mảng bất động sản của doanh nghiệp, giúp Mipec tích lũy kinh nghiệm phát triển và vận hành tổ hợp đa chức năng gồm căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại.

Tổ hợp Mipec Riverside tại Long Biên tiếp đó đánh dấu bước mở rộng quy mô khi kết hợp không gian nhà ở với thương mại - dịch vụ. Đưa vào hoạt động từ năm 2016, công trình khẳng định khả năng triển khai đồng bộ từ đầu tư cho tới vận hành. Mipec tiếp tục nâng tầm bài toán phát triển nhà ở qua dự án Mipec City View (Hà Đông) quy mô hơn 1.500 căn hộ với sự tham gia của các đối tác quốc tế. Dấu ấn tại Hà Nội tiếp tục được nối dài với sự hiện hữu của Mipec Rubik 360 vào năm 2022.

Dự án Mipec Riverside (Hà Nội).

Song song với việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm và phân khúc, Mipec cũng mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài Hà Nội. Dấu ấn cho chiến lược này là Citadines Bayfront Nha Trang - tổ hợp căn hộ dịch vụ và khách sạn cao cấp trên đường Trần Phú. Được công nhận đạt chuẩn 5 sao vào năm 2018, dưới sự quản lý của tập đoàn quốc tế The Ascott Limited, dự án cho thấy định hướng kết nối năng lực phát triển trong nước với tiêu chuẩn quản lý chuyên nghiệp quốc tế, trở thành mốc son trong dải sản phẩm lưu trú và nghỉ dưỡng của doanh nghiệp.

Nền tảng tích lũy qua hàng loạt công trình tạo tiền đề vững chắc để Mipec tiến tới triển khai khu đô thị quy mô lớn. Tại Nghệ An, Vinh Heritage đánh dấu bước đi chiến lược theo hướng này, với dự án quy mô 40,47 ha, tích hợp toàn diện từ nhà ở thấp tầng, cao tầng đến thương mại - dịch vụ, hạ tầng và cảnh quan sinh thái trong một tổng thể thống nhất.

Phân khu thấp tầng tại dự án Vinh Heritage với cảnh quan cây xanh mặt nước hài hoà.

Do liên danh Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (Mipec) và Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Tràng An làm chủ đầu tư tại phường Trường Vinh, Nghệ An, Vinh Heritage có sản phẩm đa dạng, gồm biệt thự, nhà phố, shophouse, căn hộ cao tầng, cùng hệ thống tiện ích - thương mại - dịch vụ quy mô. Sau hơn 5 năm triển khai, quy hoạch, Vinh Heritage đã hiện hữu thành chất sống thực tế. Mạng lưới giao thông nội bộ, mảng xanh mặt nước cùng các phân khu thấp tầng được hoàn thiện đồng bộ, mang đến diện mạo khang trang, chỉn chu.

Ảnh chụp thực tế phân khu thấp tầng tại dự án Vinh Heritage, với những dãy nhà khang trang và cảnh quan xanh mát.

Nối dài “hành trình di sản” từ Vinh Heritage đến Hà Tĩnh Heritage

Tại Vinh Heritage, dấu ấn nổi bật nằm ở quy hoạch cảnh quan được đan cài vào không gian sống. Theo mô hình sinh thái, dự án quy hoạch 6 khu vực cảnh quan với các chủ đề riêng biệt, kết hợp tinh tế giữa thiên nhiên và các giá trị văn hóa di sản của cư dân thành Vinh.

Dự án Vinh Heritage có cảnh quan kiểu mẫu với sự hài hoà cây xanh, mặt nước.

Xuyên suốt các phân khu là hệ thống cây xanh, mặt nước và kênh đào nội khu kết nối với sông Rào Máng, tạo thành dòng chảy cảnh quan len giữa các dãy nhà. Cách tổ chức này không chỉ mang lại tầm nhìn đắt giá mà còn thanh lọc không khí, giảm nhiệt độ đô thị và mang đến chất sống nghỉ dưỡng ngay trước ngưỡng cửa. Xen giữa mảng xanh là chuỗi tiện ích đa dạng như Clubhouse, vườn thiền, đồi cỏ, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ và không gian vận động ngoài trời, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thư giãn, thể thao và giao lưu cộng đồng.

Sự hiện hữu đồng bộ này mang đến giá trị sống vượt trội, khi cư dân không chỉ sở hữu một căn nhà mà được thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái của một quần thể 40ha. Đây cũng là bảo chứng vững chắc cho tiềm năng gia tăng giá trị tài sản dài hạn trong tương lai.

Tiện ích vui chơi trẻ em của dự án Vinh Heritage đã được hình thành.

Thành công của Vinh Heritage một lần nữa khẳng định năng lực của Mipec trong việc phát triển các quần thể đô thị quy mô lớn, lấy môi trường sống sinh thái làm trọng tâm quy hoạch và yếu tố di sản làm giá trị song hành cùng thời gian. Đây cũng là tiền đề vững chắc để doanh nghiệp mở rộng chuỗi dự án mang thương hiệu Heritage, với điểm đến tiếp theo là Hà Tĩnh Heritage, mô hình đô thị bên sông hiếm có đầu tiên tại Hà Tĩnh. Dự án sở hữu dải xanh tự nhiên trải dài cùng dòng chảy ven sông đắt giá, mang đến không gian sống sinh thái trong lành ngay trước thềm nhà. Sự xuất hiện của Hà Tĩnh Heritage không chỉ giải cơn khát về một không gian sống chuẩn mực mà còn tạo nên “khoảng thở xanh” bao trọn thành phố, hứa hẹn trở thành biểu tượng an cư mới và nối dài hành trình nâng tầm giá trị đô thị của thương hiệu Heritage.